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EN VIVO | Etapa 10 del Tour de France: se reanuda la competencia con un recorrido de montaña que favorece a los colombianos

La etapa, celebrada el 14 de julio, Día Nacional en Francia, comenzó con una sección más suave, donde se ubicó el sprint intermedio en Lacapelle-del-Fraisse. El verdadero desafío empezó tras el kilómetro 25,5

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Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 7 - Hagetmau a Burdeos - Hagetmau, Francia - 10 de julio de 2026. Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates XRG, con el maillot amarillo, y otros ciclistas en acción durante la etapa 7. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 7 - Hagetmau a Burdeos - Hagetmau, Francia - 10 de julio de 2026. Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates XRG, con el maillot amarillo, y otros ciclistas en acción durante la etapa 7. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El Tour de Francia 2026 retoma la acción este martes 14 de julio con la décima etapa, una jornada de alta montaña que puede reordenar la clasificación general y abrir una nueva disputa entre los principales aspirantes al maillot amarillo.

El recorrido, de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, atraviesa el macizo central francés y concentra siete puertos puntuables en una secuencia que promete desgaste y ataques en la segunda mitad del trayecto.

La etapa, celebrada el Día Nacional en Francia, inicia con una sección más suave donde se ubicará el sprint intermedio en Lacapelle del-Fraisse. Sin embargo, el verdadero desafío comienza tras el kilómetro 25,5, cuando la ruta se vuelve más exigente y acumula un desnivel positivo de 3.791 metros.

12:23 hsHoy

Más de 20 hombres en cabeza de carrera buscando consolidar la fuga del día

Hombres en cabeza de carrera etapa 10 del Tour de France - crédito captura de pantalla ProCycling Stats
Hombres en cabeza de carrera etapa 10 del Tour de France - crédito captura de pantalla ProCycling Stats
12:11 hsHoy

Ganador del Sprint

El ciclista Mads Pedersen ganó el sprint de Lacapelle-del-Fraisse sobre 25,5 km, con un total de 25 puntos.

La clasificación ubicó segundo a Max Kanter con 20, tercero a Biniam Girmay con 16, cuarto a Jasper Philipsen con 14 y quinto a Michael Matthews con 12.

El ciclista Mads Pedersen ganó el sprint de Lacapelle-del-Fraisse sobre 25,5 km, con un total de 25 puntos - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters
El ciclista Mads Pedersen ganó el sprint de Lacapelle-del-Fraisse sobre 25,5 km, con un total de 25 puntos - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters
12:03 hsHoy

El fragmento describe el desarrollo de la etapa 10 del Tour de Francia durante el Día de la Bastilla, destacando los movimientos tácticos y las incidencias principales en los primeros kilómetros de la jornada. En el arranque de la fracción se dio un intento de fuga de varios ciclistas, con protagonismo de equipos como Lidl-Trek, Cofidis y Movistar.

Un corte significativo en el pelotón se produce en el repecho de Marcolès (km 15,2), dividiendo a los principales favoritos, entre ellos Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, en diferentes grupos. Se señala que Lidl-Trek incrementa el ritmo para consolidar la ruptura, con Quinn Simmons liderando el esfuerzo y varios ciclistas sufriendo en la parte trasera.

Ben O’Connor protagoniza un ataque con una ventaja de diez segundos, mientras otros corredores intentan enlazar con la cabeza de la carrera. Entre ellos figuran Parra, Tarling, Engelhardt, y un ciclista de Picnic y otro de Caja Rural. También se informa que Mads Pedersen, portador del maillot verde, resuelve un problema mecánico rápidamente. Se suceden nuevos intentos de fuga y ataques individuales, en un terreno ondulado tras el día de descanso.

A falta de cinco kilómetros para el sprint intermedio de Lacapelle-de-Fraise (km 25,5), el grupo principal se mantiene estirado y la situación táctica sigue abierta, con el equipo Lidl-Trek marcando el ritmo y provocando divisiones en el pelotón.

11:47 hsHoy

Perfil de la etapa y lugares clave

El primer tramo presenta una dificultad menor y concentra el sprint intermedio en Lacapelle-del-Fraisse, situado en el kilómetro 25,5. Desde ese punto, la exigencia irá en aumento con una sucesión de puertos que marcarán el desarrollo de la etapa.

Estos son los principales pasos de montaña:

  • Km 68: Côte de Pailherols, tercera categoría, con 3,1 kilómetros al 6,8 %.
  • Km 97,5: Col de la Griffoul, segunda categoría, con 6 kilómetros al 6,7 %.
  • Km 104: Col de Prat de Bouc, tercera categoría, con 3,1 kilómetros al 6,1 %.
  • Km 119: Côte de Murat, tercera categoría, con 5,2 kilómetros al 5 %.
  • Km 136: Puy Mary-Pas de Peyrol, primera categoría, con 7,7 kilómetros al 5,9 %.
  • Km 152,5: Col du Pertus, primera categoría, con 4,3 kilómetros al 8,3 %.
  • Km 164: Col de Font de Cère, tercera categoría, con 3,5 kilómetros al 5,5 %.

El último kilómetro hacia la meta en Le Lioran presenta una pendiente media del 4,2 %, lo que podría ser decisivo en caso de llegada en grupo reducido.

Perfil de la etapa 10 del Tour de Francia y lugares clave - crédito Tour de France
Perfil de la etapa 10 del Tour de Francia y lugares clave - crédito Tour de France

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