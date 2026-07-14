Jorge Iván Cuervo ya no es ministro de Justicia: el presidente Gustavo Petro firmó el decretó que oficializó su salida

Jorge Iván Cuervo dejó el Ministerio de Justicia de Colombia tras la solicitud de renuncia de Gustavo Petro - crédito Composición fotográfica: Colprensa

El presidente Gustavo Petro formalizó el relevo en el Ministerio de Justicia al firmar el decreto que acepta la renuncia de Jorge Iván Cuervo, medida que rige desde el 14 de julio de 2026.

El documento establece de manera textual: “Aceptar, a partir del 14 de julio de 2026, la renuncia presentada por el doctor Jorge Iván Cuervo Restrepo al empleo de Ministro del Ministerio de Justicia y del Derecho”.

Simultáneamente, el decreto designó a Cielo Elainne Rusinque Urrego, actual superintendente de Industria y Comercio, como ministra encargada “sin separarse de las funciones asignadas a su empleo actual”. Rusinque ocupará este rol hasta el final del periodo presidencial.

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Cuervo agradeció al presidente Petro por la oportunidad que tuvo de dirigir el ministerio - crédito @cuervoji / X

La salida de Cuervo se precipitó tras sus declaraciones públicas, en las que criticó la estrategia del Gobierno frente a las disidencias de las Farc. El funcionario afirmó: “No fue correcto darles estatus de negociación política a las disidencias de las Farc”, y consideró que esa decisión originó “dificultades jurídicas y políticas para la paz total”.

Su gestión, que inició en febrero, se extendió por menos de seis meses y se produce en un contexto de ajustes reiterados dentro del gabinete. Durante su última intervención, Cuervo lideró la rendición de cuentas y dio inicio al proceso de empalme. En ese evento no participaron representantes del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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El Ministerio de Justicia destacó en este balance la realización de “913 extradiciones, de las cuales el 64,8 % tuvieron como destino Estados Unidos”, cifra que, según la entidad, “supera las registradas durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque”.