Yina Calderón reveló su método para enterarse de los embarazos de celebridades: “No ando de clínica en clínica”

El método de Yina Calderón para adelantarse a los anuncios de los embarazos en la farándula - crédito @yinacalderontv/IG - VisualesIA Infobae

Yina Calderón, reconocida empresaria e influenciadora colombiana, admitió en una reciente transmisión en vivo el motivo por el cual logra anticiparse a los anuncios oficiales de embarazos de figuras del entretenimiento en Colombia.

Según relató la protagonista de varios realities, la clave está en que “yo soy sapa”, una expresión coloquial que empleó para describir su disposición a divulgar información que recibe de fuentes cercanas a las celebridades.

Calderón aseguró que no realiza investigaciones, seguimientos ni búsquedas propias para descubrir los embarazos antes de que sean públicos. “Yo no ando de clínica en clínica mirando a ver qué famosa está embarazada para contarles, no. Ustedes están muy equivocados”, afirmó la también empresaria durante la sesión en su cuenta oficial de TikTok.

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La influenciadora explicó que la información suele llegarle a través de personas del entorno directo de las celebridades.

“Yo me he enterado de que tales personas están embarazadas porque sus propias amigas, sus propios vínculos cercanos me cuentan y, como yo soy sapa… entonces, mejor usted no me cuente porque yo voy a sapear”, confesó en tono distendido y entre risas.

Yina Calderón ha ganado notoriedad tanto en televisión nacional como internacional, tras su paso en formatos como La casa de los famosos y su incursión en la televisión estadounidense a través de Telemundo. Su tendencia a anticipar anuncios de embarazos de otras figuras ha generado debate entre el público y reacciones críticas en redes sociales. Figuras como Karina García, Aída Victoria Merlano, Karola, Lina Tejeiro y Manuela QM han estado entre las mencionadas por la empresaria antes de que ellas mismas confirmaran sus procesos de gestación.

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La discusión sobre la conveniencia de exponer información privada de otras personas ha sido recurrente entre sus seguidores. En la transmisión, Yina Calderón abordó también el impacto que puede tener para quienes le confían detalles personales, advirtiendo que no asume responsabilidad por las consecuencias de hacer públicos esos datos. “Eso no es problema mío, que la que se embarace, que lo cuente. Así como se lo dejó meter, que salga y que diga que está embarazada porque yo soy la que se está ganando problemas ajenos que no me importan, entonces para que sepan”.

Los casos revelados por Calderón han generado reacciones tanto de apoyo como de rechazo por parte de los seguidores de las celebridades involucradas, manteniendo el debate sobre los límites de la privacidad y el derecho a la información en el ámbito del entretenimiento.

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