Alfredo Deluque respondió a las críticas del Centro Democrático al ser el llamado por el gobierno electo para la presidencia del Senado

El video muestra una declaración pública de Deluque, donde responde a las críticas del partido Centro Democrático - crédito redes sociales

La disputa por la presidencia del Senado reveló una fractura política previa a la instalación de la nueva legislatura. Abelardo de la Espriella, presidente electo, decidió apartarse del acuerdo no escrito que repartía la dirección de las cámaras entre los partidos principales de la coalición de gobierno y promovió a Alfredo Deluque, del Partido de la U, grupo conformado por ocho senadores.

Esta decisión modificó la distribución interna del oficialismo, ya que tradicionalmente ese puesto correspondía al Centro Democrático (CD), la bancada con mayor número de integrantes, mientras que la Cámara quedaba para el Partido Liberal.

El anuncio, realizado por el futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, generó rechazo en el uribismo. El expresidente Álvaro Uribe, líder y fundador del CD, interpretó el cambio como una afrenta y responsabilizó a Carlos Suárez, estratega de campaña de De la Espriella, por la ruptura del acuerdo político.

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Deluque, favorito del presidente electo para dirigir el Senado, confirmó gestiones para conseguir apoyos: “Hemos venido desde hace ya varios días tratando de construir consensos alrededor de la mesa de comisario, con el fin de que exista una mesa directiva que le dé garantías a todo el Congreso, a todos los partidos políticos que estén allí”, afirmó.

Alfredo Deluque, senador de la república - crédito Prensa Senado

El senador del Partido de la U aclaró que la definición no está cerrada y que las conversaciones continúan. “En esa labor hemos conseguido importantes apoyos, pero las negociaciones siguen y esperamos poder tener un consenso completo para poder llegar a esa decisión”.

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Propuso una alternativa basada en acuerdos amplios, más allá del respaldo del gobierno entrante, para responder a la preocupación de que su nominación desplaza al partido que, por número, aspiraba a la presidencia del Senado.

El conflicto gira en torno al criterio de selección, ya que el giro de De la Espriella reemplaza una regla política de años por una decisión directa en favor de una fuerza que ocupa el cuarto lugar en la coalición.

Deluque rechazó la etiqueta de aliado del petrismo y respondió a críticas sobre sus votos alineados con el Pacto Histórico en el periodo anterior: “Yo he sido un opositor racional de este gobierno. Yo me opongo con razón, yo no me opongo por oponerme a las cosas”.

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Sigue la polémica entre sectores afines a Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático por postulación de Alfredo Deluque el Senado - crédito Colprensa - Alfredo Deluque/Facebook

Justificó algunas de sus decisiones y explicó su apoyo al presupuesto del primer año y a la habilitación de trámites de paz porque se considera “un hombre de paz”, aunque también apoya combatir a los delincuentes “con todas las fuerzas del Estado, como lo plantea el presidente Abelardo”.

Buscó despejar dudas sobre un eventual respaldo de la izquierda, justo cuando el Centro Democrático rechaza perder una posición que consideraba propia.

Consultado sobre contactos de su bancada con el Pacto Histórico para sumar votos, Deluque no los confirmó y centró la discusión en la función institucional de la presidencia del Senado: “Yo debo ser un presidente que le dé garantías a todas las bancadas que estén en el Congreso”.

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Remarcó que la dirección no puede quedar en manos exclusivas de partidos afines al gobierno: “Yo no voy a ser presidente solamente de los partidos que sean afectos al gobierno, al nuevo gobierno”.

El senador del Partido de la U aclaró que la definición no está cerrada y que las conversaciones continúan - crédito Cámara de Representantes

Incluyó a todos los sectores parlamentarios en su planteo: “Un presidente del Senado tiene que tener la posibilidad de darle garantías a la oposición también, así como a los independientes y también a los partidos de gobierno”.

La pelea por la mesa directiva se da en medio de la discusión por el reparto de poder en la coalición del presidente electo y la necesidad de consolidar una mayoría que legitime una elección señalada desde el inicio: “Es necesario que todos quienes van a ser parte integrante de este nuevo Congreso se sientan tranquilos con la presidencia”.

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