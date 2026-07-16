Westcol reveló cómo se enteró del embarazo de Karina García y Kris R: “Pensé que era IA, con el ‘post’ por Instagram”

El 'streamer' cercano a la modelo paisa y el reguetonero, reveló que se enteró como cualquier otro seguidor de la pareja - crédito @dxclip/IG

La confirmación del embarazo de la influencer Karina García con su pareja, el artista Kris R, dejó una escena paralela: el creador de contenido Westcol contó que se enteró de la noticia por Instagram, como cualquier seguidor, y que la publicación le pareció tan inesperada que su primera reacción fue preguntarle al cantante si era “real o IA”.

La revelación expuso que la pareja decidió mantener en reserva la noticia incluso frente a uno de los amigos más cercanos del artista.

En la misma transmisión, la influencer rechazó decir cuántos meses de gestación tiene y dejó ese dato fuera de la conversación pública. “Sí, obvio, obvio, pero es un datico que lo queremos tener privado”, dijo, después de que le preguntaran en forma directa por el tiempo de embarazo.

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Karina García y Kris R también mantienen en secreto el género del bebé. Según se explicó en la conversación, esa información todavía no la conocen y esperan descubrirla en una fiesta de revelación junto a familiares y amigos.

Westcol y Karina estuvieron en un sector exclusivo de Medellín celebrando los 5 millones de seguidores de la paisa - crédito @westcol / Instagram

La tensión del vivo no pasó por la noticia del embarazo, ya confirmada por la pareja, sino por la sorpresa de Westcol al quedar al margen del anuncio previo.

“Bro, yo me enteré con la gente. Yo me enteré con el post en Instagram”, dijo el streamer, en una charla distendida que mostró que la reserva de la pareja fue más amplia de lo que muchos suponían.

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Westcol dijo que creyó que el anuncio podía ser una imagen hecha con inteligencia artificial

Durante la transmisión con Karina García y Kris R, Westcol reconstruyó el momento exacto en que vio la publicación. Primero dejó en claro que no había recibido ninguna advertencia privada sobre el embarazo y luego relató qué hizo cuando apareció el anuncio en redes.

“Yo vi ese post y yo dije: ‘Mierda, brother’”, señaló el streamer. Acto seguido, contó el mensaje que le envió a Kris R: “Bro, ¿sabes qué? Lo primero que le escribí a ese man fue: ‘Oye, ¿real o IA?’”.

La duda no surgió de una pista previa, sino del desconcierto que le produjo la noticia. “La verdad, se me hizo muy extraño porque yo dije: ‘Yo no creo que Riko va con eso’”, afirmó Westcol, al explicar por qué pensó por un instante que podía tratarse de una imagen manipulada o de una broma.

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Karina García explicó que el embarazo seguirá en privado, por ahora

La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La creadora de contenido no respondió con un plazo ni con una cifra cuando le preguntaron cuántos meses tiene de embarazo. Optó por sostener la reserva y dejó en claro que esa parte del proceso no será pública todavía.

Después agregó otra razón para no revelar ese dato por ahora: “Para que la gente se enloquezca y suponga más”.

En ese tramo del vivo, Westcol insistió con una pregunta breve: “¿Reservado?”. La influencer ratificó la decisión de mantener esa parte del anuncio bajo control de la pareja, aun cuando el embarazo ya fue confirmado en sus redes sociales.

Kris R confirmó que el dato existe, pero quedará fuera de cámaras

La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram

Kris R intervino cuando la conversación giró sobre los meses de gestación y marcó el límite que la pareja quiere mantener en público. “Ahorita cuando no estén las cámaras le contamos”, le dijo a Westcol, con lo que reforzó que el dato sí está definido, pero no será compartido en la transmisión.

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El cantante también respondió en tono de broma cuando el streamer remarcó que no había sido informado antes. “No, no confían en ti”, lanzó, antes de que la charla volviera sobre la idea de una futura revelación.

Karina García completó esa explicación con una objeción directa a la posibilidad de usar un embarazo como recurso publicitario. “La gente que juega con un embarazo para marketing está mal de la cabeza, o sea, no”, afirmó, al responder a la sospecha inicial de Westcol sobre si el anuncio podía no ser verdadero.