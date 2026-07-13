La pensión de más de la mitad de los trabajadores en Colombia está en veremos debido a realidad que confirmó el Dane para hombres y mujeres

La informalidad laboral ataca a empresas grandes, medianas y pequeñas - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre móvil marzo-mayo de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país siguen excluidos del sistema formal, es decir, que no pagan seguridad social y no tienen garantizada una pensión. Esto, en medio de la polémica que sigue en Colombia debido a que el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% para el salario mínimo en Colombia, bajo el concepto de “salario vital”, lo que llevó la remuneración a $2.000.000 mensuales.

De acuerdo con el mismo, para el total nacional, en el trimestre móvil marzo - mayo 2026 la proporción de personas ocupadas informales fue 54,7%, lo que representó una disminución de 1,2 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo trimestre del año anterior (55,9%). Entretanto, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 40,7%, lo que significó una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al trimestre móvil marzo-mayo 2025 (42,3%).

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Por su parte, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de población ocupada informal fue 41,9%, lo que representó una disminución de 1,7 pp respecto al mismo periodo del año anterior (43,7%). Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 82,9% en el trimestre móvil marzo-mayo 2026, una disminución de 0,9 pp frente a igual periodo de 2025 (83,8%).

La informalidad laboral en Colombia afecta a más de la mitad de los trabajadores - crédito Dane

Informalidad según sexo en el total nacional

Para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil marzo-mayo 2026 fue 57,0%, una disminución de 0,8 pp, debido a que en igual periodo de 2025 fue de 57,8%. Mientras que el promedio de mujeres ocupadas informales resultó el 51,5%, lo que significó una diferencia de 1,7 pp frente al 53,2% del mismo lapso del año pasado.

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Informalidad según sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil marzo-mayo 2026 la proporción de mujeres informales fue 39,8%, lo que significó una disminución de 2,3 pp respecto al trimestre móvil marzo-mayo 2025 (42,1%). Por su parte, la proporción de hombres informales fue 41,5%, una disminución de 1 pp frente al 42,5% anterior.

La informalida laboral afecta tanto a hombres como mujeres - crédito Dane

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

Sincelejo: 66,7%.

Valledupar: 62,3%.

Cúcuta A.M.: 61,7%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Bogotá D.C.: 33,2%.

Manizales A.M.: 35,0%.

Tunja: 35,6%.

Frente al periodo marzo - mayo de 2025, no hubo muchos cambios. Aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

Sincelejo: 68,6%.

Riohacha: 64,0%.

Valledupar: 63,6%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Bogotá D.C.: 36,6%.

Manizales A.M.: 36,9%.

Medellín A.M.: 37,5%.

Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre móvil marzo-mayo 2026 el 84,5% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que la población ocupada informal en empresas pequeñas fue 21,5%.

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Por su parte, en empresas medianas y grandes la proporción de población ocupada informal fue 5,2% y 2,4%, respectivamente.

Efectos de la Reforma Laboral en la informalidad

El informe del Dane se da a conocer también en medio de la ejecución de la Reforma Laboral, que ya completa un año. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

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Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.

Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.

Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34%, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4%, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.