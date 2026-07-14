Jennifer Pedraza le pidió a De la Espriella interceder en investigación por la muerte de colombiano durante operativo del ICE en EE. UU.

Pedraza pidió que el presidente electo intervenga como parte de la investigación que se adelanta por las autoridades norteamericanas - créditos archivo Colprensa / Álvaro Tavera | red social Facebook | Catalina Olaya / Colprensa

Siguen conociéndose reacciones por parte del país político luego de la muerte del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, luego de ser impactado de bala por parte de agentes migratorios de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés) la mañana del lunes 13 de julio de 2026 en una de las calles de Biddeford, en el estado de Maine.

Entre varias de las declaraciones por parte de los congresistas colombianos, una llamó la atención en especial: la de Jennifer Pedraza.

La senadora electa (Dignidad y Compromiso como parte de la Coalición Centro Esperanza) compartió una publicación vía X la mañana del martes 14 de julio en la que le hizo una petición al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para que interceda en la investigación que adelantan las autoridades norteamericanas para esclarecer lo ocurrido.

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La congresista aprovechó la oportunidad, y también le hizo una solicitud a la Cancillería y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, que se encuentra adelantando un viaje de trabajo en ese país.

“Mataron a un Colombiano con permiso de trabajo en Estados Unidos. @CancilleriaCol Pdte. electo @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp (que precisamente se encuentra en Washington) es urgente que se exija justicia para este joven compatriota que asesinó ICE a sangre fría, se repare a su familia y se exija que este tipo de violencia cese”, señaló el mensaje de Pedraza.

Pedraza le pidió a la Cancillería de Colombia; además del presidente y vicepresidente electo, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo - crédito @JenniferPedraz/X

El caso quedó bajo revisión de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional con apoyo del FBI.

Uno de los datos que más ha agravado la conmoción es que, según testigos citados por medios estadounidenses, la hija de Durán Guerrero, de unos tres años, habría presenciado el momento en que su padre recibió los disparos durante el operativo realizado en Biddeford.

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Este detalle intensificó las exigencias para que se esclarezcan las circunstancias del procedimiento, tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes identificaron a Durán Guerrero y señalaron que contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía número de Seguro Social.

Personas cercanas a la familia indicaron además que estaba casado y era padre de la niña de tres años.

Hasta el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani compartió un mensaje en su cuenta de X la noche del lunes 13 de julio de 2026 para rechazar lo que pasó con el ciudadano colombiano en Biddeford - crédito @NYCMayor/X

Autoridades y dirigentes admitieron que la víctima no era el objetivo buscado

La principal controversia surgió después de las declaraciones del senador independiente por Maine Angus King, y que explicó que primero recibió del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la información de que la víctima era la persona buscada por las autoridades migratorias.

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Horas más tarde, dijo King, le comunicaron que Durán Guerrero no era el objetivo de la orden de arresto que motivó el operativo, destacó el portal Common Dreams.

Por su parte, la representante demócrata Chellie Pingree aseguró que recibió la misma versión. La legisladora afirmó: “La persona a la que disparó el agente del ICE no era la persona que tenían la orden de detener”.

Mientras que la gobernadora de Maine, Janet Mills, reaccionó después de conocer esa información y sostuvo que el caso resulta aún más preocupante si la víctima no era el objetivo inicial. También cuestionó la forma en que se desarrollan este tipo de operativos migratorios.

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Protestas en Maine tras la muerte de un ciudadano colombiano abatido por un agente de ICE

Así se encuentra el punto en Biddeford hasta donde decenas de ciudadanos fueron a dejar un mensaje de condolencia y a expresar su rechazo antes las acciones de los agentes de ICE - crédito AP/Robert F. Bukaty

Cientos de personas se manifestaron en Maine para exigir respuestas y justicia tras la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un conductor colombiano abatido por un agente de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford.

El caso generó indignación luego de que las autoridades federales modificaron su versión pública sobre el incidente ocurrido el lunes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que un agente de ICE, “al temer por la seguridad pública”, disparó contra Durán Guerrero, quien conducía un vehículo tras salir de una vivienda vigilada por las autoridades en busca de una persona con orden final de deportación.

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Según el documento oficial del DHS, el conductor intentó huir, lo que llevó al agente a abrir fuego.

Esta explicación contrastó con la versión inicial del senador Angus King, al relatar que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le aseguró que el agente disparó después de que Durán Guerrero supuestamente intentara usar su vehículo como arma contra los agentes.

Al día siguiente de los hechos, el martes 14 de julio se concentraron los marchantes frente a un centro de detención de ICE en Scarborough, cerca de Biddeford, portando carteles con lemas como “Stop the murder” y “End this terror”, destacó el diario San Francisco Chronicle.

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Todd Chretien, organizador de la protesta, expresó: “Estas personas son asesinas y deben irse de nuestro estado ahora”. Una reducida presencia de contramanifestantes intentó interrumpir el acto, pero sus voces fueron opacadas por los silbidos de los asistentes.