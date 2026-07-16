Población de Mercaderes, Cauca, amaneció confinada por fuertes combates del ELN: el Ejército Nacional está en la zona para repeler ataques violentos

Los combates obligaron a la población de Mercaderes, Cauca, a resguardarse - crédito X

El municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, amaneció desolado tras el recrudecimiento de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otro grupo armado ilegal aún no identificado por las autoridades.

Según se conoció en la mañana del jueves 16 de julio de 2026, el municipio amaneció sin transporte público, los colegios no abrieron sus aulas y el comercio mantiene paralizado por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

De momento, el Ejército Nacional ya se encuentra en la zona para retomar el control territorial, además de identificar al grupo armado que se enfrenta con el ELN y determinar si se trata de alguna facción de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo o alguna banda delincuencial regional.

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“Con el desarrollo de maniobras ofensivas, tropas del Batallón de Alta Montaña N.°4, de la Brigada 29, junto con @FuerzaAereaCol, redoblan el despliegue militar para neutralizar los enfrentamientos que sostienen grupos ilegales en zona rural de Mercaderes, Cauca", señaló la institución en un comunicado.

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