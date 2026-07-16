Colombia

‘Chichila’ Navia reveló cual es el trastorno que ocultó desde la infancia: “Vine a ponerle nombre ya grande”

La actriz colombiana reveló que tardó décadas en identificar su trastorno alimentario y dismorfia corporal, condiciones que atribuye en parte a la exposición pública que vivió desde niña

Guardar
Google icon
La actriz aseguró que la actuación la hizo ser más dependiente de una imagen física
La actriz aseguró que la actuación la hizo ser más dependiente de una imagen física - crédito @chichilanavia / Instagram

La actriz colombiana Carmen Cecilia Navia, también conocida como Chichila, tardó décadas en ponerle nombre a lo que vivía desde la infancia, cuando entró a la televisión. “Se llama trastorno alimentario, se llama dismorfia”, dijo en una entrevista reciente, con la misma franqueza que atraviesa las páginas de su primer libro.

La revelación llegó en el espacio Claro Oscuro, de El Espectador, donde Chichila habló sin rodeos sobre una lucha que cargó en silencio desde la infancia. “Yo me vine a enterar ya grande, grande, de todo el daño que me hizo. Muy loco porque realmente yo vine a ponerle un nombre concreto a lo que había vivido toda mi vida, a ponerle el título”, explicó la artista.

PUBLICIDAD

La conversación coincide con el lanzamiento de Suficiente, su ópera prima literaria publicada por Penguin Libros Colombia, donde expone las heridas de su infancia, las presiones estéticas del medio y las dinámicas internas de la industria del entretenimiento.

Chichila Navia sufrió gordofobia / Instagram
Chichila Navia sufrió gordofobia y dijo que se debía a un trastorno de dismorfia corporal - crédito @chichilanavia/Instagram

Navia nació en Pitalito, Huila, en 1980 y comenzó su carrera a muy corta edad. El reconocimiento masivo llegó en los 90 con el personaje de “Mechas” en la serie juvenil musical Oki Doki, una exposición pública temprana que, según ella misma reconoce, incidió directamente en la relación que construyó con su propio cuerpo.

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y la dismorfia corporal son condiciones que distorsionan la percepción que una persona tiene de su propio físico. En el caso de Navia, el proceso de identificar y nombrar esa experiencia le tomó varias décadas, en parte porque creció bajo la mirada constante del público desde muy joven.

PUBLICIDAD

Frente a la fama, la actriz describe una dualidad: valora la plataforma que le da su posición para amplificar mensajes constructivos, pero también reconoce haber atravesado momentos de profundo cuestionamiento sobre la exposición que exige su carrera.

Amparo Grisales y Chichila Navia
De acuerdo con la actriz, crecer bajo el escarnio público y el mundo del entretenimiento la hicieron sentirse incómoda con su cuerpo - crédito @chichilanavia/IG

La recuperación, precisó Navia, no es un destino, sino una administración permanente. Para describir esa condición, recurrió a una imagen: “Eso es un dragón que, cuando nace esa herida, que en mi caso fue desde la infancia, él queda viviendo ahí dentro de ti. Entonces hay que estar muy cuidadoso para que esté dormido, pero no va a dejar de estar”.

A lo largo de su trayectoria, la actriz acumuló papeles de peso en producciones nacionales e internacionales. Su interpretación de Victoria Eugenia Henao en Escobar, el patrón del mal (2012) le dio respaldo de la crítica y el público.

Después vinieron Garzón vive (2018), Pa’ quererte (2020) y trabajos teatrales como Oh! Diosas, que la mantienen entre las figuras más activas de la televisión y el teatro colombianos.

Chichila Navia
Chichila Navia sorprendió a sus seguidores con un cambio de 'look' incluyendo unos kilos menos y una apariencia rejuvenecida - crédito @chichilanavia/IG

En 2024 se había referido a esta situación en otra entrevista, pues la actriz habló de la “gordofobia”, un término que se acuñó entre aquellos que tienen cierta repulsión o rechazo a verse o sentirse gordos, comparado con la anorexia.

“A esto se le suma un narcisismo que tenemos los actores por la imagen, yo me vine a enterar escribiendo este libro de que lo peor que me pudo haber pasado a mí fue ser actriz, porque eso le sumó muchos dolores a mi vida. Cuando dicen que la gordofobia es un mito, es mentira porque yo la viví, yo sé qué es eso, y, por otro lado, el libro es como esa herramienta para darle sentido a todo ese dolor, yo nací para escribir esto”, confesó la actriz.

Chichila Navia ha dicho en repetidas ocasiones que en medio de la creación del libro tuvo que parar para ir a terapia, pues aseguró que las memorias de su infancia y adolescencia son las que más la afectan e incluso asegura que, por el dolor de los recuerdos, su cerebro ha decidido borrar algunas memorias.

Temas Relacionados

Chichila NaviaGordofobiaTrastorno alimentarioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Independiente Medellín y Deportivo Cali confirmaron la llegada de nuevos jugadores para su plantel, en una nueva temporada donde Junior FC, bicampeón de Colombia, se pinta como el rival a vencer

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Qué tan viable es la promesa de Abelardo de la Espriella para mandar a prisión a ‘Timochenko’: expertos se refirieron al caso

La intención del mandatario entrante enfrenta un límite institucional, ya que el exjefe de las antiguas Farc está bajo la Jurisdicción Especial para la Paz

Qué tan viable es la promesa de Abelardo de la Espriella para mandar a prisión a ‘Timochenko’: expertos se refirieron al caso

Funcionario de la Casa de Nariño desmintió el rumor de un posible asilo de Gustavo Petro al dejar el poder el 7 de agosto: “Inventan”

El director de Comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández, negó la versión que circuló en redes sociales y atribuyó a inventos la supuesta salida de Petro días antes del relevo con Abelardo de la Espriella

Funcionario de la Casa de Nariño desmintió el rumor de un posible asilo de Gustavo Petro al dejar el poder el 7 de agosto: “Inventan”

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Con otra jornada llana en la ronda gala, se tendrá un recorrido de más de 175 kilómetros entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

El servicio del metro de Medellín fue suspendido de manera indefinida en seis estaciones: qué pasó

Por el momento, se implementan planes de contingencia con buses en el sur del Valle de Aburrá

El servicio del metro de Medellín fue suspendido de manera indefinida en seis estaciones: qué pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Periodista e influenciadora reaccionó a mensaje de Luisa Fernanda W por el que la califican de ser una “tradwife”: “Nos convencen de que merecemos menos derechos”

Periodista e influenciadora reaccionó a mensaje de Luisa Fernanda W por el que la califican de ser una “tradwife”: “Nos convencen de que merecemos menos derechos”

James Rodríguez impactó con nuevo look tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: así se ve ahora el capitán de la selección

Shakira en el centro de la final del Mundial 2026: España vs. Argentina, los países de sus ex Gerard Piqué y Antonio de la Rúa

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

Guillo Vives contó cómo salió del “clóset” con su familia: “Estuve por ahí en Melgar con un novio”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Confirmada la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: horario y dónde ver en Colombia el partido por el título

Carlos Antonio Vélez ‘le tiró’ a Johan Mojica tras sus declaraciones acerca de la actuación de Colombia en el Mundial 2026: “Qué mediocridad”

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio