Deportes

Con la llegada de Franco Armani a Atlético Nacional, estos son los campeones del mundo que han jugado en el Fútbol Profesional Colombiano

La Uruguay del Maracanazo, la Brasil de Pelé y la Argentina campeona de México 86 tiene nombres de jugadores profesionales con historia en el fútbol profesional colombiano

Guardar
Google icon
Por el Fútbol Profesional de Colombia, 11 jugadores han sido campeones del mundo - crédito Sodiq Adelakun/REUTERS
Por el Fútbol Profesional de Colombia, 11 jugadores han sido campeones del mundo - crédito Sodiq Adelakun/REUTERS

El Fútbol Profesional Colombiano volverá a tener un jugador campeón del mundo entre los inscritos, en el momento en el que Atlético Nacional haga oficial la contratación de Franco Armani como su portero para el segundo semestre del 2026. El guardameta, aunque no sumó minutos, fue uno de los tres porteros de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en la que derrotaron en la final por penaltis a Francia.

En la historia del fútbol colombiano habían sido 11 los jugadores campeones del mundo que jugaron en algún momento en las canchas de Colombia.

Eusebio Tejera - Cúcuta Deportivo

Eusebio Ramón Tejera integró la selección de Uruguay que ganó el Mundial de Brasil 1950. Fue defensa central, “back” derecho en la denominación de la época, en la final en la que el equipo uruguayo venció 2-1 a Brasil y obtuvo su segundo título mundial.

PUBLICIDAD

En ese partido tuvo la tarea de marcar a Zizinho, uno de los delanteros más reconocidos del fútbol brasileño. Conocido como “Cato”, Tejera en 1951 fichó por Cúcuta Deportivo, en el que estuvo hasta 1952 y jugó 64 partidos.

Schubert Gambetta - Cúcuta Deportivo

Schubert Gambetta fue campeón del mundo con Uruguay y jugador de Cúcuta Deportivo - crédito Club Nacional de Football
Schubert Gambetta fue campeón del mundo con Uruguay y jugador de Cúcuta Deportivo - crédito Club Nacional de Football

Schubert Gambetta fue una pieza central de la selección uruguaya que ganó en Maracaná, sumó una marca de títulos locales que nadie superó y dejó escenas que pasaron a la memoria del deporte.

Nacido el 14 de abril de 1920 en el barrio montevideano de Jacinto Vera, fue apodado “El Mono” desde joven. Con la Celeste fue campeón de América en 1942, en Montevideo, y campeón del mundo el 16 de julio de 1950, en el estadio Maracaná. Su trayectoria internacional incluyó también las Copas América de 1941 en Chile, 1942 en Uruguay, 1945 en Chile y 1947 en Ecuador.

PUBLICIDAD

La leyenda del Club Nacional de Football de Montevideo fichó en 1951 por Cúcuta Deportivo. Solo estuvo en 13 partidos.

William Martínez - Junior FC

William Martínez fue el único futbolista uruguayo que conquistó títulos de América, del Mundo y de selecciones y clubes. Era un back derecho de perfil clásico en el fútbol uruguayo: alto, fuerte, con dominio del juego aéreo y capacidad de mando.

En 1950 integró el plantel de Uruguay campeón del mundo en Brasil. Cuatro años después fue titular en la Copa del Mundo de Suiza, en la que la selección cayó en semifinales ante Hungría, en la primera derrota celeste en esa clase de competiciones

Vino a Colombia en 1967 para estar en Junior de Barranquilla durante un año y jugar 10 encuentros.

Garrincha - Junior FC

Manuel Francisco dos Santos, su nombre completo, cargó desde el nacimiento con graves dificultades físicas. Tenía los pies orientados unos 80 grados hacia adentro, la pierna derecha seis centímetros más corta que la izquierda y una desviación en la columna vertebral; de niño, además, contrajo poliomielitis.

Junto con Pelé integró una sociedad que nunca perdió cuando ambos coincidieron en cancha con la Verdeamarelha, y de esa mano llegaron los títulos de Suecia 1958 y Chile 1962.

En el Mundial disputado en Chile fue considerado el mejor jugador del torneo y también terminó como uno de los goleadores del campeonato con cuatro goles. El brasileño estuvo en Junior en 1968 y solo jugó un partido.

Oreco - Millonarios

Valdemar Rodrigues Martins fue un futbolista brasileño que jugó como lateral izquierdo, nació en 1932 en Santa Maria (Río Grande del Sur) y fue campeón del Mundial de Suecia 1958 con Brasil, aunque no disputó partidos en el torneo.

