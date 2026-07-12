Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Anisa se robó todas las miradas al tratar de imitar los pasos de la barranquillera con la canción oficial del mundial - crédito Burbuja Política/Facebook

El lanzamiento de Dai Dai reunió a Shakira y Burna Boy para crear la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La colaboración fusionó ritmos africanos, latinos y urbanos, acompañando cada transmisión y evento del torneo. El videoclip, dirigido por Hannah Lux Davis y grabado en Miami, muestra escenas de estadios y la participación de estrellas del fútbol como Messi, Mbappé y Haaland.

El título, que significa “¡Vamos, vamos!” en italiano, refleja el espíritu de unión y celebración global que caracteriza al certamen.

La canción fue presentada en apoyo al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, con regalías destinadas a iniciativas educativas para niños en todo el mundo.

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La cantante agradeció a su fanaticada por permitirle llegar a la cima del Top 50 Global de Spotify - crédito @shakira/Instagram

Asimismo, Dai Dai, estrenada en mayo de 2026, alcanzó el Top 10 mundial en Spotify y se convirtió en el video musical más visto en la apertura del torneo. El sencillo marcó la segunda vez que Shakira es elegida para un himno mundialista, después del éxito de “Waka Waka” en 2010, consolidando su vínculo con el fútbol y su presencia en la cultura pop internacional.

Ahijada de Rihanna y ASAP Rocky sorprendió bailando al ritmo de la canción

Recientemente, se ha hecho viral un video en el que la protagonista es Anisa, la ahijada de la intérprete de Umbrella y su pareja, ASAP Rocky, aparece bailando al ritmo del tema oficial del mundial. La menor aparece contra una pared e intenta imitar coordinadamente los pasos de Shakira en el video.

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Lo que llamó la atención de los usuarios en Internet, tiene que ver con el gesto que tuvo RiRi, como es conocida la artista nacida en Barbados, pues aunque permaneció sentada, nunca le quiso robar el protagonismo a la menor y desde esa posición, intentó acompañarla con unos breves movimientos de sus brazos.

El video tiene más de 1.6 millones de vistas en menos de cinco horas - crédito @Shakira/YouTube

Entre los comentarios que reposaron en la publicación, destacan: “Rihanna es la verdadera put4 ama, su relación profesional con Shakira debe ser estudiada de inicio a fin”; “Dai Dai realmente se convirtió en esas canciones con las que realmente conectas, casi que compite con Waka Waka”; “Ambas son hermosas y talentosas a su manera, una sigue cantando, la otra en otra industria”, entre otros.

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Cardi B sorprendió al elegir entre Shakira o Lady Gaga

Durante la Semana de la Moda de París, Cardi B fue protagonista de un episodio que generó revuelo en redes sociales y medios.

Al ser consultada por paparazzi sobre si prefería a Shakira o a Lady Gaga, la rapera eligió sin titubear a la cantante colombiana y la definió como “mi hermana”. La respuesta, acompañada de una referencia a Hips Don’t Lie, desató elogios entre los presentes y en plataformas digitales.

La admiración de Cardi B hacia Shakira no es reciente. En 2024, ambas colaboraron en Puntería, sencillo incluido en el álbum Las Mujeres Ya No Lloran. La rapera expresó en un pódcast su entusiasmo por trabajar con la barranquillera, llegando a afirmar: “Haré cualquier cosa para grabar con ella. Volaré a Colombia, si quieres”. Este acercamiento surgió tras coincidir en la Semana de la Moda de París en 2023, momento que Cardi B aún recuerda con emoción.

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La cantante fue abordada durante la Semana de la Moda de París por los paparazzis y sorprendió al afirmar que consideraba a una de las dos como "su hermana" - crédito @vendetta_dailly/Instagram

La complicidad entre ambas artistas se reflejó también en la elección de canciones. Cuando le preguntaron a Cardi B por su tema favorito de Shakira, entonó el estribillo de “No”, en español, lo que causó sorpresa y celebraciones entre el público y usuarios en redes.

Por su parte, Shakira ha manifestado su aprecio hacia Cardi B, calificando la colaboración como una de sus mejores experiencias musicales y resaltando su carácter sencillo y colaborador. Para quienes buscan saber qué pasó entre Cardi B y Shakira, la relación entre ambas se consolidó tras su trabajo conjunto, marcada por el respeto y una admiración mutua que se hizo pública en varios encuentros recientes y declaraciones en redes sociales.

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