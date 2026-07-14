Colombia

Yina Calderón reveló su método para enterarse de los embarazos de celebridades: “No ando de clínica en clínica”

La influenciadora volvió a ser tendencia tras acertar los embarazos de Karina García, Lina Tejeiro, La Suprema y otras personalidades, lo que ha generado debate en redes sociales

Guardar
Google icon
El método de Yina Calderón para adelantarse a los anuncios de los embarazos en la farándula - crédito @yinacalderontv/IG - VisualesIA Infobae
El método de Yina Calderón para adelantarse a los anuncios de los embarazos en la farándula - crédito @yinacalderontv/IG - VisualesIA Infobae

Yina Calderón, reconocida empresaria e influenciadora colombiana, admitió en una reciente transmisión en vivo el motivo por el cual logra anticiparse a los anuncios oficiales de embarazos de figuras del entretenimiento en Colombia.

Según relató la protagonista de varios realities, la clave está en que “yo soy sapa”, una expresión coloquial que empleó para describir su disposición a divulgar información que recibe de fuentes cercanas a las celebridades.

Calderón aseguró que no realiza investigaciones, seguimientos ni búsquedas propias para descubrir los embarazos antes de que sean públicos. “Yo no ando de clínica en clínica mirando a ver qué famosa está embarazada para contarles, no. Ustedes están muy equivocados”, afirmó la también empresaria durante la sesión en su cuenta oficial de TikTok.

PUBLICIDAD

La influenciadora explicó que la información suele llegarle a través de personas del entorno directo de las celebridades.

“Yo me he enterado de que tales personas están embarazadas porque sus propias amigas, sus propios vínculos cercanos me cuentan y, como yo soy sapa… entonces, mejor usted no me cuente porque yo voy a sapear”, confesó en tono distendido y entre risas.

Yina Calderón ha ganado notoriedad tanto en televisión nacional como internacional, tras su paso en formatos como La casa de los famosos y su incursión en la televisión estadounidense a través de Telemundo. Su tendencia a anticipar anuncios de embarazos de otras figuras ha generado debate entre el público y reacciones críticas en redes sociales. Figuras como Karina García, Aída Victoria Merlano, Karola, Lina Tejeiro y Manuela QM han estado entre las mencionadas por la empresaria antes de que ellas mismas confirmaran sus procesos de gestación.

PUBLICIDAD

La discusión sobre la conveniencia de exponer información privada de otras personas ha sido recurrente entre sus seguidores. En la transmisión, Yina Calderón abordó también el impacto que puede tener para quienes le confían detalles personales, advirtiendo que no asume responsabilidad por las consecuencias de hacer públicos esos datos. “Eso no es problema mío, que la que se embarace, que lo cuente. Así como se lo dejó meter, que salga y que diga que está embarazada porque yo soy la que se está ganando problemas ajenos que no me importan, entonces para que sepan”.

Los casos revelados por Calderón han generado reacciones tanto de apoyo como de rechazo por parte de los seguidores de las celebridades involucradas, manteniendo el debate sobre los límites de la privacidad y el derecho a la información en el ámbito del entretenimiento.

Temas Relacionados

Yina CalderónKarina GarcíaEmbarazos de celebridadesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre

El encuentro musical reunirá a destacados exponentes latinoamericanos y locales durante dos días consecutivos, con boletería disponible en preventa para clientes de bancos Aval y público general

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

El inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 está programado para el 24 de julio, por lo que los clubes de la primera división cuentan con poco tiempo para terminar de diseñar sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Dorado Mañana resultados de hoy martes 14 de julio: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy martes 14 de julio: ganadores del último sorteo

Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

La cantante contó que la firma de los papeles se demoró porque todavía tenía la esperanza de arreglar la relación, después de una ruptura que llegó tras meses de desgaste y un matrimonio que parecía estable

Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

Fenalco Atlántico pidió revisar un decreto para permitir el porte legal de armas a comerciantes: “Vale la pena analizar esta situación”

La propuesta buscaría flexibilizar la norma de 2018 para quienes tienen salvoconducto o lo tramitan, tras el cierre de tiendas en el departamento por el aumento de la extorsión y la violencia

Fenalco Atlántico pidió revisar un decreto para permitir el porte legal de armas a comerciantes: “Vale la pena analizar esta situación”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

Diana Ángel piropeó el polémico atuendo del presidente Gustavo Petro en sus recientes publicaciones: “Aquí sí hay estilo”

Karol G compartió el primer avance de su gira: así se ve la producción del ‘Viajando por el mundo, Tropitour’

Piter Albeiro reaccionó a la invitación que le hizo Abelardo de la Espriella a don Luis Felipe, el vendedor informal vetado por votar por él: “Gracias, presidente”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Tadej Pogacar reafirma su liderato al ganar la etapa 10 del Tour de Francia: así quedaron los colombianos

Colombia fue el último equipo que le ganó a España, semifinalista del Mundial 2026: así fue el juego en el que la Tricolor se impuso

Con la llegada de Franco Armani a Atlético Nacional, estos son los campeones del mundo que han jugado en el Fútbol Profesional Colombiano

Periodista le envió indirecta a James Rodríguez por foto viral de los jugadores de Argentina montando en bicicleta antes de la semifinal del Mundial 2026: “Otros que no preparan el Tour de Francia”