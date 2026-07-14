El presidente de la Asamblea de Venezuela respondió a la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre la reconstrucción tras los terremotos

. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia unas palabras tras recibir sus credenciales de manos del presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

A tres semanas de la sustitución presidencial en Colombia, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó el llamado del presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella para que su país asuma la reconstrucción venezolana tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 y lo calificó de “una barbaridad”.

“Él dijo que él se iba a encargar de la reconstrucción en Venezuela y no fue que él dijo que iba a ayudar. Ayudar es una cosa y decir barbaridades es otra cosa. Eso es una barbaridad”, afirmó Rodríguez en declaracione srecopiladas por Noticias Uno.

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El cruce de declaraciones se activó por palabras del mandatario electo colombiano durante el encuentro Empalme Regiones, realizado el 8 de julio en Cúcuta con el gobernador y alcaldes de Norte de Santander, donde planteó una intervención directa de Colombia en las obras del país vecino. “La reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica”, dijo de la Espriella.

Una vista desde un dron muestra los escombros de edificios colapsados ​​tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 12 de julio de 2026 - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

En ese mismo escenario, el presidente electo pidió revisar la capacidad técnica del Estado para esa tarea e involucrar al sector privado. “Necesito que revisemos cómo está el estado de nuestro cuerpo de ingenieros reconstructores, porque esto hay que hacerlo de manera conjunta entre nuestros ingenieros militares y la empresa privada”, señaló.

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Según la reconstrucción del episodio, tres días después una periodista consultó a Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas por los dichos del presidente electo colombiano. El jefe del Parlamento venezolano insistió en que no se trató de un ofrecimiento de asistencia y rechazó el enfoque del anuncio: “No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Él no dijo enviar ayuda para la conducción de vivienda”.

Rodríguez también comparó el planteamiento con una intervención hipotética de Venezuela en asuntos internos de Colombia para ilustrar el alcance que, a su juicio, tendría una propuesta de ese tipo. “Imagínate tú que yo diga: el ejército venezolano se va a meter en Colombia para acabar por completo con los, los cultivos de coca y de hoja de coca. ¿Qué diría de la Espriella?”, preguntó.

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Durante el encuentro en Cúcuta, de la Espriella sostuvo que su país debe liderar el proceso. “Porque nosotros los colombianos somos los llamados a reconstruir a Venezuela”, afirmó.