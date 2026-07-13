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De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero

Franco Armani fue quien le regaló sus primeros guayos y sus primeros guantes para ser arquero profesional

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Álvaro Montero trabajó manejando un medio de transporte que permite movilizar a personas de un lugar a otro, para distancias cortas y medias, es parecido a las bicicletas y a las motos, se les conoce en gran parte de Colombia como bicitaxis - crédito Millonarios Inside

Álvaro Montero ha dado cuatro asistencias directas a gol a lo largo de toda su carrera como futbolista profesional. Una cifra alta, pues de acuerdo con Opta, la plataforma de análisis de rendimiento de los futbolistas profesionales, un arquero promedia entre una y dos asistencias a gol durante toda su actividad profesional. Montero, lejos de su retiro, ya llegó a las cuatro.

Una de las principales razones por las que Montero tiene esa cualidad como arquero, de asistir directo a gol, o contribuir en fase ofensiva con sus saques de meta, es que trabajó manejando un bicitaxi durante su niñez. Los bicitaxis son vehículos de tres ruedas impulsados por esfuerzo humano (pedaleo), diseñados para el transporte urbano, conectan microterritorios y cubren la “última milla” desde estaciones de transporte masivo hasta los barrios, siendo una alternativa de movilidad económica y flexible. Eso era lo que hacía Montero en su infancia.

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Álvaro Montero
El portero Álvaro Montero jugó en Millonarios y salió campeón de la Copa Betplay y Liga Betplay - crédito Colprensa

La niñez de Álvaro Montero

“Yo estudiaba hasta las dos de la tarde, y desde ese momento hasta las 6:00 p.m. manejaba un bicitaxi. Me hacía más o menos 4.500 pesos colombianos, cobraba en promedio 500 pesos por viaje. Cuando llegaba a la casa, mi mamá me quitaba la plata y me dejaba solo 500 pesos, yo quedaba triste, pero entendí más grande las razones”, confesó Álvaro Montero en entrevista con el pódcast Millonarios Inside.

Montero también contó que eso fue lo que le ayudó a tener una fuerza importante en sus piernas con las que, en la actualidad, logra sacar de meta y conectar de forma directa con los delanteros. “Incluso, ya le he dicho a Falcao que cuando regrese necesito entrar en el registro de esos que lo han asistido a gol”, siguió diciendo el portero colombiano.

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No fue el único trabajo que Álvaro Montero tuvo en su niñez, también vendió ron: “Había que aprovechar a los borrachos, quitándoles la cerveza y cambiándoselas por un ron. También vendí arroz, y organicé campeonatos de fútbol, a pesar de que yo quería era estar jugando”, dijo Montero.

Franco Armani entrenando con Atlético Nacional en el año 2014, época en la que le regaló sus primeros guantos y guayos a Álvaro Montero - crédito Atlético Nacional
Franco Armani entrenando con Atlético Nacional en el año 2014, época en la que le regaló sus primeros guantos y guayos a Álvaro Montero - crédito Atlético Nacional

Franco Armani le regaló los primeros guayos y guantes que tuvo Álvaro Montero

En la misma conversación con Millonarios Inside, que es un podcast oficial producido por el mismo club bogotano, Montero también contó que Franco Armani, el legendario arquero de Atlético Nacional, quien es el máximo ganador de títulos de Nacional, le regaló sus primeros guantes y guayos. “Yo entrenaba en las divisiones menores de Atlético Nacional y él hacia parte del equipo profesional. Por esa situación económica compleja que yo tenía, se me complicaba cambiar los guantes y guayos que ya me quedaban pequeños. Él se dio cuenta de la situación y me regaló ambos, guantes y guayos”, confesó Montero.

Años después, cuando Álvaro Montero estaba escribiendo su historia con Millonarios, que lo llevó a ser de los porteros más recordados en la historia reciente, se enfrentó a River Plate de Argentina, que tenía a Franco Armani en el arco, “Yo me acerqué a saludarlo y me dijo que pensó que yo no me acordaba de eso y cómo se me iba a olvidar. Cambiamos camiseta y todo ese día, Armani siempre ha sido una gran persona”, dijo Montero.

El anuncio oficial de Álvaro Montero como nuevo fichaje de Boca Juniors, si supera los exámenes médicos - crédito Boca Juniors
El anuncio oficial de Álvaro Montero como nuevo fichaje de Boca Juniors, si supera los exámenes médicos - crédito Boca Juniors

Carrera de Álvaro Montero

Ahora, Álvaro Montero acaba de ser oficializado como nuevo arquero de Boca Juniors en Argentina. Después de su paso por Velez Sarfield, y de representar a Colombia en el Mundial 2026, llega a uno de los más grandes del fútbol argentino para convertirse en el tercer arquero colombiano en su historia.

Montero comenzó su carrera profesional en el fútbol brasileño con el São Caetano en 2013, fue el arquero titular en el Sudamericano Sub-20 de 2015 y en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Nueva Zelanda ese mismo año. Tras su paso por Brasil, tuvo una breve experiencia en el San Lorenzo de Almagro en Argentina y regresó a su país natal para sumar minutos con el Cúcuta Deportivo.

Llegó a Deportes Tolima en 2018 y conquistó el Torneo Apertura 2018 tras vencer a Atlético Nacional, y posteriormente el Torneo Apertura 2021. Sus destacadas actuaciones bajo los tres palos le abrieron por primera vez las puertas de la Selección Colombia absoluta en 2019.

A finales de 2021 se anunció su fichaje por Millonarios F.C., club donde vivió una de sus etapas más exitosas y queridas por la afición. Con el conjunto embajador sumó a su palmarés la Copa Colombia 2022, la Liga del Apertura 2023 ganada ante Atlético Nacional, y la Superliga de Colombia 2024. Durante estos años se mantuvo como un convocado habitual en el seleccionado nacional para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

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