En video: así fue el punto con el que la Selección Colombia sub-17 derrotó a República Checa en el Mundial 2026

La Selección Colombia Femenina Sub-17 escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente al derrotar 52-46 a la anfitriona Chequia en la Copa del Mundo 2026 - crédito @Mundobasketcol/Instagram

La Selección Colombia Femenina Sub-17 consiguió una de las victorias más importantes de su historia al derrotar 52-46 a la anfitriona Chequia en la segunda jornada de la Copa Mundial FIBA Sub-17 de 2026. El equipo dirigido por Ricardo Pinzón superó a un rival con mayor tradición en el baloncesto, respaldado por su público y con una evidente superioridad física, para sumar un triunfo que fortalece sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria del torneo.

Después de la derrota en el debut frente a Japón, Colombia llegaba obligada a reaccionar. El desafío era aún mayor, enfrentarse al conjunto local en un escenario completamente volcado a favor de las europeas y contrarrestar una diferencia de estatura que, sobre el papel, representaba una de las principales fortalezas de Chequia.

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El equipo descansará este lunes y volverá a la acción el martes, cuando enfrente a Eslovenia en busca de cerrar con otra gran presentación antes del inicio de los octavos de final - crédito @FIBA

¿Cómo se desarrolló el partido?

El encuentro comenzó con un alto nivel de intensidad defensiva. Colombia tomó una rápida ventaja de 5-3 gracias a su orden en la marca, aunque ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar fluidez ofensiva. Con el paso de los minutos, las locales aprovecharon las imprecisiones colombianas y cerraron el primer cuarto con ventaja de 14-6.

En el segundo periodo el panorama parecía mantenerse. Chequia controlaba el marcador mientras Colombia sufría para convertir sus lanzamientos y cometía errores en las rotaciones defensivas. No obstante, la Tricolor comenzó a cambiar la historia del partido desde su principal fortaleza: la defensa.

Colombia encontró rápidamente una ventaja de 5-3 y durante varios minutos logró sostener el equilibrio gracias a su orden atrás - crédito FIBA

Las colombianas obligaron al equipo europeo a tomar tiros incómodos y, en ataque, encontraron soluciones con lanzamientos de media distancia y penetraciones que generaron faltas. Poco a poco la confianza fue creciendo y la remontada se hizo realidad. Al descanso, Colombia sorprendía al público de Brno al irse arriba por 26-24.

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La primera mitad reflejó un partido completamente parejo, con cuatro empates y cuatro cambios de liderato. Aunque Colombia registraba apenas un 26% de efectividad en tiros de campo, limitaba a Chequia a solo un 18%. Además, la diferencia desde la línea de tiros libres comenzó a inclinar la balanza: las cafeteras acertaron 13 de sus 20 intentos, mientras que las locales convirtieron 9 de 12. Keren Bertel y Dayra Pedroza lideraban la ofensiva con seis puntos cada una, mientras Elba Escorcia ya marcaba diferencias bajo el tablero con cinco rebotes.

El tercer cuarto terminó siendo definitivo. La intensidad defensiva se tradujo en mayor confianza ofensiva y Colombia empezó a mover mejor el balón, encontrando espacios para ampliar la diferencia. La ventaja llegó a ser de diez puntos y uno de los momentos más destacados fue un triple de Alisson Restrepo desde muy cerca del logo, una acción que reflejó el buen momento del conjunto colombiano.

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Al finalizar el tercer periodo, la Tricolor dominaba el marcador por 42-34 y comenzaba a ilusionarse con una victoria histórica.

Como era previsible, Chequia reaccionó en el último cuarto impulsada por el apoyo de su público. Las locales incrementaron la presión defensiva y lograron reducir la diferencia hasta quedar a solo tres puntos cuando faltaban poco más de cuatro minutos para el final.

Sin embargo, Colombia respondió con madurez. El equipo controló mejor las posesiones decisivas, encontró los puntos necesarios para frenar la reacción europea y mantuvo la intensidad defensiva hasta el cierre del compromiso para sellar un histórico triunfo por 52-46.

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Las estadísticas reflejaron la importancia del trabajo colectivo. Colombia terminó con un 26% de efectividad en tiros de campo, mientras dejó a Chequia en apenas un 15%, una muestra del sólido planteamiento defensivo durante los 40 minutos. Además, ganó la lucha por los rebotes con 59 capturas frente a 58 de las locales, registró 15 asistencias, 7 tapones y 20 puntos en la pintura.

Keren Bertel volvió a asumir el liderazgo ofensivo con 15 puntos, mientras Dayra Pedroza aportó ocho unidades - crédito FIBA

El próximo partido de la Selección Colombia

En el apartado individual, Keren Bertel fue la máxima anotadora de la Selección con 15 puntos, mientras Dayra Pedroza sumó 8 unidades. Bajo los tableros sobresalieron Elba Escorcia, con nueve rebotes, y Jocelyn Zúñiga, quien completó una destacada actuación con 13 capturas.

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Con esta victoria, Colombia consiguió su primer triunfo en la presente edición del Mundial FIBA Sub-17 y llegará con mayor confianza al cierre de la fase de grupos. Tras la jornada de descanso, el equipo volverá a la competencia para enfrentar a Eslovenia, el próximo martes 14 de julio, un compromiso en el que buscará asegurar el mejor panorama posible antes del inicio de los octavos de final.