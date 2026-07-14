Colombia fue el último equipo que le ganó a España, semifinalista del Mundial 2026: así fue el juego en el que la Tricolor se impuso

Dani Vivian marcando a Luis Díaz en el estadio Olímpico de Londres-crédito Matthew Childs/Action Imágenes vía REUTERS

El 14 de julio de 2026 comienzan las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá con el duelo entre España y Atlanta en Dallas, Texas (Estados Unidos).

El equipo dirigido por el entrenador Luis de la Fuente llega con la motivación de tener un invicto de 36 partidos en todas las competencias (amistosos internacionales, Eliminatorias UEFA, Mundial 2026, Nations League), y justamente el último juego que perdió “La Roja” fue ante la selección Colombia, el 22 de marzo de 2024 en el estadio Olímpico de Londres.

Daniel Muñoz, Carlos Cuesta Cuesta en la disputa de una pelota con el volante Mikel Merino-crédito Hannah Mckay/REUTERS

El partido en la cual la Tricolor probó variantes tanto en defensa como ataque lo terminó ganando por 1-0 con el gol de Daniel Muñoz al minuto 61 de partido, el cual sacó un remate de volea al palo de la mano izquierda del arco defendido por David Raya, tras un buen centro de Luis Díaz.

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Durante el juego, el cuadro ibérico tuvo varias opciones con el delantero Gerard Moreno, los volantes Mikel Oyarzabal y Mikel Merino, pero la respuesta de los defensores centrales conformados por Jhon Lucumí y Carlos Cuesta, junto a las buenas acciones del arquero Camilo Vargas, le permitieron al equipo de Néstor Lorenzo vencer a la actual semifinalista de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

A continuación, así formó la selección Colombia ante España:

Portero: Camilo Vargas

Defensores: Johan Mojica, Jhon Lucumí, Carlos Cuestam Daniel Muñoz

Volantes: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias, Jorge Carrascal

Delanteros: Luis Díaz, Mateo Casierra