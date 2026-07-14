Colombia

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

El encuentro musical reunirá a destacados exponentes latinoamericanos y locales durante dos días consecutivos, con boletería disponible en preventa para clientes de bancos Aval y público general

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Festival Cordillera presenta agenda completa por días: Andrés Calamaro y Ricky Martin encabezan el cartel - crédito Páramo - Festival Cordillera 2026
Festival Cordillera presenta agenda completa por días: Andrés Calamaro y Ricky Martin encabezan el cartel - crédito Páramo - Festival Cordillera 2026

El Festival Cordillera dio a conocer la distribución de artistas por días para su quinta edición, que tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

La organización confirmó que el sábado 12 de septiembre se presentarán nombres destacados como Andrés Calamaro, Beéle y Sean Paul, mientras que el domingo 13 será encabezado por Ricky Martin, Caifanes y Andrés Cepeda.

Sábado 12 de septiembre

Durante la jornada del sábado, el cartel incluye la actuación de Andrés Calamaro, considerado una de las voces más influyentes del rock en español. Junto a él estarán Beéle, referente de la nueva música colombiana, y Sean Paul, artista jamaiquino reconocido internacionalmente por su impacto en el dancehall.

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Andrés Calamaro, durante su presentación en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín
El evento contará con las actuaciones estelares de Andrés Calamaro, Beéle y Sean Paul el sábado, mientras que el domingo destacan Ricky Martin, Caifanes y Andrés Cepeda - crédito Instagram

También se presentarán Grupo Niche, Cultura Profética, Fobia, Dread Mar I, Miguel Mateos, Ed Maverick, Virus, Poligamia, Ke Personajes, Lido Pimienta, Kapanga, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Nelda Piña y sus Tambores, Paula Pera y el Fin de los Tiempos, Kei Linch y The Latin Brothers.

Domingo 13 de septiembre

El domingo 13 de septiembre será el turno de Ricky Martin, figura central de la música latina, junto a Caifanes, banda emblemática del rock latinoamericano, y Andrés Cepeda, una de las voces más representativas de la música colombiana. La programación dominical se completa con Kany García, Panteón Rococó, Bonka, Mägo de Oz, Tan Biónica, Draco Rosa, Vicente García, Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo feat. Pedro Capó (homenaje a Pau Donés), Los Amigos Invisibles, Doctor Krápula, Dante Spinetta, Los de Adentro, Flor de Lava, Árbol de Ojos y Los Estrambóticos.

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Andrés Cepeda participará en dos formatos: el sábado con Poligamia y el domingo como solista, repasando distintos momentos de su carrera - crédito GABO GOMEZ
Andrés Cepeda participará en dos formatos: el sábado con Poligamia y el domingo como solista, repasando distintos momentos de su carrera - crédito GABO GOMEZ

Andrés Cepeda tendrá una participación especial en el festival. El sábado compartirá el escenario con Poligamia, grupo con el que inició su carrera, y el domingo actuará como solista. Ambas presentaciones permitirán repasar diferentes etapas de su trayectoria musical.

En cuanto a la boletería, la preventa exclusiva de entradas diarias estará disponible a través de Experiencias Aval para clientes de los bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y usuarios de la billetera digital dale! desde el martes 14 de julio a las 11:00 a.m. La venta para el público general comenzará el jueves 16 de julio a la misma hora. Las entradas se podrán adquirir en ticketmaster.co.

Quinta edición del Festival Cordillera revela el cartel por días - crédito Cordillera - Páramo presenta
Quinta edición del Festival Cordillera revela el cartel por días - crédito Cordillera - Páramo presenta

En las recientes ediciones del Festival Cordillera, el evento ha logrado reunir a figuras de primer nivel de la música en español y ha marcado hitos tanto en asistencia como en diversidad artística.

En la edición de 2025, celebrada en el Parque Simón Bolívar, más de 80.000 personas disfrutaron de un cartel que combinó leyendas de la música latinoamericana con exponentes de nuevas generaciones. Entre los actos más destacados de esa edición estuvieron Rubén Blades junto a la Roberto Delgado Orquesta, quienes ofrecieron una interpretación memorable de canciones como Pedro Navaja y Amor y control, conectando con una audiencia que celebró la salsa como símbolo de identidad y resistencia.

El cierre de la jornada fue protagonizado por Carlos Vives, quien celebró tres décadas de La tierra del olvido con un espectáculo que puso en alto el vallenato y la música tropical colombiana, según reseñas especializadas.

El 13 de septiembre figuras como Fito Páez, Rubén Blades, Silvana Estrada o Carlos Vives estarán entre los protagonistas del primer día del Festival Cordillera 2025 - crédito Henry Romero/REUTERS, Ángel Colmenares/EFE, César Vicuña/Ocesa y @carlosvives/Instagram
La edición 2025 reunió a más de 80.000 asistentes y tuvo como protagonistas a Rubén Blades y la Roberto Delgado Orquesta, con interpretaciones emblemáticas de la salsa - crédito Henry Romero/REUTERS, Ángel Colmenares/EFE, César Vicuña/Ocesa y @carlosvives/Instagram

El festival también apostó por la diversidad de géneros, presentando a artistas como Fito Páez, que cantó clásicos bajo la lluvia, y Los Auténticos Decadentes, que ofrecieron un final de fiesta con ska y cumbia.

El regreso de Belanova generó nostalgia entre el público, mientras que nombres como Paulo Londra y Yami Safdie conectaron con la generación más joven. En ediciones previas, el festival ha contado con actuaciones de Juan Luis Guerra, Los Fabulosos Cadillacs, Residente, Café Tacvba, Hombres G y Rubén Blades, consolidando su condición de vitrina de los sonidos más influyentes de la región.

El Festival Cordillera continúa consolidándose como uno de los eventos musicales más relevantes de la región, reuniendo exponentes de distintos géneros y trayectorias, y ofreciendo propuestas tanto nacionales como internacionales en un mismo escenario.

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