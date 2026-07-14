El ministro de Minas del Gobierno Petro reaccionó al nombramiento de María Nohemí Arboleda como titular de la cartera: “Hemos contado con su ayuda”

María Nohemí Arboleda; ministra designada por Abelardo de la Espriella; Edwin Palma, ministro de Minas del Gobierno Petro - crédito @carogomezsn/X/@PalmaEdwin/X

El ministro de Minas del Gobierno Petro, Edwin Palma, reaccionó al nombramiento de María Nohemí Arboleda como ministra de Minas en el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta oficial de X, Palma afirmó que Arboleda lleva años al frente de la administración del mercado de energía eléctrica y que conoce los retos que enfrenta el sistema.

“La ing. María Nohemí lleva años al frente de la administración del mercado de energía eléctrica y en el sector, por lo tanto, sabe y conoce muy bien los retos que enfrenta el sistema (sic)”, señaló.

Edwin Palma afirmó que María Nohemí Arboleda lleva años al frente de la administración del mercado de energía eléctrica y que conoce los retos que enfrenta el sistema - crédito @RadNalCo/X

Palma indicó que durante el 2026, desde su despacho, han contado con la ayuda, articulación, colaboración y cooperación de Arboleda. También afirmó que la información y el monitoreo desde XM han resultado útiles para la gestión de la cartera.

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“Durante este año que he estado al frente de la cartera, hemos contado con su ayuda, articulación, colaboración y cooperación. La información y monitoreo desde XM siempre son y han sido útiles (sic)”, indicó.

El ministro señaló que la futura ministra conoce la construcción de las 53 medidas definidas para enfrentar el fenómeno de El Niño. Además, mencionó la importancia del mantenimiento de la regasificadora Spec en los últimos días de gestión.

“Ojalá podamos conversar previo a esta “carrera de relevos”, que incluye en los últimos días de nuestro gobierno, el mantenimiento de la regasificadora Spec. Ella conoce de la construcción de las 53 medidas que hemos trazado como ruta para el fenómeno del niño (sic)“, aseveró el funcionario.

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El ministro Edwin Palma habló de la importancia de la seguridad energética, la transición del sector y el acceso a la energía para la población vulnerable. Le deseó éxitos a María Nohemí Arboleda en las tareas que asumirá en la nueva administración.

Edwin Palma le deseó éxitos a María Nohemí Arboleda en las tareas que asumirá en la nueva administración - crédito @PalmaEdwin/X

“Por la seguridad energética del país, pero también por la transición y la accesibilidad de la energía, sobre todo para la población más vulnerable, le deseo éxitos en esta tarea (sic)”, aseveró el ministro de Minas del Gobierno Petro.

Detalles del nombramiento

María Nohemí Arboleda Arango asumirá el Ministerio de Minas y Energía tras ser nombrada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien optó por una experta del sector eléctrico para encabezar una de las carteras más relevantes del próximo gobierno.

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Con una trayectoria profesional que supera las tres décadas, Arboleda ha dedicado su carrera al desarrollo del sistema eléctrico nacional. Nacida en Planeta Rica y criada en Antioquia, es ingeniera electricista por la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en ingeniería de transmisión y distribución eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín.

María Nohemí Arboleda Arango asumirá el Ministerio de Minas y Energía tras ser nombrada por el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @carogomezsn/X

Esta formación le ha permitido ocupar cargos de alta responsabilidad, como la gerencia general de XM desde 2016, donde ha dirigido tanto la operación del Sistema Interconectado Nacional como la administración del mercado mayorista de energía. Su experiencia incluye además la gestión del Centro Nacional de Despacho y la dirección de áreas clave en ISA y XM.

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El presidente electo resaltó que Arboleda nunca había incursionado en política, lo que consideró una ventaja para la gestión del ministerio: “Ella es una verdadera nunca, nunca había estado en política”. Además, Arboleda lidera Cigré Colombia y es representante técnica regional de Eriac, lo que refuerza su perfil técnico y su reconocimiento en el ámbito energético.

La situación actual del sector presenta desafíos vinculados a la seguridad en el suministro energético, la transición hacia fuentes renovables, el abastecimiento de gas y la futura exploración de hidrocarburos. Tras años de políticas que priorizaron la transición verde y limitaron nuevas exploraciones, la nueva administración busca equilibrar la modernización del sector con la necesidad de garantizar la estabilidad y el acceso energético.

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Abelardo de la Espriella ha señalado como ejes del próximo periodo ministerial la promoción de energías limpias, el ajuste en los precios para los usuarios, el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas y la atención a los problemas tarifarios en la región Caribe.

“Con María Nohemí conformaremos un equipo de excelencia para enfrentar el riesgo real de desabastecimiento energético que heredamos del mal manejo del gobierno anterior”, declaró el presidente electo.