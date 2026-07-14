Así va el pulso de los partidos políticos para declararse como de Gobierno o de oposición al presidente Abelardo de la Espriella

Los nuevos congresistas se posesionarán el 20 de julio de 2026 - crédito VisualesIA/Reuters - Campaña De la Espriella (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 20 de julio de 2026 se realizará la instalación de sesiones en el Congreso de la República, que marcará el inicio del periodo legislativo 2026 - 2030.

Los 103 senadores y 188 representantes a la Cámara que fueron elegidos democráticamente en las elecciones del 8 de marzo se posesionarán en el recinto donde debatirán todas las iniciativas, ya sean provenientes del Gobierno, de colectividades políticas o de convocatoria ciudadana.

La instalación del nuevo Congreso se efectuará con 15 días de antelación a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que resultó elegido como el nuevo mandatario de los colombianos, al derrotar a Iván Cepeda en los comicios del 21 de junio de 2026.

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Sin embargo, antes de que se consolide su llegada a la Casa de Nariño, el reto del futuro jefe de Estado será consolidar las mayorías necesarias que le garanticen el respaldo a su paquete de reformas y otras medidas que impulsará durante su administración.

Vale mencionar que, durante su campaña a la Presidencia, hizo campaña como outsider con su movimiento Defensores de la Patria y la promesa de una “Patria Milagro”, por lo que había rechazado los apoyos de los partidos políticos tradicionales, considerados por él como “los de siempre”.

Partidos de Gobierno

Esa arquitectura legislativa se apoya, en primer lugar, en el Centro Democrático, la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, siendo el primer movimiento que formalizó su entrada al gobierno con el mayor número de congresistas. Su peso convierte a esa bancada en uno de los soportes centrales del nuevo mapa parlamentario.

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Cambio Radical también respaldará la coalición legislativa del presidente electo. El partido cuenta con la influencia de la casa política Char y pondrá 12 congresistas al servicio del bloque oficialista.

El Partido de la U aparece entre las fuerzas que han anunciado apoyo, con 24 congresistas y bajo el liderazgo del exregistrador Alexander Vega y la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro. Aun así, el mismo panorama de gobernabilidad muestra divisiones internas sobre si la colectividad debe sumarse de manera formal a la coalición o adoptar otra posición.

A esa mayoría se agregan Creemos, el movimiento político liderado por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, con dos congresistas, y Salvación Nacional, con cinco. Este último partido acompañó activamente a De la Espriella desde la campaña presidencial.

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Partidos de Oposición

Del otro lado del tablero, sectores de izquierda agrupados en el Pacto Histórico ya se declararon en oposición. Bajo las garantías del Estatuto de la Oposición, esa fuerza buscará estructurar la resistencia parlamentaria a los proyectos del nuevo gobierno.

La bancada opositora mayoritaria para el periodo 2026-2030 estará compuesta por 26 senadores y 43 representantes a la Cámara. El movimiento ha dicho que su prioridad será blindar y defender las reformas sociales, agrarias y de pensiones impulsadas durante el gobierno saliente de Gustavo Petro.

Iván Cepeda liderará formalmente esa oposición desde el Congreso. El excandidato presidencial del Pacto Histórico, que perdió la segunda vuelta por un margen estrecho, ocupará un escaño directo en el Senado en virtud del Estatuto de la Oposición, que concede esa curul al candidato que queda en segundo lugar.

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Ese bloque no estará aislado. Sectores de la Alianza Verde e independientes de centroizquierda también se alinean como oposición o como un espacio independiente-crítico para hacer contrapeso y frenar las propuestas de recorte y las reformas de libre mercado anunciadas por la derecha radical.

Los que faltan

Entre los partidos que todavía no han hecho un anuncio público figura el Partido Conservador, que tiene 10 curules en el Senado y 20 en la Cámara, aunque se espera que sea de gobierno.

En la misma situación está el Partido Liberal, con 13 senadores y 29 representantes, también visto como una fuerza que podría alinearse con el Ejecutivo.

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Los partidos Mira, ASI y Nuevo Liberalismo aún no han definido su posición. En Marcha, Dignidad y Compromiso y Mais, en cambio, aparecen como colectividades que posiblemente se declararán en oposición o en independencia al gobierno entrante.