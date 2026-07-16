El activista Beto Coral, que fue detenido en Estados Unidos, será deportado a Colombia: esto se sabe

Él es Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido popularmente como Beto Coral, será deportado a Colombia, luego de que fuera detenido por agentes de la oficina Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Estados Unidos.

Según información revelada por Blu Radio, el creador de contenido digital llegará al país sudamericano en la noche del jueves 16 de julio de 2026, en un vuelo humanitario adelantado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, junto con otros 92 connacionales expulsados.

Fuentes consultadas por la cadena radial indicaron que el vuelo saldría desde el aeropuerto de Alexandria, en Louisiana (Estados Unidos), y arribaría al terminal de El Dorado en Bogotá.

PUBLICIDAD

Incluso, no se descartaría que el presidente Gustavo Petro estaría presente en el aeropuerto colombiano para recibir al activista, teniendo en cuenta que Coral es uno de los defensores de su proyecto político.

Noticia en desarrollo...