Debutó en 1949 en Internacional de Santa Maria y luego pasó a Internacional de Porto Alegre, donde jugó siete temporadas y ganó todos los campeonatos regionales que disputó. Tras la temporada de 1957 se incorporó a Corinthians, club con el que jugó más de 400 partidos en ocho temporadas.

En su segundo año en el Timão, el entrenador nacional Vicente Ítalo Feola lo convocó para la Copa del Mundo de 1958. Después de su etapa en Corinthians, se trasladó a Bogotá para jugar en Millonarios, donde permaneció dos temporadas y obtuvo un subcampeonato en 1967.

Dida - Junior

Eusebio y Dida
El astro portugués estuvo en Colombia. Enfrentó en 1967 al Junior de Dida, en el Metropolitano de Barranquilla (Foto: Caracol Radio).

Dida, Brasil, Junior, 1958 y Barranquilla quedaron unidos por el paso del delantero Edvaldo Alves de Santa Rosa por el club rojiblanco entre 1966 y 1968, casi una década después de integrar la selección campeona del mundo en Suecia.

El exjugador brasileño llegó a Colombia con 32 años, después de haber sido figura de Flamengo, y dejó una huella que todavía lo ubica entre los extranjeros más recordados del fútbol profesional colombiano.

En sus dos temporadas con Junior, marcó 33 goles en 68 partidos y formó junto a Antonio Rada una de las delanteras más recordadas del equipo barranquillero. El contrato que firmó le garantizaba USD 5.000 mensuales, otros USD 1.000 por buen desempeño, USD 100 por victorias en casa y USD 150 por puntos obtenidos como visitante.

Paulo César Lima “Caju” - Junior FC

Antes de convertirse en una pieza de la selección de Brasil que ganó el Mundial de 1970 junto a Pelé, Carlos Alberto, Tostao, Rivelino y Jairzinho, Paulo Cézar disputó 15 partidos con Junior, todos como titular, y marcó seis goles. Más tarde jugaría 57 encuentros con la Canarinha, anotaría 10 goles y participaría además en el Mundial de Alemania 1974.

Paulo Cézar debutó oficialmente con Junior el 30 de enero de 1966, de acuerdo con datos del estadígrafo Jorge García. Ese día, América venció 1-0 en Cali y el brasileño se estrenó en primera división con 16 años, siete meses y 14 días.

Ricardo Julio Villa - Deportivo Cali

Ricardo “Ricky” Villa jugó en Quilmes, Atlético Tucumán y Racing Club antes de ser fichado por el Tottenham Hotspur junto con Osvaldo Ardiles tras el éxito de la selección argentina en el Mundial de 1978. El volante disputó 2 partidos en el título de Argentina en 1978 y en 1984 fichó por Deportivo Cali, equipo con el que jugó 22 partidos en la liga colombiana.

Su acción más recordada llegó en la final de la FA Cup 1981: marcó el tanto de la victoria ante Manchester City y también abrió el marcador en el minuto ocho. Ese gol fue elegido como el mejor en Wembley del siglo

Daniel Killer - Atlético Bucaramanga

Killer integró la selección argentina de César Luis Menotti y disputó 34 partidos con la camiseta nacional. Formó parte del plantel que obtuvo el Mundial de 1978, aunque no jugó la final ante Holanda,

Killer dijo que no quiso seguir en la selección después del Mundial de 1978 por la combinación de su problema en la rodilla y la sensación de que no había sido demasiado tenido en cuenta para el ciclo que apuntaba a España 1982. El defensa central estuvo en 1984 en Atlético Bucaramanga y disputó 7 compromisos.

José Luis Brown - Atlético Nacional

Jose Luis Brown es recordado por marcar un gol con Argentina teniendo un hombro dislocado - crédito Redes sociales
Jose Luis Brown es recordado por marcar un gol con Argentina teniendo un hombro dislocado - crédito Redes sociales

José Luis Brown fue campeón del mundo con Argentina en 1986 y, antes de esa consagración, jugó en Atlético Nacional. Tras la muerte de Zubeldía en enero de 1982, el club apostó por Brown para sostener ese proceso. No fue campeón con el conjunto verdolaga, pero encabezó la defensa de un equipo que los hinchas recuerdan como un punto de partida de la estructura que años más tarde derivó en la Copa Libertadores de 1989 ganada por Francisco “Pacho” Maturana.

