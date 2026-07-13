Joven denunció que se ganó un carro en una rifa de su empresa y, presuntamente, lo despidieron para quitárselo

Un joven expuso una controversia con la empresa para la que trabajaba asegurando que se ganó un carro, aunque la compañía supuestamente le retiró el premio - crédito camilohiguita_ / Instagram

Camilo Higuita denunció que ganó un carro en un concurso interno de la startup SaleADS y que, dos meses y medio después, lo despidieron y le retiraron el vehículo porque había firmado una cláusula que condicionaba el traspaso a permanecer seis meses en la compañía.

En un video publicado en Instagram, el joven aseguró que el premio se definió por azar entre 17 participantes y que después de resultar como ganador le presentaron el documento que mantenía el automóvil a nombre de la empresa.

Higuita afirmó que, al momento de recibir el premio, le entregaron una carta en la que se establecía que el carro solo quedaría a su nombre si no renunciaba ni era despedido durante ese período. Según su relato, aceptó esa condición porque esperaba seguir en la empresa por más tiempo y creyó que el trámite era regular.

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El joven dijo que el concurso tenía tres fases y que todas dependían de la suerte para llevarse el vehículo de la marca Changan. Del mismo modo, adjuntó imágenes en su denuncia que lo mostraban sorprendido por haber ganado: “Me ven a mí con cara de impacto, me ven a mí disfrutando del carro sin creérmela todavía que yo, una persona que nunca había tenido un carro y que en su familia nunca había visto un carro”.

La empresa le quitó el carro tras despedirlo antes del plazo fijado en una cláusula que, según contó, le mostraron después del sorteo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El despido llegó antes de que se cumplieran los seis meses para oficializar el traspaso

De acuerdo con su versión, su salida de la empresa fue repentina: “Casualmente, dos meses y medio después a mí me echan, me quitan el carro porque ya venía con un contrato que yo mismo había firmado, obviamente por desconocimiento y por la inocencia de creer que todo iba a salir muy bien. Dos meses y medio después me echan y me dicen que el carro, que el carro uno lo obtiene por mérito”.

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Higuita añadió lo siguiente: “Mi pregunta es: si realmente la intención era rifar el carro entre las 17 personas, ¿por qué colocar esa cláusula de permanencia? ¿Y por qué ya más de la mitad de las personas que estaban concursando por ese carro ya no están en la empresa? Y ojo, no fue porque renunciaron, fue porque los echaron”.

Incluso, el joven denunció que se habla mal de los empleados que pasan por allí: “Toda persona que está saliendo de allá está saliendo con la reputación de que es muy mala, de que es muy vaga, de que no sirve para nada. Yo tenía esa reputación. Reputación que me pareció muy incoherente porque al momento, al siguiente día de que a mí me echaran de esa empresa, de que yo ya estuviera al aire, me llegaron tres propuestas de trabajo exactamente para hacer lo mismo que yo hacía. Si yo era tan malo, ¿por qué a mí me llegan un día después tres propuestas de trabajo? ¿Por qué todas las personas que han echado ya han conseguido trabajo por lo mismo que están haciendo si son tan malos?“.

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En su testimonio, el joven también acusó a la empresa de exponerlo públicamente al mostrar en redes sociales que había ganado el carro y presentar ese gesto como prueba de apoyo a sus colaboradores, teniendo en cuenta que luego tuvo que explicarle a su familia que ya no tenía el vehículo porque había sido despedido antes de cumplir la condición impuesta por la compañía.

El joven fue despedido y no logró quedarse con el vehículo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de la disputa por el premio, Higuita denunció extensas jornadas laborales: “El ambiente era muy agradable, pero de un momento a otro, que te impongan a ti ya trabajar de 9:00 a. m. a 1:00 a. m., de lunes a viernes. Y sábados y domingos también esperaban que nosotros fuéramos a trabajar. Si tú te ibas en semana antes de las 11:00 p. m., al siguiente día te decían: ‘¿Por qué te fuiste tan temprano? ¿Qué pasó? ¿Tenías un compromiso? ¿O tenías algo por hacer?’. Ojo, el contrato es por prestación de servicios”.

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Aseguró que una de las razones que le dieron para despedirlo fue que su equipo de marketing sí trabajaba los fines de semana y él no, lo que había generado comentarios entre sus compañeros.

El joven aseguró que el ambiente se tornó incómodo y que cada empleado que sale del lugar lo hace con malas referencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su publicación, Higuita afirmó que ha escuchado comentarios negativos sobre los dueños de la empresa por presuntos incumplimientos con clientes, socios y trabajadores. También mencionó presuntos casos de personas que se habrían mudado a Medellín por promesas laborales que luego no se cumplieron y que terminaron buscando nuevas oportunidades fuera de la compañía.

Al parecer, ahora el carro lo están vendiendo: “Te vas dando cuenta que lo único que a ellos les importa es la plata, es el dinero, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona, y que ellos nunca van a perder. Cualquier negocio que ellos hagan, siempre van a buscar la estrategia o la forma en la que ellos siempre vean beneficios y nunca pierdan. Que si a mí me echaron para nuevamente tener el carro, es una posibilidad, por algo presuntamente lo están vendiendo en estos momentos”.

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