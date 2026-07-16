‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

La actriz aseguró que la actuación la hizo ser más dependiente de una imagen física - crédito @chichilanavia / Instagram

La actriz colombiana Carmen Cecilia Navia, también conocida como Chichila, tardó décadas en ponerle nombre a lo que vivía desde la infancia, cuando entró a la televisión. “Se llama trastorno alimentario, se llama dismorfia”, dijo en una entrevista reciente, con la misma franqueza que atraviesa las páginas de su primer libro.

La revelación llegó en el espacio Claro Oscuro, de El Espectador, donde Chichila habló sin rodeos sobre una lucha que cargó en silencio desde la infancia. “Yo me vine a enterar ya grande, grande, de todo el daño que me hizo. Muy loco porque realmente yo vine a ponerle un nombre concreto a lo que había vivido toda mi vida, a ponerle el título”, explicó la artista.

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La conversación coincide con el lanzamiento de Suficiente, su ópera prima literaria publicada por Penguin Libros Colombia, donde expone las heridas de su infancia, las presiones estéticas del medio y las dinámicas internas de la industria del entretenimiento.

Chichila Navia sufrió gordofobia y dijo que se debía a un trastorno de dismorfia corporal - crédito @chichilanavia/Instagram

Navia nació en Pitalito, Huila, en 1980 y comenzó su carrera a muy corta edad. El reconocimiento masivo llegó en los 90 con el personaje de “Mechas” en la serie juvenil musical Oki Doki, una exposición pública temprana que, según ella misma reconoce, incidió directamente en la relación que construyó con su propio cuerpo.

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y la dismorfia corporal son condiciones que distorsionan la percepción que una persona tiene de su propio físico. En el caso de Navia, el proceso de identificar y nombrar esa experiencia le tomó varias décadas, en parte porque creció bajo la mirada constante del público desde muy joven.

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Frente a la fama, la actriz describe una dualidad: valora la plataforma que le da su posición para amplificar mensajes constructivos, pero también reconoce haber atravesado momentos de profundo cuestionamiento sobre la exposición que exige su carrera.

De acuerdo con la actriz, crecer bajo el escarnio público y el mundo del entretenimiento la hicieron sentirse incómoda con su cuerpo - crédito @chichilanavia/IG

La recuperación, precisó Navia, no es un destino, sino una administración permanente. Para describir esa condición, recurrió a una imagen: “Eso es un dragón que, cuando nace esa herida, que en mi caso fue desde la infancia, él queda viviendo ahí dentro de ti. Entonces hay que estar muy cuidadoso para que esté dormido, pero no va a dejar de estar”.

A lo largo de su trayectoria, la actriz acumuló papeles de peso en producciones nacionales e internacionales. Su interpretación de Victoria Eugenia Henao en Escobar, el patrón del mal (2012) le dio respaldo de la crítica y el público.

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Después vinieron Garzón vive (2018), Pa’ quererte (2020) y trabajos teatrales como Oh! Diosas, que la mantienen entre las figuras más activas de la televisión y el teatro colombianos.

Chichila Navia sorprendió a sus seguidores con un cambio de 'look' incluyendo unos kilos menos y una apariencia rejuvenecida - crédito @chichilanavia/IG

En 2024 se había referido a esta situación en otra entrevista, pues la actriz habló de la “gordofobia”, un término que se acuñó entre aquellos que tienen cierta repulsión o rechazo a verse o sentirse gordos, comparado con la anorexia.

“A esto se le suma un narcisismo que tenemos los actores por la imagen, yo me vine a enterar escribiendo este libro de que lo peor que me pudo haber pasado a mí fue ser actriz, porque eso le sumó muchos dolores a mi vida. Cuando dicen que la gordofobia es un mito, es mentira porque yo la viví, yo sé qué es eso, y, por otro lado, el libro es como esa herramienta para darle sentido a todo ese dolor, yo nací para escribir esto”, confesó la actriz.

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Chichila Navia ha dicho en repetidas ocasiones que en medio de la creación del libro tuvo que parar para ir a terapia, pues aseguró que las memorias de su infancia y adolescencia son las que más la afectan e incluso asegura que, por el dolor de los recuerdos, su cerebro ha decidido borrar algunas memorias.