Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

Por este tipo de jugadas, Davinson Sánchez es muy bien valorado en Galatasaray de Turquía y es uno de los cinco colombianos mejor pago del mundo - crédito @gsarayruhu1905_/X

Davinson Sánchez gana 4,5 millones de euros anuales en Galatasaray. La cifra la revela el club en su página web, en cumplimiento de las obligaciones legales en el mercado de valores y de los controles financieros de la Federación Turca de Fútbol (TFF), por lo que es oficial. Sánchez viene de disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia y tuvo actuaciones tan destacadas que generaron el interés del Como, equipo de la Serie A de Italia.

Ese valor convierte a Sánchez en el tercer futbolista colombiano mejor pago del mundo, solamente superado por Jhon Jader Durán, cuyo salario rondaría los 20 millones de euros anuales con Al Nassr; y Luis Díaz, que tendría un salario de 10 millones en Bayern Múnich.

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El defensor central colombiano Dávinson Sánchez está evaluado en 16 millones de euros según la última actualización del portal Transfermarkt - crédito Sam Navarro/Reuters

La historia entre Davinson Sánchez y el Como de Italia

El interés del Como 1907 por Davinson Sánchez es real y no es una historia nueva; es una novela que ya va por su tercer capítulo. El defensor colombiano vuelve a ser uno de los principales objetivos del club italiano, que afrontará la temporada más importante de su historia con el reto de competir en la Champions League. El Como ya había manifestado interés en el jugador colombiano en los dos mercados de pases anteriores más recientes.

Según han informado medios italianos y el periodista Fabrizio Romano, la institución dirigida por Cesc Fàbregas reactivó las gestiones por el central del Galatasaray y ya presentó una carta de intención con una oferta de 15 millones de euros. La respuesta del conjunto turco fue inmediata: el futbolista no saldrá por menos de 35 millones de euros.

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Sin embargo, en las dos ventanas anteriores las conversaciones nunca llegaron a buen puerto por dos razones principales: las altas pretensiones económicas del Galatasaray y el salario que percibe el jugador en Turquía, cifras que dificultaban cualquier negociación.

Desde hace varios meses, distintos medios italianos han señalado que Davinson Sánchez encaja perfectamente en el perfil que busca Fàbregas para fortalecer la defensa. La experiencia internacional del colombiano, sumada a sus campañas en la UEFA Champions League con Ajax, Tottenham y Galatasaray, lo convierten en una de las prioridades del proyecto deportivo del Como.

El periodista Fabrizio Romano confirmó recientemente que el colombiano integra la lista de candidatos del club italiano y que sigue siendo una de las opciones más importantes para reforzar la zaga. Paralelamente, la prensa italiana reveló que el Como decidió dar un paso más en la negociación con una propuesta formal para intentar convencer al Galatasaray.

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Él es Cesc Fabregas, el director técnico del Como de Italia de quien nace el interés por el colombiano Davinson Sánchez - crédito Daniele Mascolo/Reuters

Precio de Davinson Sánchez en Galatasaray

No obstante, la operación vuelve a encontrarse con el mismo obstáculo de los mercados anteriores. Según la información publicada en Italia, el Galatasaray considera a Davinson Sánchez una pieza clave de su plantilla y respondió a la carta de intención estableciendo una valoración cercana a los 35 millones de euros, muy por encima de los 15 millones ofrecidos inicialmente por el conjunto italiano.

Además del valor de la transferencia, el salario del colombiano representa otra dificultad. Medios italianos recuerdan que, gracias a los beneficios fiscales existentes en Turquía, Davinson Sánchez percibe más de tres millones de euros netos por temporada, una cifra que el Como tendría que igualar o acercarse para convencer al defensor de cambiar de equipo, situación que ya había frenado las negociaciones en los dos mercados anteriores.

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Davinson Sánchez celebra tras marcar el tercer gol de Galatasaray en la victoria 5-2 ante Juventus en la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Estambul - crédito Khalil Hamra/AP Foto

El interés del club italiano, sin embargo, no ha disminuido. La prensa de ese país destaca que Fàbregas está especialmente impresionado por el recorrido europeo del colombiano. Davinson acumula seis temporadas disputando la Champions League entre Tottenham y Galatasaray, además de sus primeras participaciones con el Ajax en las rondas clasificatorias del torneo. En total suma 38 partidos, un gol y dos asistencias en la máxima competición europea de clubes.

Mientras continúan las conversaciones, el director deportivo Charlie Ludi también trabaja en alternativas para reforzar la defensa. La prensa italiana menciona al joven Mamadou Sarr, perteneciente al Chelsea, y al ghanés Jérôme Opoku, del Basaksehir, como opciones en caso de que la negociación por Davinson Sánchez no prospere.

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