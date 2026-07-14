EN VIVO | Etapa 10 del Tour de France: se reanuda la competencia con un recorrido de montaña que favorece a los colombianos

Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 7 - Hagetmau a Burdeos - Hagetmau, Francia - 10 de julio de 2026. Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates XRG, con el maillot amarillo, y otros ciclistas en acción durante la etapa 7. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El Tour de Francia 2026 retoma la acción este martes 14 de julio con la décima etapa, una jornada de alta montaña que puede reordenar la clasificación general y abrir una nueva disputa entre los principales aspirantes al maillot amarillo.

El recorrido, de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, atraviesa el macizo central francés y concentra siete puertos puntuables en una secuencia que promete desgaste y ataques en la segunda mitad del trayecto.

La etapa, celebrada el Día Nacional en Francia, inicia con una sección más suave donde se ubicará el sprint intermedio en Lacapelle del-Fraisse. Sin embargo, el verdadero desafío comienza tras el kilómetro 25,5, cuando la ruta se vuelve más exigente y acumula un desnivel positivo de 3.791 metros.