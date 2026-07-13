Petro lanzó una ácida advertencia que agitó la transición con Abelardo de la Espriella: “No toquen las reformas sociales”

Gustavo Petro reaccionó a la controversia sobre la reforma laboral con un mensaje dirigido al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, envió un curioso mensaje al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, tras una fuerte polémica desatada por el rumbo de la Reforma Laboral en el país.

El mandatario fijó una postura clara frente a los cambios que la próxima administración pretenda realizar a los proyectos aprobados en el Congreso de la República, al condicionar de alguna manera cualquier posibilidad de diálogo institucional al respeto de los derechos adquiridos por las clases trabajadoras.

La tensión entre el Gobierno saliente y el equipo entrante aumentó luego de que se difundieran versiones sobre una supuesta propuesta para reglamentar el trabajo y la cotización por horas en el país.

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Aunque el equipo del presidente electo salió rápidamente a desmentir estas afirmaciones, Petro aprovechó sus plataformas para lanzar una advertencia sobre el futuro de las políticas de bienestar que promovió durante su gestión.

El mandatario saliente pidió que las reformas sociales aprobadas durante su administración no sean modificadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La advertencia de Petro al equipo de Abelardo de la Espriella

El jefe de Estado utilizó su cuenta en la red social X para responder de manera tajante a los comunicados emitidos por el equipo de empalme de la nueva administración.

Con una frase corta pero categórica, el mandatario saliente dejó en claro que la defensa de los proyectos sociales aprobados bajo su mandato será una línea roja insuperable de cara a la transición de poder: “No toquen las reformas sociales en beneficio del pueblo aprobadas en el Congreso y hablamos”.

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Este pronunciamiento se produjo después de que la Oficina de Comunicaciones del presidente electo intentara calmar el revuelo nacional que causaron las declaraciones de un exasesor económico, que sugirió modificaciones drásticas en las dinámicas de contratación laboral para los próximos cuatro años.

Gustavo Petro reaccionó a la controversia sobre la reforma laboral con un mensaje dirigido al presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

El desmentido oficial del Gobierno electo de De la Espriella

La controversia se originó por una serie de afirmaciones atribuidas al abogado laboralista Charles Chapman, que venía desempeñándose como una de las fichas clave dentro del equipo de empalme del mandatario electo.

Ante el impacto negativo que la propuesta de la contratación por horas generó en los sindicatos y las centrales obreras, la oficina de De la Espriella emitió un comunicado de urgencia desmarcándose por completo de esa iniciativa.

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“Las declaraciones atribuidas a Charles Chapman no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme”, precisó el equipo de prensa del mandatario electo en su comunicado oficial.

El equipo de Abelardo de la Espriella aclaró que Charles Chapman ya no hace parte del grupo oficial de empalme tras sus polémicas declaraciones - crédito @defensoresco/X

Asimismo, el documento oficial detalló que el profesional fue apartado de sus funciones hace varios días, razón por la cual carece de cualquier autorización legal para fijar posiciones institucionales, anunciar decisiones legislativas o anticipar políticas públicas en nombre del nuevo gabinete.

Esto fue lo que dijo Charles Chapman sobre la Reforma Laboral que encendió las alarmas

Las declaraciones del abogado Charles Chapman sobre una eventual reglamentación del trabajo y la cotización por horas en Colombia motivaron un pronunciamiento del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, que negó que exista una decisión oficial sobre ese tema.

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En una entrevista concedida a Valora Analitik, Chapman aseguró que el equipo de empalme revisaba un esquema para implementar ese modelo a partir de varios artículos de la Reforma Laboral sancionada en 2025. Según explicó, el Congreso dejó “unas ventanas” dentro de la norma que permitirían desarrollar esa figura mediante reglamentación.

La polémica sobre la reforma laboral comenzó tras unas declaraciones del abogado Charles Chapman - crédito @charleschapmanlopez/X

“Ya está listo el tema y lo está revisando el equipo de empalme. Lo bueno es que hay oportunidades en la ley laboral para hacerlo (...) Hay una norma para independientes, otra para microempresas y otra para contratos especiales”, afirmó el abogado durante la entrevista al medio en mención.

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Y es que lo que llama la atención es que la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, convertida en la Ley 2466 de 2025, introdujo cambios orientados a fortalecer los derechos de los trabajadores y promover el empleo formal.

Entre las principales medidas están el aumento progresivo del recargo por trabajo dominical y festivo hasta llegar al 100% en 2027, el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m., el fortalecimiento de los contratos a término indefinido y nuevas reglas para los trabajadores de plataformas digitales.

La reforma laboral fue una de las principales iniciativas aprobadas durante el Gobierno Petro - crédito @SenadoGovCo/X

La norma también establece límites a la duración de los contratos a término fijo, mejora las condiciones de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), amplía la protección en materia de seguridad social y mantiene la reducción gradual de la jornada laboral semanal, que continuará hasta llegar a 42 horas sin disminuir el salario.

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La aprobación de la reforma representó una de las principales victorias legislativas del Gobierno Petro, por lo que un cambio a esto desata las alertas de los colombianos.