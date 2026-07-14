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Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ausentó del inicio de los entrenamientos del Real Betis: este es el motivo

El delantero tiene contrato hasta 2030 con los verdiblancos de España, en donde ha marcado 20 goles en 55 partidos jugados

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El jugador del Betis Juan Camilo Hernández "Cucho" celebra su segundo gol contra el Oviedo, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre Betis y Oviedo, este domingo en el estadio de La Cartuja en Sevilla. EFE/ Julio Muñoz
El jugador del Betis Juan Camilo Hernández "Cucho" celebra su segundo gol contra el Oviedo, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre Betis y Oviedo, este domingo en el estadio de La Cartuja en Sevilla. EFE/ Julio Muñoz

El Real Betis confirmó que el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández y el centrocampista Álvaro Fidalgo no se sumaron a la concentración de pretemporada en Alemania porque iniciaron sus vacaciones tras la eliminación de sus selecciones, Colombia y México, de la Copa Mundial de la FIFA.

El equipo dirigido por el entrenador Manuel Pellegrini trabaja durante 10 días en Harsewinkel, donde permanecerá hasta el 18 de julio y cerrará la estadía con un amistoso ante el Sportfreunde Lotte, de la Regionalliga West, la cuarta división del fútbol alemán.

En contraste, el extremo brasileño Antony dos Santos se incorporó más tarde con permiso del club para resolver asuntos personales. El futbolista llegó a Harsewinkel, cerca de Bielefeld, y fue recibido por sus compañeros con el tradicional pasillo de collejas sobre el césped.

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El delantero sufrió un fuerte golpe en el entrenamiento del cuadro "Cafetero", el primero del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en Guadalajara (México)-crédito @FCFSeleccionCol/X
El delantero sufrió un fuerte golpe en el entrenamiento del cuadro "Cafetero", el primero del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en Guadalajara (México)-crédito @FCFSeleccionCol/X

La expedición verdiblanca viajó el miércoles a tierras germanas y el último en sumarse antes de Antony fue el lateral izquierdo Fran García, traspasado desde el Real Madrid. El club también incorporó al centrocampista uruguayo Facundo Bernal, procedente del Fluminense, y Pellegrini cuenta ya con 30 futbolistas para la concentración.

Otra ausencia es la del extremo marroquí Ez Abde, con días extra de permiso tras disputar los cuartos de final con Marruecos en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, torneo que finalmente no jugó por lesión. Entre los concentrados en Alemania aparecen, entre otros, el arquero Pau López, el defensa Héctor Bellerín, el mediocampista Isco. El argentino Giovani Lo Celso, que continúa con su selección en el certamen, sería el último en unirse.

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Con la Selección Colombia, el “Cucho” Hernández disputó 18 minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, en medio de la competencia vivió el nacimiento de su segundo hijo.

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