Carlos Antonio Vélez ‘le tiró’ a Johan Mojica por sus declaraciones sobre la actuación de Colombia en el Mundial 2026: “Qué mediocridad”

El comentarista opinó acerca de las declaraciones de Johan Mojica-crédito Jesús Aviles/Infobae

El 14 de julio de 2026, la Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro, entregó una condecoración a Johan Mojica, Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla por su participación en la Copa del Mundo de la FIFA.

Allí, el defensor del Mallorca, Johan Mojica, reflexionó sobre el rendimiento del cuadro “Cafetero” y aseguró que el papel del equipo fue bueno. “Nos vamos por penales, pero somos una selección que, con todo lo que jugamos, solo recibimos un gol. No perdimos, ganamos y empatamos, eso dice mucho del progreso que ha tenido la selección”, dijo.

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A raíz de estas declaraciones, el 15 de julio de 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, se refirió a las palabras del defensor de la selección Colombia y criticó su postura por lo dicho por el jugador.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia players pose for a team group photo before the match REUTERS/Lee Smith

En primer lugar, Vélez calificó como “mediocre” la postura que tuvo Johan Mojica, asegurando que en un principio desde las declaraciones de Néstor Lorenzo previo a la participación mundialista, afirmó que el equipo iría en busca de la final del campeonato de fútbol del mundo.

“Se fue invicto de aquí. No es que yo escuche las declaraciones de Mojica. ¡Qué mediocridad, hermano! ¡Qué mediocridad la tuya, Mojica! Ahora entiendo por qué la gran mayoría del país pide que busquen otro lateral izquierdo, empezando por mí. Uno no puede congraciarse con un fracaso de esta índole. ¿No le hicieron creer a la gente que ustedes venían por ocho partidos? ¿Y cuánto tiempo estuvieron aquí? Ocho partidos vamos a jugar nosotros, porque vamos a estar en la final, ¿o no?“, dijo.

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Y añadió que durante sus análisis, comentarios y opiniones previos, nunca se fijo una postura que estuviera ligada que una buena representación del cuadro “Cafetero” en la Copa del Mundo, aseverando que los únicos que su equipo de trabajo si tuvo como meta cubrir los ocho partidos de la Copa del Mundo, en tal caso de llegar a las semifinales como mínimo.

“Aquí no vendimos humo de ninguna clase. Fuimos serios y responsables. Todo ese estiércol no lo compartimos ni nadamos en él, ¿de acuerdo? Que cada uno haga de su vida lo que quiera, pero a nosotros sí nos sacan de ahí. Nosotros sí vinimos a los ocho partidos y vamos a estar en los ocho partidos, ¿de acuerdo?“, sentenció.

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Y añadió: “Y claro, con un técnico como Lorenzo uno puede apostar al fracaso, porque fracasa permanentemente. Fracasó en la Copa América; llegó hasta la final porque jugó contra Panamá y contra Costa Rica, eso seguro. Pero si le aparece un equipo como el Inglaterra de hoy, ¿qué pasa? Si le apareció Suiza, se fue muerto de miedo. Y entonces, al final, dicen que no, que perdieron por penales. Es la misma disculpa de siempre, el “casi” de siempre. Y estamos eliminados. Como nadie les dice nada, el que habla, como yo, entonces es enemigo de no sé qué. Ese verso ya no me lo creo y no me afecta", concluyó.

Johan Mojica respalda la continuidad de Néstor Lorenzo con la selección Colombia

Néstor Lorenzo recibió el apoyo de Johan Mojica para que continúe en la selección Colombia-crédito Agustín Marcarian/REUTERS

En el mismo evento, Johan Mojica respaldó la continuidad del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, siete días después de la eliminación en el Mundial.

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“Por mi que esté muchos años porque sabe trabajar, no solo en lo deportivo sino en lo humano, por eso es un excelente entrenador y su cuerpo técnico”, dijo.

Colombia quedó fuera en octavos de final tras caer en penales ante Suiza, luego de una fase de grupos en la que el equipo mostró un alto nivel en los cinco partidos que disputó.

En lo que se refiere a su actuación mundialista, Mojica jugó un total de 390 minutos en cuatro partidos, y no marcó gol:

17 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: 90 minutos en el Uzbekistán 1-3 Colombia

23 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: 90 minutos en el Colombia 1-0 República Democrática del Congo

3 de julio de 2026 - Mundial de Norteamérica: 90 minutos en el Colombia 1-0 Ghana

7 de julio de 2026 - Mundial de Norteamérica: 120 minutos en el Suiza 0-0 Colombia (Suiza ganó por 4-3 desde los tiros del punto penal)