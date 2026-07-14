Iván Cepeda arremetió contra Abelardo de la Espriella tras anunciar la eliminación del Comisionado de Paz y otras entidades: “El mayor enemigo de la paz”

Abelardo de la Espriella señaló que la depuración de dichos cargos responden a su propuesta de flexibilizar los gastos del Estado - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la eliminación de varias dependencias del Estado, en su mayoría, enfocadas para el avance de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, ha generado diferentes reacciones en la clase política colombiana.

El turno fue para Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, que calificó al futuro mandatario de los colombiano como el “mayor enemigo de la paz”.

“La decisión de acabar con la institucionalidad de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016, convierten a Abelardo De la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz”, comentó el dirigente en su cuenta de X

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En su intervención, el parlamentario señaló que la decisión podría estar en contra de lo estipulado en la Constitución Política de Colombia, por lo que no descarta que presenten acciones judiciales.

“Sus anuncios son la más grave violación que se haya emprendido contra el derecho a la Paz del pueblo colombiano consagrado en el artículo 22 de nuestra Carta Política”, agregó.

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