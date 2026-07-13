Colombia

La pensión de más de la mitad de los trabajadores en Colombia está en veremos debido a realidad que confirmó el Dane para hombres y mujeres

Las áreas rurales presentan la mayor cantidad de trabajadores sin cobertura de protección social. Según la entidad, las nuevas normativas aumentan las dificultades para las micro y pequeñas empresas

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Imagen de referencia. Empresas de calzado. Bogotá, Colombia. Foto: Colprensa.
La informalidad laboral ataca a empresas grandes, medianas y pequeñas - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre móvil marzo-mayo de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país siguen excluidos del sistema formal, es decir, que no pagan seguridad social y no tienen garantizada una pensión. Esto, en medio de la polémica que sigue en Colombia debido a que el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% para el salario mínimo en Colombia, bajo el concepto de “salario vital”, lo que llevó la remuneración a $2.000.000 mensuales.

De acuerdo con el mismo, para el total nacional, en el trimestre móvil marzo - mayo 2026 la proporción de personas ocupadas informales fue 54,7%, lo que representó una disminución de 1,2 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo trimestre del año anterior (55,9%). Entretanto, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 40,7%, lo que significó una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al trimestre móvil marzo-mayo 2025 (42,3%).

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Por su parte, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de población ocupada informal fue 41,9%, lo que representó una disminución de 1,7 pp respecto al mismo periodo del año anterior (43,7%). Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 82,9% en el trimestre móvil marzo-mayo 2026, una disminución de 0,9 pp frente a igual periodo de 2025 (83,8%).

La informalidad laboral en Colombia afecta a más de la mitad de los trabajadores - crédito Dane
La informalidad laboral en Colombia afecta a más de la mitad de los trabajadores - crédito Dane

Informalidad según sexo en el total nacional

Para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil marzo-mayo 2026 fue 57,0%, una disminución de 0,8 pp, debido a que en igual periodo de 2025 fue de 57,8%. Mientras que el promedio de mujeres ocupadas informales resultó el 51,5%, lo que significó una diferencia de 1,7 pp frente al 53,2% del mismo lapso del año pasado.

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Informalidad según sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil marzo-mayo 2026 la proporción de mujeres informales fue 39,8%, lo que significó una disminución de 2,3 pp respecto al trimestre móvil marzo-mayo 2025 (42,1%). Por su parte, la proporción de hombres informales fue 41,5%, una disminución de 1 pp frente al 42,5% anterior.

La informalida laboral afecta tanto a hombres como mujeres - crédito Dane
La informalida laboral afecta tanto a hombres como mujeres - crédito Dane

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

  • Sincelejo: 66,7%.
  • Valledupar: 62,3%.
  • Cúcuta A.M.: 61,7%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

  • Bogotá D.C.: 33,2%.
  • Manizales A.M.: 35,0%.
  • Tunja: 35,6%.

Frente al periodo marzo - mayo de 2025, no hubo muchos cambios. Aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

  • Sincelejo: 68,6%.
  • Riohacha: 64,0%.
  • Valledupar: 63,6%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

  • Bogotá D.C.: 36,6%.
  • Manizales A.M.: 36,9%.
  • Medellín A.M.: 37,5%.
Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia - crédito Dane
Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre móvil marzo-mayo 2026 el 84,5% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que la población ocupada informal en empresas pequeñas fue 21,5%.

Por su parte, en empresas medianas y grandes la proporción de población ocupada informal fue 5,2% y 2,4%, respectivamente.

Efectos de la Reforma Laboral en la informalidad

El informe del Dane se da a conocer también en medio de la ejecución de la Reforma Laboral, que ya completa un año. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

  • Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.
  • Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.
  • Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34%, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4%, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.

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