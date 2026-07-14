Karol G compartió el primer avance de su gira: así se ve la producción del ‘Viajando por el mundo, Tropitour’

La artista mostró en un video detalles del escenario, coreografías y vestuarios que formarán parte de ‘Viajando por el mundo Tropitour’, tour que recorrerá más de 20 países y arrancará el 24 de julio en Chicago - crédito @karolgtour / Instagram

Karol G compartió el primer avance y ensayo de su esperada gira internacional, titulada ‘Viajando por el mundo Tropitour’, generando expectativa entre sus seguidores por la magnitud de la producción y el despliegue artístico.

El tour, que dará inicio el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, representa el regreso de la artista a los escenarios tras el éxito de su álbum más reciente, Tropicoqueta. La gira contempla más de 60 fechas, con paradas confirmadas en 20 países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, y se extenderá hasta julio de 2027, cuando culminará en el estadio San Siro de Milán.

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El recorrido llevará a Karol G a ciudades icónicas como Toronto, Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Barcelona, París y Londres, entre muchas otras. La puesta en escena de la gira promete un espectáculo a gran escala, con escenografía renovada, tecnología de última generación y un repertorio que incluye todos los éxitos de la artista colombiana.

Karol G reveló las primeras imágenes de los ensayos y parte de la producción de su gira que inicia en un par de días - crédito VisualesIA Infobae

Aunque la gira está a solo un par de días de dar inicio, hasta ahora la cantante reveló un video desde la cuenta Karol G Tour en Instagram donde en menos de 40 segundos dio algunos vistazos de la producción, coreografía, bailarines, escenario, vestuarios y canciones que harán parte del repertorio de sus más de 60 shows alrededor del mundo.

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El video, titulado “Cada ensayo nos acerca un poco más a este viaje. 🦜✨ 10 días para vernos en el Viajando por el Mundo, Tropitour”, comienza con los bailarines reunidos en el centro del escenario, listos para iniciar el ensayo. A continuación, se muestran algunos de los juegos de luces que formarán parte del escenario principal, anticipando una producción de gran impacto visual. El avance también revela que el montaje requiere más de 100 camiones para su traslado, lo que sugiere que la puesta en escena podría superar la magnitud alcanzada en el Mañana Será Bonito Tour.

El breve video también permitió a Karol G anunciar que la gira incluirá una orquesta en vivo que la acompañará durante los conciertos, tal como ocurrió en sus presentaciones en Coachella. La artista destacó que, dado que Tropicoqueta abarca géneros como salsa, ranchera e incluso vallenato, cada uno contará con instrumentos en vivo para ofrecer una experiencia musical auténtica y variada.

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La artista compartió un video en Instagram con adelantos de la escenografía, coreografías y vestuarios de la gira - crédito @karolgtour/ Instagram

En algunos fragmentos del video se aprecia parte del vestuario que utilizarán Karol G y sus bailarines, confeccionado con lentejuelas y piedras brillantes de colores. Este estilo mantiene la estética vibrante que la artista ha mostrado tanto en su último álbum como en sus presentaciones en vivo desde el lanzamiento del proyecto.

Karol G tiene previsto llevar su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ a Colombia a finales de 2026. Según el calendario oficial, la artista se presentará los días 4, 5 y 6 de diciembre en el estadio El Campín de Bogotá, marcando así una serie de conciertos históricos dentro del tour en Latinoamérica. La alta demanda de entradas llevó a la apertura de estas tres fechas consecutivas, lo que refleja la expectativa del público colombiano y el impacto de la artista en su país natal.

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El regreso discográfico de Karol G ha generado gran expectativa entre sus seguidores y la industria musical, ya que todo apunta a que el lanzamiento de su nuevo álbum coincidirá con el inicio de la gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’. Aunque la artista no ha confirmado oficialmente el título ni la lista de canciones, el nombre Stay Focused and Extra Sparkly ha surgido como el principal candidato, impulsado por camisetas y mensajes en redes sociales donde domina una estética azul turquesa y detalles brillantes, en contraste con el naranja de su anterior era. El proyecto promete marcar una nueva etapa artística, tanto en lo visual como en lo sonoro.

El nuevo álbum de Karol G despierta expectativas por posibles colaboraciones y una estética repleta de brillos - crédito VisualesIA Infobae

En cuanto a colaboraciones, los rumores apuntan a la participación de artistas de talla internacional. Becky G, quien ya trabajó con Karol G en el éxito “Mamii”, sería una de las invitadas tras compartir pistas visuales en sus redes. También se menciona al reguetonero Ñejo y a la cantante Rosalía, con quienes Karol G ha mostrado cercanía en eventos recientes, aunque ninguna colaboración ha sido confirmada. Además, el tema Después de ti junto a Greg Gonzales que fue lanzado hace unas semanas, aparecería en el proyecto. La expectativa crece a medida que se acerca la gira, que servirá de plataforma para presentar este esperado álbum.

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