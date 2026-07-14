Diana Ángel piropeó al presidente Gustavo Petro tras sus recientes publicaciones: “Aquí sí hay estilo”

Diana Ángel piropeó al presidente Gustavo Petro tras una publicación que llamó la atención por su atuendo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz y cantante colombiana Diana Ángel es una de las figuras del espectáculo nacional que con mayor constancia ha expresado su afinidad política con la izquierda.

A lo largo de los últimos años, se manifestó públicamente a favor del Pacto Histórico y de sus dos líderes más visibles: el presidente saliente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda.

Su postura tomó mayor notoriedad durante el proceso electoral de 2026, cuando Cepeda perdió la segunda vuelta ante Abelardo de la Espriella por un margen de 0,96% de los votos. La actriz reconoció el impacto emocional de ese resultado. “Estuvimos muy afectados, muy golpeados”, declaró en una entrevista posterior a los comicios.

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La actriz ha expresado en repetidas ocasiones su respaldo a lo hecho por el presidente Gustavo Petro -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Qué dijo sobre el atuendo de Gustavo Petro en sus más recientes públicaciones

La actriz Diana Ángel elogió la apariencia del presidente Gustavo Petro en una fotografía que el mandatario publicó junto a un extenso mensaje sobre la gestión de su gobierno, y que terminó generando más debate por su imagen personal que por su contenido político.

En la foto, Petro aparece sentado, con gafas oscuras, gorra y un conjunto color camel de camisa y pantalón. Ángel escribió en redes sociales: “Aquí sí hay estilo y bien cool!..”, una frase que multiplicó las reacciones entre sus seguidores.

La actriz también compartió un texto de un usuario identificado como Ariel Murillo, quien afirmó sobre la imagen del presidente: “Todos los presidentes terminan viejos y acabados después de sus mandatos, Petro terminó regio y como si fuera posible, más guapo que cuando empezó. Hasta en eso los supera”.

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Diana Ángel le lanzó piropo al presidente Petro tras su publicación hablando de elecciones y su gobierno - crédito @DianAngel01/X

Pero no todos los comentarios fueron sobre el atuendo. Las pulseras que llevaba el mandatario en las muñecas concentraron una parte del debate. Una de ellas, con colores blanco, negro y rojo, llevó a varios usuarios a relacionarla con símbolos asociados a la santería. Petro no ofreció ninguna explicación al respecto.

La imagen que acompañó la publicación lo muestra en dos situaciones diferentes, una de cuerpo entero, con lentes de sol, chaqueta de lino beige y una sonrisa amplia, en una pose relajada que contrasta con el clima político de los últimos meses de su gobierno; mientras que otra lo muestra sentado en el sofá leyendo un periódico.

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No es la primera vez que la vestimenta del presidente genera conversación en redes. Durante la jornada electoral más reciente, su atuendo blanco y una cruz que llevaba al cuello también despertaron especulaciones, igualmente sin respuesta oficial.

Las críticas a las declaraciones de Gustavo Petro

Las declaraciones de Gustavo Petro sobre haber liderado “uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia” provocaron una oleada de reacciones adversas en redes sociales y el ámbito político. Diversas figuras públicas, principalmente de la oposición, cuestionaron duramente el balance presentado por el presidente saliente.

Entre las críticas más contundentes, la senadora María Fernanda Cabal acusó a Petro de estar “feliz de haberle entregado el país al narcotráfico y la guerrilla”, y mencionó las más de 1.200 víctimas de masacres y los más de 2.500 pacientes fallecidos por falta de medicamentos durante su mandato.

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María Fernanda Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X

El representante electo Daniel Briceño afirmó que el mandatario “quebró el Estado” y dejó a los delincuentes empoderados, señalando un retroceso en infraestructura y el aumento de la burocracia.

Por su parte, Jesús “Chucho” Lorduy sostuvo que Petro se retira “desconectado de su propio fracaso”, mientras que la representante Luz Pastrana lo tildó de “cínico” y preguntó si las comunidades afectadas por el conflicto pueden compartir su supuesta tranquilidad.

El empresario Santiago Vélez ironizó sobre la actitud del presidente en medio de crisis regionales, y Julio César Triana advirtió que los grupos armados se fortalecieron bajo su gestión.