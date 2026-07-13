Alias Diamante, cabecilla del Clan del Golfo, murió en operación del Ejército en el sur de Bolívar

La operación militar se llevó a cabo en la vereda Los Tomates, zona rural del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar-crédito Europa Press

Alias Diamante, uno de los hombres señalados de liderar el Clan del Golfo en el sur de Bolívar, murió tras una operación militar adelantada por el Ejército Nacional. La acción se desarrolló en zona rural del municipio de Montecristo, donde tropas sostuvieron combates con integrantes de esa organización armada.

La información fue confirmada por fuentes de inteligencia militar, que atribuyen la muerte del presunto cabecilla a los enfrentamientos registrados el 8 de julio en la vereda Los Tomates. Un día después, su cuerpo fue recibido por una funeraria en el municipio de Zaragoza y trasladado a la morgue para que la Sijín realizara los actos urgentes correspondientes.

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Según el Ejército, alias ‘Diamante’ hacía parte de la Subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo - crédito Captura de Pantalla

Con este resultado, las autoridades consideran que la Subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo pierde a uno de sus principales mandos. Alias Diamante era identificado como el segundo cabecilla de una comisión de ese grupo y, según el Ejército, tenía un papel relevante en las operaciones criminales que la organización desarrollaba en Bolívar y Antioquia.

De acuerdo con el perfil elaborado por las autoridades, el hombre tenía cerca de 43 años y acumulaba alrededor de 15 años de trayectoria en organizaciones armadas ilegales. Los reportes de inteligencia indican que inició su recorrido en las extintas Autodefensas hacia 2006 y, posteriormente, pasó a integrar las filas del Clan del Golfo.

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Con el paso de los años, habría escalado dentro de la estructura criminal hasta convertirse, según el Ejército, en el segundo cabecilla de la Subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, una de las células con presencia en el sur de Bolívar y zonas limítrofes con Antioquia. Las investigaciones lo vinculan con la coordinación de acciones armadas en territorios donde el Clan del Golfo mantiene disputas con otros grupos ilegales. Entre las funciones que le atribuyen las autoridades estaba la planeación de confrontaciones contra el ELN y estructuras residuales que operan en esa región del país.

Las autoridades investigan el impacto que tendrá la muerte del presunto cabecilla sobre la estructura criminal que opera en la región-Crédito: Fiscalía / Reuters

De acuerdo con el Ejército Nacional, esos enfrentamientos habrían provocado afectaciones a la población civil, entre ellas desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y un aumento del temor entre las comunidades que habitan en zonas rurales de ambos departamentos.

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La operación militar se desarrolló en la vereda Los Tomates, una zona de difícil acceso ubicada en el municipio de Montecristo. Allí, soldados sostuvieron combates con integrantes del Clan del Golfo como parte de las operaciones que las Fuerzas Militares mantienen para debilitar la presencia de grupos armados en el sur de Bolívar. Aunque la institución confirmó la muerte de alias Diamante, hasta el momento no se informó si durante la operación hubo más capturas, incautaciones de material de guerra o afectaciones adicionales a la estructura criminal.

El sur de Bolívar continúa siendo uno de los territorios con mayor complejidad en materia de seguridad. En esa región convergen intereses de diferentes organizaciones ilegales que buscan controlar corredores estratégicos para actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, una disputa que derivó en constantes enfrentamientos armados.

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El sur de Bolívar continúa siendo escenario de enfrentamientos entre grupos armados por el control del territorio y las economías ilegales.- crédito Alcaldía de Morales

Las autoridades sostienen que esa confrontación incrementó los riesgos para las comunidades rurales, que con frecuencia quedan en medio de los combates o enfrentan restricciones impuestas por los grupos ilegales para movilizarse entre los municipios.

En los últimos meses, el Ejército intensificó las operaciones contra las estructuras del Clan del Golfo en distintas zonas del país, especialmente en regiones donde se reportaron enfrentamientos con otros actores armados. El objetivo, según la institución, es reducir la capacidad de mando de estas organizaciones y afectar sus redes logísticas y financieras. La Fuerza Pública mantiene presencia en el sur de Bolívar con operaciones dirigidas a contener las acciones de los grupos armados y fortalecer las condiciones de seguridad

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