Colombia

Juan Pablo Llano relató uno de los momentos más dolorosos de su infancia y pidió proteger a los niños: “Fui raptado”

El actor colombiano contó en sus redes un episodio de su niñez que terminó con un rescate a tiempo, y aprovechó su historia para pedir que nadie ignore señales de riesgo para los menores

Guardar
Google icon

La confesión del intérprete generó miles de reacciones luego de recordar que un testigo detectó una situación sospechosa y evitó una tragedia, en un mensaje que pone el foco en la protección infantil - crédito Juan Pablo Llano / Instagram

A través de sus redes sociales, el actor colombiano Juan Pablo Llano sorprendió a sus seguidores al revelar que fue raptado cuando tenía cuatro años. El testimonio, que rápidamente generó reacciones en todo el país, busca llamar la atención sobre la importancia de actuar ante cualquier señal de peligro para los menores de edad.

Un episodio que marcó su vida

Según relató Juan Pablo, el hecho ocurrió en su niñez, mientras acompañaba a su madre a un banco en Colombia. Durante un breve descuido, una persona aprovechó la oportunidad y lo sustrajo del lugar sin que su madre se percatara de inmediato.

“Yo tenía cuatro años y entré a un banco con mi mamá. En un pequeño descuido, mientras ella firmaba un cheque, una persona se aprovechó y me raptó. En menos de un segundo, mi mamá no sabía dónde estaba yo”, contó el actor en un video difundido en sus redes.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Llano reveló en redes sociales que fue raptado cuando tenía cuatro años en Colombia - crédito @juanpablollano/Instagram
Juan Pablo Llano reveló en redes sociales que fue raptado cuando tenía cuatro años en Colombia - crédito @juanpablollano/Instagram

De acuerdo con el propio Llano, la reacción fue inmediata. Su madre alertó a las autoridades y, en paralelo, se comunicó con su esposo, que trabajaba en una emisora. Las cadenas radiales comenzaron a difundir la desaparición del niño, describiendo sus características físicas y solicitando ayuda a la ciudadanía. “Esas eran las redes sociales de esa época”, expresó el actor, al referirse a la importancia que tuvieron los medios radiales en la búsqueda.

El valor de la empatía

No obstante, el desenlace no llegó por la difusión en las emisoras, sino por la sensibilidad de un testigo. “A la empatía de una persona le debo la vida”, afirmó el actor colombiano. Según su relato, una persona observó una actitud sospechosa en quien lo llevaba y se dio cuenta de que el comportamiento del niño no era natural. Esa intervención resultó fundamental para que fuese rescatado sano y salvo.

PUBLICIDAD

Llano recalcó que el motivo detrás del secuestro permanece incierto, pero alertó sobre los riesgos a los que están expuestos los menores en situaciones similares: “Hasta el sol de hoy yo me pregunto para qué me habían raptado. Muy seguramente tráfico sexual, tráfico de órganos, montones de cosas horribles que le pueden hacer a un niño”.

El actor colombiano contó que una persona lo sustrajo de un banco mientras su madre firmaba un cheque - credito @juanpablollano/Instagram
El actor colombiano contó que una persona lo sustrajo de un banco mientras su madre firmaba un cheque - credito @juanpablollano/Instagram

Su testimonio pretende dejar un mensaje claro: la empatía puede ser la herramienta más poderosa ante el crimen contra los niños.

Un llamado urgente a la sociedad

El actor insistió en la responsabilidad colectiva de proteger a los menores y pidió que nadie permanezca indiferente frente a las situaciones extrañas. “La empatía es la herramienta más poderosa en contra del crimen contra los niños. No podemos hacernos los de la vista gorda. No puedes hacer como si nada estuviera pasando. Actúa, reacciona, haz algo y así seguramente puedes salvarle la vida a muchos niños o a uno, como me la salvaron a mí”, enfatizó Juan Pablo Llano.

En su mensaje, también se refirió a la crisis que viven los países como Venezuela, donde, tras recientes desastres naturales, muchos niños han quedado desprotegidos y en situación de vulnerabilidad.

“En este momento, en medio del caos que está ocurriendo en Venezuela, son muchos los niños que están siendo raptados”, advirtió el actor, que pidió mantener la atención sobre los más pequeños, tanto en Colombia como en cualquier lugar del mundo.

Reacciones y repercusión en redes

El actor compartió a través de sus historias de Instagram detalles de su celebración de cumpleaños - crédito @juanpablollano/Instagram
Juan Pablo Llano afirmó que la empatía de un testigo permitió detectar una actitud sospechosa y rescatarlo sano y salvo - crédito @juanpablollano/Instagram

La confesión de Juan Pablo Llano no pasó desapercibida en redes sociales. Miles de usuarios le agradecieron por compartir su experiencia y por recordar la importancia de actuar cuando un menor está en peligro.

Entre los mensajes que recibió se destacan: “Tenemos que cuidar de nuestros niños”, “Qué buen mensaje, lo niños son responsabilidad de todo los adultos, de la sociedad, todos debemos estar en función de protegerlos” y “Gracias por contar tu historia”.

El caso de Juan Pablo Llano pone en primer plano la vulnerabilidad de la infancia y la necesidad de una vigilancia activa de la sociedad. Su testimonio se suma a los llamados de organizaciones y defensores de derechos humanos que insisten en la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para la niñez.

El actor concluyó su relato con una invitación directa: “Si tú, que estás en otra parte del mundo, ves que algo raro está pasando, actúa, haz algo, no te quedes callado. Puedes estar salvando una vida”. De este modo, Juan Pablo Llano busca que su historia sirva como una advertencia y, al mismo tiempo, como un recordatorio del rol que cada persona puede desempeñar para evitar tragedias.

Temas Relacionados

Juan Pablo LlanoSecuestro de menoresProtección infaltilColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Katherine Miranda se indignó con el ‘profe’ que se negó a comprarle a un vendedor porque votó por De la Espriella: “Es un delito”

La representante a la Cámara calificó el hecho como un acto de discriminación y reveló la identidad del docente que no le quiso comparar una panela al adulto mayor

Katherine Miranda se indignó con el ‘profe’ que se negó a comprarle a un vendedor porque votó por De la Espriella: “Es un delito”

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de julio

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de julio

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 12 de julio de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, domingo 12 de julio de 2026

Comparendo por no identificarse en Bogotá: conozca la multa para quienes rechacen el requerimiento de las autoridades

La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió que la sanción por obstaculizar el procedimiento corresponde a una medida tipo 4 e incluye la obligación de participar en un programa comunitario

Comparendo por no identificarse en Bogotá: conozca la multa para quienes rechacen el requerimiento de las autoridades

Petro debería condecorar a Abelardo de la Espriella antes del 7 de agosto: decreto obligaría reunión por acto protocolario

El actual panorama de polarización y la negativa de los líderes a dialogar pondrían a prueba la capacidad del sistema político para mantener la estabilidad y el cumplimiento de los rituales de la República, más allá de las profundas diferencias políticas

Petro debería condecorar a Abelardo de la Espriella antes del 7 de agosto: decreto obligaría reunión por acto protocolario
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Deportes

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero

Dávinson Sánchez agradece a Colombia y promete revancha: “Este sueño no muere”

James Rodríguez estaría en la mira de histórico club del fútbol italiano, tras su presencia en el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

América de Cali venció 1-0 a Pumas de México en amistoso de pretemporada: estos serán sus próximos partidos