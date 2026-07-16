Confirmada la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: horario y dónde ver en Colombia el partido por el título

El partido por el título se jugará el 19 de julio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en un partido que definirá al campeón de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y que puede darle a la Albiceleste su cuarta estrella o a la Roja su segundo título.

La transmisión del partido en Colombia estará disponible por DSports, RCN, Caracol, Win, Disney+, y el minuto a minuto a través de la página de Infobae.

El encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium, nombre oficial que usa la FIFA durante el torneo para el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, a 16 kilómetros de Manhattan. El recinto tiene capacidad estimada para 82.500 espectadores y será sede del partido 104 del certamen.

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Lamine Yamal y Lionel Messi son las máximas figuras de la selección de España y Argentina, respectivamente - crédito Reuters

Argentina llegó a la definición tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales. La clasificación se resolvió con una remontada en los últimos minutos después de que el equipo europeo se adelantara en el marcador a través de Anthony Gordon a los 55 minutos de partido.

La reacción argentina tomó forma con los goles de Enzo Fernández al minuto 85, a pase de Lionel Messi, y de Lautaro Martínez al 92, tras un centro preciso del capitán de Argentina y máximo anotador de la edición 2026 de la Copa del Mundo.

Argentina buscará el bicampeonato y España su segundo título

La selección dirigida por Lionel Scaloni jugará su segunda final consecutiva y buscará el bicampeonato luego de conquistar la Copa del Mundo de Catar 2022. Ese logro solo lo consiguieron antes Brasil e Italia. La albiceleste ha clasificado a tres de las últimas cuatro finales de un Mundial de Fútbol, perdió la de Brasil 2014 ante Alemania y se quedó por fuera de la de Rusia 2018.

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España, dirigida por Luis de la Fuente, será el rival a vencer luego de que avanzó tras derrotar 2-0 a Francia. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron el pase de la Roja a una definición en la que intentará conquistar su segundo trofeo mundial. Su primera y única conquista data en Sudáfrica 2010, en donde derrotó a Holanda 1-0.

La final también tendrá un antecedente histórico en los mundiales, será el segundo cruce entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, después del triunfo 2-1 de Argentina en la fase de grupos de 1966. Además, es la primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA que la vigente campeona de la Copa América y la vigente campeona de la Eurocopa definen el título.

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Esto le costaría a un colombiano ir a la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina

La página de reventa de boletería de la FIFA tiene precios de entradas que superan los 7.000 millones de pesos - crédito FIFA

La final del Mundial de 2026 entre España y Argentina disparó los precios de las entradas en Nueva York hasta niveles inéditos: en la reventa habilitada por FIFA, los boletos para el partido del domingo 19 de julio llegaron a USD 2,3 millones, más de 7.400 millones de pesos colombianos, en un cierre de torneo que además marcará el final de una Copa del Mundo de 104 partidos.

La opción más económica en la página de reventa de la organización para los aficionados colombianos aparecía en 32.282.048 pesos, equivalentes a USD 9.982. En el extremo opuesto, una entrada en una de las zonas más cercanas al campo y en otros tres sectores del estadio de Nueva York alcanzaba ese valor máximo de USD 2,3 millones.

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La venta de último momento, el otro canal autorizado por la FIFA, registraba largas filas virtuales. En esa vía, los precios iban desde USD 7.380 hasta USD 32.970, es decir, entre 23.842.569 y 106.516.193 pesos colombianos.