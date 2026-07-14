Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

La artista lamentó que su expareja ya esté con otra persona después de un mes de su separación - crédito @rastreandofamosos/IG

La separación de Yina Rose y Toby Tobón pasó de ser un anuncio discreto a convertirse en un relato de duelo y un divorcio que se demoró por una última expectativa de recomposición.

Según lo explicó, la cantante colombiana aseguró que, tras 18 años de matrimonio, el vínculo se rompió por problemas de convivencia, aunque la definición legal se postergó porque todavía existía la ilusión de arreglar la relación.

En su aparición en el programa Lo sé todo, Rose precisó inicialmente que ya pasó un año desde la ruptura y contó que la decisión llegó después de varios meses de intentos por sostener el matrimonio.

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“Ha sido muy duro para los dos, lloramos mucho”, dijo la artista al recordar el quiebre con el guitarrista de Juanes.

Yina Rose apareció llorando en una publicación y contó detalles de la separación - crédito @yinarose/IG

Rose también afirmó en el programa de variedades que el músico ya estaría con otra persona y dejó en claro que no objeta esa posibilidad. “Por ahí he escuchado que él como que ya está saliendo con alguien”, expresó, antes de agregar que “tiene todo su derecho de estar ahorita con alguien y rehacer su vida”.

El divorcio se postergó por una expectativa de reconciliación

La cantante describió el final del matrimonio como un proceso gradual, no como una ruptura súbita. Según su versión, la convivencia fue desgastando una relación que, hacia afuera, se veía estable y que además tenía una hija en común.

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En ese marco ubicó la demora en formalizar la separación. “Dolió un poquito tomar la decisión de firmar los papeles, de pronto con la ilusión de que las cosas se arreglaran”, sostuvo sobre un trámite que todavía no había terminado de resolverse.

La cantante publicó un mensaje donde explicó que decidió hacer pública su separación para evitar rumores - crédito @yinarose/Instagram

Yina Rose habló de una relación de casi dos décadas, de una separación comunicada en septiembre del año pasado y de una firma de divorcio que se aplazó por la expectativa de volver. La tensión central que planteó es otra: mientras ella seguía atravesando el duelo, dice haberse enterado de que Toby Tobón ya había iniciado otra relación.

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La mayor dificultad, dijo, fue asumir el duelo mientras él seguía presente

En sus historias de Instagram, la cantante profundizó en ese desequilibrio emocional entre los tiempos de uno y otro. Allí sostuvo que lo más duro no fue solo la ruptura, sino descubrir que su expareja habría comenzado un nuevo romance cuando ella todavía intentaba salir a flote.

“Nunca nadie habla de lo difícil que es cuando tú te separas y que esa persona con la que tú duraste casi veinte años de tu vida (...) Al mes de haberse separado ya tenía otra”, afirmó. En ese mismo mensaje, remarcó que para ella “el duelo de dejar a una persona que amé por tanto tiempo ha sido un proceso muy, muy difícil”.

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La pareja comparte una hija llamada Celeste y mostraban su vida familiar en redes sociales - crédito @yinarose/Instagram

Rose dijo que lleva “un año y casi ocho meses” de separada y que supo de esa relación “casi que al mes” de la ruptura. También sostuvo que él niega ese vínculo frente a ella y frente a sus hijas: “Nos dice que ella simplemente es una amiga”.

Yina Rose dijo que Toby Tobón aún la ayuda económicamente

La cantante contó que sigue soltera y que adaptarse a estar sola fue una de las partes más complejas del proceso. A la vez, señaló que Tobón no desapareció por completo de su vida cotidiana.

“Él todavía me ayuda mucho económicamente”, afirmó. Esa asistencia, según su relato, convive con una distancia afectiva ya asumida y con la dificultad de cerrar una historia de pareja que duró casi 20 años.

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En su mensaje más reciente, Rose también extendió esa reflexión a seguidoras que le escriben por experiencias similares. “Duele y hay que aprender a soltar”, dijo en Instagram, después de contar que todavía escuchaba de su expareja expresiones de afecto y de añoranza por la familia que habían formado.