Periodista e influenciadora reaccionó a mensaje de Luisa Fernanda W por el que la califican de ser una “tradwife”: “Nos convencen de que merecemos menos derechos”

Mariángela Urbina le responde a Luisa Fernanda W con una carta abierta sobre feminismo y política - crédito @mariangelaurbinac/tiktok

La periodista, escritora y creadora de contenido Mariángela Urbina publicó una carta abierta dirigida a la influenciadora Luisa Fernanda W tras ver el video en el que defendió su decisión de tener un hogar tradicional, hablar sobre el feminismo, el derecho al voto y la posibilidad de que las mujeres elijan el estilo de vida que desean.

En su mensaje, Urbina aseguró que comparte parte de la postura de la influenciadora, pero advirtió sobre los riesgos que, según ella, enfrenta la protección de los derechos de las mujeres en el actual escenario político colombiano.

La intervención de Urbina surgió días después de que Luisa Fernanda W respondiera a las críticas que recibió por mostrarse orgullosa de tener un hogar tradicional junto a Pipe Bueno y sus hijos.

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En ese clip, la empresaria aseguró que disfruta dedicar tiempo a su familia, pero dejó claro que esa decisión ha sido completamente voluntaria y que nunca ha significado renunciar a su independencia económica o personal.

Mariángela Urbina respondió a Luisa Fernanda W y abrió debate sobre los derechos de las mujeres - crédito @mariangelaurbina y @luisafernandaw/IG

La periodista comenzó su mensaje reconociendo que encontró varios puntos de coincidencia con la creadora de contenido. De hecho, destacó que le resultó esperanzador escuchar que una figura con millones de seguidores defendiera la autonomía femenina como uno de los principios fundamentales del feminismo.

“En el video Luisa dice que aunque ella eligió ser esposa y mamá presente, valora muchísimo su autonomía, que para ella el feminismo es precisamente eso: que cada mujer pueda decidir la vida que quiere vivir. Y eso me encantó escucharlo, querida Luisa, no solo porque estoy completamente de acuerdo contigo, sino porque me llena de esperanza que una mujer con una audiencia tan grande reconozca algo que a veces se olvida por ahí: que muchas de las decisiones que hoy sentimos normales fueron posibles gracias a luchas feministas”, expresó Mariángela Urbina al inicio de su reflexión.

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Sin embargo, aclaró que precisamente por compartir esa visión consideraba necesario abrir una conversación sobre el contexto político que atraviesa Colombia.

Para la periodista, los derechos no desaparecen de un momento a otro mediante una ley, sino que pueden empezar a deteriorarse a través de discursos, decisiones públicas y cambios institucionales.

Mariángela Urbina le habló a Luisa sobre derechos - crédito @mariangelaurbina/IG

En ese sentido, Urbina hizo referencia al respaldo político que el esposo de Luisa Fernanda W (el cantante Pipe Bueno) manifestó durante la pasada campaña presidencial (hizo campaña a favor de Abelardo de la Espriella) y mencionó algunos nombramientos anunciados por el presidente electo, señalando que, desde su perspectiva, esos hechos ameritan un análisis más profundo.

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“Y precisamente por eso creo que necesitamos hablar del elefante en la sala. Es un elefante gigante: el momento político que estamos viviendo en Colombia, porque es que los derechos, como el derecho al voto que mencionas, no suelen desaparecer primero en las leyes. Desaparecen antes en el lenguaje, en la vida cotidiana, cuando nos convencen de que ciertas personas merecen menos derechos que otras; el resto ya resulta muy fácil”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el anuncio de Vivian Morales como futura ministra de Educación y recordó algunas de las posturas que la exfiscal ha defendido durante su trayectoria pública relacionadas con el concepto de familia.

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La periodista aseguró que, aunque no conoce personalmente a Luisa Fernanda W, tiene la impresión de que la influenciadora respalda todas las formas de familia, razón por la que la invitó a reflexionar sobre las implicaciones que podrían tener determinadas decisiones políticas.

La discusión por el “hogar tradicional” de Luisa Fernanda W reabre el debate sobre libertad de elección y feminismo - crédito @luisafernandaw/tiktok

“Tú y yo creemos que toda mujer debe poder decidir el tipo de vida que quiere construir y por eso creo que es fundamental cuidar las condiciones que hacen posible que esa decisión pueda existir y cuestionar a los poderosos que amenazan nuestra posibilidad de decidir, incluso si votaste por ellos como tu esposo. Es más, sobre todo si votaste por ellos”, manifestó.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W?

El pronunciamiento de Mariángela Urbina llegó después de que Luisa Fernanda W respondiera a quienes la calificaron como una “tradwife” (en inglés traditional wife o esposa tradicional, que es una mujer que decide asumir voluntariamente los roles de género tradicionales) por priorizar su hogar y su familia

En el video, la empresaria explicó que, aunque disfruta ejercer un rol tradicional dentro de su familia, eso nunca ha significado depender de otra persona ni renunciar a su autonomía económica.

También recordó que actualmente puede desarrollar proyectos empresariales, trabajar, votar y tomar sus propias decisiones, aspectos que atribuyó a las luchas feministas de generaciones anteriores.

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Luisa Fernanda W defendió su hogar y abrió otro debate feminista - crédito @luisafernandaw/IG

“Para mí el feminismo es eso, que una mujer pueda decidir libremente si quiere dedicarse al hogar, si quiere desarrollar una carrera, si quiere hacer ambas cosas o si quiere construir una vida completamente distinta como a ella le plazca. Lo importante acá es que sea una decisión propia, no una imposición. Por eso agradezco vivir en una época en la que puedo elegir. Hoy puedo tener una familia, puedo trabajar, puedo emprender, puedo votar”, expresó Luisa Fernanda W.

Las publicaciones de ambas creadoras de contenido rápidamente generaron miles de comentarios en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el verdadero significado del feminismo, el concepto de libertad de elección y el papel que desempeñan las figuras públicas al expresar posiciones sobre asuntos políticos y sociales.

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Mientras algunos respaldaron el llamado de Mariángela Urbina a proteger los derechos conquistados por las mujeres, otros defendieron la postura de Luisa Fernanda W al considerar que el feminismo también implica respetar la decisión de quienes eligen construir un hogar tradicional sin renunciar a su independencia.