El Tata jugó 54 partidos con Atlético Nacional y anotó 3 goles. Aquel Atlético Nacional de 1983 reunió a futbolistas como Brown, Lorenzo Carrabs, Sergio Santín, Luis Fernando Suárez, Hernán Darío Herrera, Víctor Luna, Carlos Maya, Aparecido Donizette de Oliveira “Sapuca”, Pedro Sarmiento, Gabriel Jaime Gómez y César Cueto.

Marcelo Trobbiani - Millonarios

A Marcelo Trobbiani le alcanzaron tres minutos en la final de México 1986 para dejar una de las escenas más recordadas de su carrera: un taco en el cierre del 3-2 con el que Argentina aseguró el título mundial. El argentino fue el único futbolista que fue campeón del mundo jugando para un equipo del FPC. El volante jugaba en Millonarios cuando salió campeón con Argentina.

Temas Relacionados

Fútbol Profesional ColombianoUruguay 1950Argentina 1986Brasil 1968Campeones del mundo en ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

El inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 está programado para el 24 de julio, por lo que los clubes de la primera división cuentan con poco tiempo para terminar de diseñar sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Fuerte indirecta a James Rodríguez tras foto viral de Argentina en bicicleta antes de la semifinal del Mundial 2026: “Otros que no preparan el Tour de Francia”

La eliminación del cuadro “Cafetero” dejó varias críticas hacia los referentes, incluidos el capitán de la Tricolor

Fuerte indirecta a James Rodríguez tras foto viral de Argentina en bicicleta antes de la semifinal del Mundial 2026: “Otros que no preparan el Tour de Francia”

Esta es la figura de la selección Colombia que estaría en el radar del Santos de Brasil, el equipo donde jugaron Pelé y Neymar

Tras la participación “Cafetera” en Estados Unidos, México y Canadá, varias de las figuras estarían en los planes de varios equipos importantes del fútbol europeo

Esta es la figura de la selección Colombia que estaría en el radar del Santos de Brasil, el equipo donde jugaron Pelé y Neymar

El ‘Tino’ Asprilla se refirió a las supuestas peleas entre jugadores de la selección Colombia: “Nos pasó exactamente lo mismo”

Luego de la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, surgieron versiones de que James Rodríguez y Richard Ríos habían discutido y que Juan Fernando Quintero había renunciado a la Tricolor

El ‘Tino’ Asprilla se refirió a las supuestas peleas entre jugadores de la selección Colombia: “Nos pasó exactamente lo mismo”

Esta es la lista de los jugadores que debería tener la selección Colombia después del Mundial 2026, según Carlos Antonio Vélez

Tras la eliminación de la Tricolor de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, varios de los referentes “Cafeteros” cumplirían su ciclo en la selección como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero

Esta es la lista de los jugadores que debería tener la selección Colombia después del Mundial 2026, según Carlos Antonio Vélez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió el primer avance y ensayo de su gira: así se ve la producción del ‘Viajando por el mundo, Tropitour’

Karol G compartió el primer avance y ensayo de su gira: así se ve la producción del ‘Viajando por el mundo, Tropitour’

Piter Albeiro reaccionó a la invitación de Abelardo de la Espriella a Luis, el vendedor informal rechazado por votar por él: “Gracias, presidente”

Westcol reveló que ‘Stream Fighters′ se acaba y no tendrá más ediciones: esta es la razón que sorprendió en redes sociales

Isabella Ladera respondió inquietudes de sus seguidoras sobre el parto que tuvo en el agua: “Los bebés no se ahogan”

Yeferson Cossio sufrió millonario robo en Ámsterdam y terminó con daños en su vehículo: “En el primer mundo también pasa”

Deportes

EN VIVO | Etapa 10 del Tour de France: se reanuda la competencia con un recorrido de montaña que favorece a los colombianos

EN VIVO | Etapa 10 del Tour de France: se reanuda la competencia con un recorrido de montaña que favorece a los colombianos

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Periodista le envió indirecta a James Rodríguez por foto viral de los jugadores de Argentina montando en bicicleta antes de la semifinal del Mundial 2026: “Otros que no preparan el Tour de Francia”

Esta es la figura de la selección Colombia que estaría en el radar del Santos de Brasil, el equipo donde jugaron Pelé y Neymar

El ‘Tino’ Asprilla se refirió a las supuestas peleas entre jugadores de la selección Colombia: “Nos pasó exactamente lo mismo”