Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Yina Calderón mostró el collar con piedras brillantes y pulsera que le envió su amiga Epa Colombia junto a una tarjeta manuscrita con la fecha 12/07/26 - crédito Yina Calderón / Instagram

Yina Calderón pasó un cumpleaños rodeada de sus seres queridos y con varias celebraciones. Sin embargo, una de sus publicaciones llamó la atención, pues recibió un obsequio de Epa Colombia que se encuentra cumpliendo una condena en el Centro de Reclusión Especial Carabineros de Bogotá por los desmanes ocasionados en Transmilenio en 2019.

El regalo fue una lujosa joya de Swarovski que le envió a través de su novia Karol Samantha, que además se encargó de realizar la entrega de la carta escrita a mano, por lo que la creadora de contenido no dudó en publicar en sus redes sociales el detalle.

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Cabe mencionar que Yina Calderón celebró el aniversario de su natalicio el 11 de julio en compañía de sus familiares y amigos, después de regresar a Colombia tras permanecer cerca de 4 meses fuera del país.

Días antes de la fecha, la creadora de contenido viajó a Medellín para asistir al lanzamiento de Migajera, la nueva canción de Alexa Torrex y Marcela Reyes. Allí compartió con su círculo cercano y comenzó parte de los festejos junto a su hermana.

Tras volver al país, retomó la agenda laboral y los típicos chismes que da a través de sus redes sociales, que la han hecho una de las figuras más controversiales de la farándula criolla.

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Yina Calderón mostró las joyas que Epa Colombia le envió por su cumpleaños - crédito @yinacalderonoficial/Instagram - Inpec

El regalo fue enviado desde prisión

La entrega del obsequio se realizó en medio de la polémica ocasionada por los supuestos malos tratos, según denuncias de su abogada, que se le están dando a Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera.

La pareja de la creadora de contenido y empresaria de keratinas, llamada Karol Samantha le entregó la joya llegó acompañada de un mensaje de cumpleaños, según el relato de Yina Calderón.

Al mostrar el collar y la pulsera que le envió su amiga, Yina agradeció el gesto: “Mire lo que me mandó mi amiga Epa Colombia. Y amiga, esta si no la regalo, tranquila. Mire la manilla, mire lo que me dice: ‘Amiga, feliz cumpleaños’. Ay, marica me dio como nostalgia. Mire”.

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La carta que la joven le envió también fue publicada, pues fue escrita en primera persona y con una dedicatoria que la conmovió bastante: “Amiga feliz cumpleaños, gracias por todo lo que has hecho por mi, deseo que Dios te de larga vida amiga. Con mucho cariño te envío este detalle. Epa Colombia”.

El detalle conmovió a la influenciadora y a sus seguidores - crédito Yina Calderón / Instagram

Yina Calderón prometió no regalar el detalle de Epa Colombia

La reacción de Yina al recibir la joya también recordó un episodio muy curioso que ocurrió durante La casa de los famosos Colombia 2. Y es que en medio del desarrollo del reality, la creadora de contenido y DJ le regaló a la mexicana Manelyk González una medalla de la Virgen que, según explicó, había sido un obsequio previo de Epa Colombia.

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Después de salir del programa y enterarse de la situación judicial de su amiga, la influencer ofreció disculpas por haber entregado aquel regalo, aunque todo apunta a que su amiga quiso reponerlo.

La cadena se la regaló Epa Colombia a Yina, pero ella decidió dársela a Manelyk en La casa de los famosos, sin saber que su amiga estaba en prisión - crédito @yinacalderonoficial/Kick - cortesía del Canal RCN - @yinacalderontv/Instagram

Desde la decisión judicial que llevó a Epa Colombia a cumplir una condena privativa de la libertad, Karol Samantha asumió la administración de las empresas de la creadora de contenido y quedó al frente de asuntos familiares, incluido el cuidado de la hija que tienen en común, así como de la entrega de este tipo de detalles para su círculo cercano.

Entre tanto, Yina Calderón afirmó en la noche del 12 de julio de 2026 que pasó un cumpleaños que la hizo muy feliz y que le demostró quiénes realmente están con ella, pese a que ha tenido que atravesar varios periodos de críticas en sus plataformas digitales y tras su paso por los formatos de la televisión colombiana e internacional.

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