Colombia

Un ataque armado dejó un muerto y tres heridos durante celebración de campesinos en Meta

El pánico se apoderó de los asistentes a la celebración de una festividad local, debido a que la violencia interrumpió de forma inesperada la noche, por lo que la comunidad pide una mayor intervención policial en los eventos

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Homicidio - Colombia
Un hombre armado disparó contra un joven de 26 años y otras tres personas que participaban en una festividad comunitaria - crédito Colprensa

Un ataque con arma de fuego dejó una persona muerta y tres más heridas en la madrugada del domingo 12 de julio de 2026. De acuerdo con el reporte de los medios locales, el hecho ocurrió durante las festividades de la Dignidad Campesina en La Julia, centro poblado que se encuentra ubicado en el municipio de Uribe (Meta).

Los ciudadanos se encontraban disfrutando de la música en vivo en el polideportivo local, cuando se desató un ataque sobre las 2:00 a. m. que causó pánico entre los asistentes y terminó en la tragedia que enluta a la familia de la víctima mortal y preocupa a todos los habitantes de la región.

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De acuerdo con las publicaciones realizadas a través de las redes sociales por páginas como Reportero de los Hechos y Beken Notisocial, la víctima fatal fue identificada como Edilberto Castillo Bedoya, de 26 años, conocido entre sus amigos y allegados como “Beto”.

Los reportes preliminares indican que se encontraba descansando en las gradas del polideportivo cuando un hombre se le acercó y le disparó en la cabeza, desatando momentos de terror entre las personas que empezaron a correr para salvar su vida, por lo que el sicario aprovechó la confusión para huir.

El sicario quedó registrado por cámaras de seguridad - crédito archivo Colprensa
El joven murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras disfrutaba del evento y ahora buscan al atacante - crédito Colprensa

Del mismo modo, los informes locales aseguran que Castillo Bedoya era nacido y criado en La Julia y que trabajaba como maestro de construcción, oficio por el que era reconocido con cariño por la comunidad que hoy clama justicia por su muerte.

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Tras el ataque, el ciudadano fue trasladado al hospital local de inmediato. Sin embargo, los médicos confirmaron que murió pocos minutos después por la gravedad de la herida.

En el mismo hecho resultaron lesionadas dos mujeres y un hombre, que están recibiendo atención médica. Por esta razón, las autoridades avanzan en la identificación del responsable y piden apoyo de la ciudadanía con el fin de que entreguen cualquier información que permita dar con su paradero y establecer los móviles del crimen ocurrido durante la celebración.

Primer plano de un hombre latino de piel trigueña con barba corta que sostiene un teléfono celular negro junto a su oreja en un entorno oscuro.
La comunidad puede denunciar cualquier información que de indicios del paradero del atacante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reportan otra masacre en Colombia durante el segundo domingo de julio

De acuerdo con información revelada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tres personas fueron asesinadas el 12 de julio de 2026 en el municipio de Almaguer, ubicado en el departamento de Cauca, donde las autoridades hallaron tres cuerpos en distintos puntos de la zona y mantienen abierta una investigación para establecer identidades y responsables, así como la conexión de cada uno de los hechos.

Según el reporte publicado por el organismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que en Almaguer persisten condiciones de riesgo por la presencia y disputa de grupos armados ilegales por el control territorial y de economías ilícitas, como lo indica la información consignada en la Alerta Temprana AT 020/22 y el informe de seguimiento 013/26, emitidas por la entidad para llamar la atención del Gobierno nacional y local.

Peritos y policías procesan una escena nocturna con cinta policial amarilla. Se observa un cuerpo en el suelo y vehículos policiales con luces encendidas.
Los cuerpos fueron encontrados en zonas alejadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información preliminar, dos víctimas aparecieron cerca de la cabecera municipal y la tercera en el sector de La Parada, sobre la vía que conduce hacia el municipio de Bolívar. Al parecer, se trataría de tres hombres, algunos de ellos presentaban signos de tortura y múltiples heridas por arma de fuego.

Cabe mencionar que hay alerta en la zona, teniendo en cuenta que se reporta la presencia de criminales del Frente Carlos Patiño y el Frente Andrés Patiño del EMC, el ELN, así como bandas de carácter local. Aunque la zona está bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional se pide una mayor presencia de uniformados para evitar este tipo de casos.

El hecho fue registrado como la masacre número 71 en Colombia durante 2026.

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