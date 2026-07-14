Centro Democrático buscaría el apoyo del Pacto Histórico para quedarse con la presidencia del Senado en contra del candidato de Abelardo de la Espriella

El Centro Democrático buscaría apoyos, incluso dentro del Pacto Histórico, para impulsar la candidatura de Honorio Henríquez a la presidencia del Senado - crédito Pacto Histórico y Centro Democrático

La elección de la presidencia del Senado para el periodo legislativo 2026-2027 entró en su etapa decisiva y ya comenzó a mover alianzas entre los partidos que conformarán el nuevo mapa político del Congreso.

Aunque el Centro Democrático insiste en que ese cargo debe quedar en manos del senador Honorio Henríquez, versiones conocidas en las últimas horas indican que la colectividad incluso estaría buscando el respaldo de integrantes del Pacto Histórico para fortalecer su candidatura.

De acuerdo con la información de La FM, el Centro Democrático mantiene la postura de que, al ser el principal partido de la coalición que respaldará al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, le corresponde presidir el Senado durante el primer año legislativo.

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Según esa versión, la estrategia no se limitaría a consolidar los votos de su propia bancada. El informe señala que el senador Honorio Henríquez habría establecido contactos con congresistas del Pacto Histórico para solicitarles apoyo en la elección de la mesa directiva, prevista para el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso.

El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, busca quedarse con la presidencia del Senado para el primer año del nuevo periodo legislativo - crédito Colprensa - Prensa Senado

La publicación también asegura que algunos integrantes de esa colectividad podrían respaldar al candidato del Centro Democrático antes que al aspirante promovido por el nuevo oficialismo, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del Pacto Histórico sobre esa posibilidad.

La contienda por la presidencia del Senado

El pulso por la presidencia del Senado enfrenta principalmente a Henríquez con el senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien cuenta con el respaldo de sectores cercanos al presidente electo.

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Dentro del Centro Democrático sostienen que la aspiración de Henríquez tiene sustento en el peso electoral obtenido en las elecciones legislativas. El partido consiguió 17 curules en el Senado y superó los tres millones de votos, mientras que La U alcanzó nueve escaños y cerca de 1,5 millones de sufragios.

En declaraciones citadas por La Silla Vacía, Enríquez defendió esa tesis al afirmar que “tradicionalmente preside el partido mayoritario de gobierno” y cuestionó que una colectividad con menor representación aspire a dirigir la corporación.

La candidatura del senador también está respaldada por la decisión del Centro Democrático de declararse partido de gobierno tras la segunda vuelta presidencial y por las conversaciones que han sostenido dirigentes de esa colectividad con integrantes del gobierno entrante.

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Entre ellas figuran reuniones entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo, así como diálogos entre el director del partido, Gabriel Vallejo, y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo.

Deluque no detiene su estrategia

Alfredo Deluque, senador del Partido de La U, es el principal contendor en la disputa por dirigir el Senado con el respaldo de sectores del nuevo oficialismo - crédito Colprensa

Mientras tanto, Alfredo Deluque continúa consolidando apoyos dentro del bloque oficialista. Sin embargo, su aspiración también depende de que el Partido de La U formalice su ingreso a la coalición de gobierno, decisión que aún debe ser ratificada por la dirección de esa colectividad y que enfrenta reparos de un sector que prefiere mantenerse independiente.

El senador guajiro es considerado uno de los congresistas más cercanos al nuevo mandatario y hace parte de la estrategia para construir mayorías legislativas desde el inicio del próximo gobierno.

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Rodrigo Lara Restrepo manifestó recientemente que Deluque reúne las condiciones para asumir la presidencia del Senado y aseguró que vería con buenos ojos una eventual elección si así lo decide el Congreso.

La elección de las mesas directivas del Congreso será determinante para el inicio del nuevo periodo legislativo. Además de definir quién presidirá el Senado y la Cámara de Representantes, también marcará el reparto de vicepresidencias, presidencias de comisiones, cargos administrativos y otros espacios de poder dentro del Capitolio.

En la Cámara, la competencia también permanece abierta entre Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical.

La elección de la nueva mesa directiva del Senado se realizará el 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo 2026-2030 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Briceño llega con el respaldo de haber sido el representante más votado del país en las elecciones legislativas, mientras que Cambio Radical busca mantener influencia dentro del nuevo Congreso mediante la candidatura de Triana.

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La definición de estas mesas directivas será clave para el trámite de los proyectos que impulsará el gobierno entrante, entre ellos un ajuste fiscal, la reducción del tamaño del Estado y futuras elecciones de altos funcionarios como el contralor general y magistrados del Consejo Nacional Electoral.

El próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso 2026-2030 y el último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Capitolio, quedará claro si las alianzas que hoy se negocian alcanzan para darle al nuevo gobierno una mayoría sólida desde el comienzo de su mandato.