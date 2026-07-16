Jennifer Pedraza criticó a quienes juzgan a Joan Sebastián Durán, asesinado por agentes de ICE, por haber votado por De la Espriella: “No se sabe qué es peor”

La reunión entre el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el secretario de Estado de los EE. UU. Marco Rubio se llevó a cabo el miércoles 15 de julio de 2026 en la Casa Blanca, en Washington D. C. - créditos red social Facebook | archivo Colprensa y Cámara de Representantes / Argemiro Piñeros | @SecRubio/X

Luego de que la senadora electa Jennifer Pedraza le pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella que interceda en la investigación por la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, abatido por agentes de ICE el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford (Maine), la congresista se volvió a referir a la controversia que se armó entre usuarios en redes sociales, con el connacional como protagonista.

El motivo se dio por una serie de publicaciones que se viralizaron el martes 14 de julio y que algunos usuarios y activistas en redes sociales, como Don Izquierdo (cuyo verdadero nombre es David Rozo), replicaron al señalar el supuesto apoyo de Durán Guerrero al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el candidato que venció a Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones, que se llevaron a cabo el domingo 21 de junio.

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“Estaba autorizado para trabajar. Tenía Número de Seguro Social. NO era objetivo de la investigación de ICE. DHS: NO intentó matar a agentes de ICE. Votó por Abelardo de la Espriella. Abelardo no se ha pronunciado. Ni lo hará. Es víctima de las políticas xenófobas de la ultraderecha”, afirmó Rozo.

Al final, el activista agregó que “ser tercermundista en el país de ‘la libertad’ no te salvará de la tragedia, te condena a la muerte solo por ser latino”.

El activista David Rozo, conocido en redes sociales como @DonIzquierdo_ compartió una de las publicaciones en las que se aseguró que Durán Guerrero apoyó al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @DonIzquierdo_/X

Por este motivo, y además de la serie de publicaciones que compartieron las mismas imágenes que difundió Rozo, una de ellas, una publicación desde el perfil de Facebook de Durán Guerrero en la que se lee “Firmes por la patria”.

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“Entre los que justifican que ICE asesinara a Sebastian y los que le restan relevancia a su homicidio porque “votó por ADLE (Abelardo de la Espriella)” no se sabe qué es peor. JUSTICIA PARA SEBASTIÁN, que al igual que miles de jóvenes migraron para salir adelante", señaló Pedraza en vía X la tarde del miércoles 15 de julio.

La congresista salió a rechazar con este mensaje los comentarios en contra de Durán por su apoyo a De la Espriella, y agregó que por encima de todo, e independiente de la posición política, “migrar es un Derecho Humano”.

El caso que quedó bajo revisión de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional con apoyo del FBI y que se agravó después de que surgieran versiones contradictorias sobre si la víctima era o no el objetivo del operativo.

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Pedraza compartió su reacción a la polémica en redes sociales vía X el miércoles 15 de julio de 2026 - crédito @JenniferPedraz/X

La congresista también solicitó la intervención de la Cancillería y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que realiza un viaje de trabajo en Estados Unidos como parte de las acciones del equipo de empalme de gobierno. En un mensaje publicado en X el martes 14 de julio, reclamó justicia, reparación para la familia y el cese de este tipo de violencia.

Uno de los elementos que más aumentó la conmoción fue que, según testigos citados por medios estadounidenses, la hija de Durán Guerrero, de unos tres años, habría presenciado el momento en que su padre recibió los disparos durante el procedimiento en Biddeford. Personas cercanas a la familia indicaron además que estaba casado y era padre de la niña.

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Pedraza sostuvo en su mensaje: “Mataron a un Colombiano con permiso de trabajo en Estados Unidos. @CancilleriaCol Pdte. electo @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp (que precisamente se encuentra en Washington) es urgente que se exija justicia para este joven compatriota que asesinó ICE a sangre fría, se repare a su familia y se exija que este tipo de violencia cese”.

Pedraza cuestionó que Restrepo no se pronunció sobre el caso de Durán Guerrero - crédito @JenniferPedraz/X

No obstante, y luego del encuentro Restrepo - Rubio en la Casa Blanca (Washington D.C.), y al no referirse al caso de Durán, Pedraza arremetió en un nuevo mensaje contra el gobierno entrante.

“ICE MATÓ A UN COLOMBIANO DE 26 AÑOS. ICE MATÓ A UN COLOMBIANO DE 26 AÑOS. ICE MATÓ A UN COLOMBIANO DE 26 AÑOS. ICE MATÓ A UN COLOMBIANO DE 26 AÑOS”, inicia la segunda publicación en X de la congresista, que al final le lanzó un dardo a Restrepo: “Firmes por la Patria pero no por sus compatriotas?”

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El caso quedó bajo revisión federal mientras crecen las dudas sobre el operativo

La muerte de Durán Guerrero ocurrió durante una acción migratoria en una calle de Biddeford, en el estado Maine.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes lo identificaron y señalaron que contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía número de Seguro Social.

La principal controversia surgió después de las declaraciones del senador independiente por Maine Angus King. El legislador explicó que primero recibió del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la información de que la víctima era la persona buscada por las autoridades migratorias.

Horas después, agregó King, le comunicaron que Durán Guerrero no era en realidad el objetivo de la orden de arresto que motivó el operativo, destacó el portal Common Dreams.

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El video se convirtió en pieza clave para la investigación que se adelanta por parte de las autoridades norteamericanas, luego de lo que pasó en una de las cales de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

Por su parte, la representante demócrata Chellie Pingree aseguró que recibió la misma versión y afirmó: “La persona a la que disparó el agente del ICE no era la persona que tenían la orden de detener”.

Entre tanto, la gobernadora de Maine, Janet Mills, reaccionó después de conocer esa información y sostuvo que el caso resulta aún más preocupante si la víctima no era el objetivo inicial y también cuestionó la forma en que se desarrollan este tipo de operativos migratorios.