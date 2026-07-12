Colombia

Dávinson Sánchez agradece a Colombia y promete revancha: “Este sueño no muere”

El futbolista dejó un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, acompañado de varias fotografías del torneo que demuestran su esfuerzo y sufrimiento tras el partido decisivo que les impidió avanzar a cuartos de final

Guardar
Google icon
El defensor Dávinson Sánchez promete volver tras su penal errado en la eliminación de Colombia - crédito Albert Gea / Reuters
El defensor Dávinson Sánchez promete volver tras su penal errado en la eliminación de Colombia - crédito Albert Gea / Reuters

El paso de la selección Colombia por la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ilusionó a muchos de sus seguidores que felicitaron el desempeño de los jugadores en cada uno de los partidos. Sin embargo, en el encuentro por un cupo a los cuartos de final, la Tricolor cayó frente a Suiza. Pese a que el equipo europeo logró avanzar a la siguiente ronda, tras enfrentarse contra Argentina para llegar a la semifinal fue eliminado.

Cabe recordar que el partido de Colombia vs. Suiza fue bastante tensionante, pues empató 0-0, se fue al alargue y finalmente el equipo nacional perdió 4-3 en la definición que se realizó desde el punto penal. Uno de los cobros estuvo a cargo de Dávinson Sánchez, que fue uno de los jugadores que se destacaron durante el torneo.

PUBLICIDAD

El central compartió fotos del torneo y aseguró que el desenlace no borra el recorrido del equipo - crédito Agustin Marcarian / Reuters
El central compartió fotos del torneo y aseguró que el desenlace no borra el recorrido del equipo - crédito Agustin Marcarian / Reuters

Mensaje de Dávinson Sánchez tras la derrota en el mundial

Después de varios días de fallar en uno de los penales que eliminó a la selección Colombia del Mundial, el jugador oriundo de Caloto (Cauca) publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram escribió: “Este sueño no muere, solo se transforma en hambre para lo que viene. Volveremos”.

En el texto que acompañó con fotografías del torneo, el futbolista se refirió al impacto que le dejó el desenlace y del recorrido del equipo durante la Copa del Mundo en el post realizado en la jornada del 12 de julio de 2026: “Un final doloroso no va a borrar el orgullo de haber dejado el alma en la cancha por este país”.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, el jugador aprovechó el espacio para dedicar un agradecimiento directo a la afición por el respaldo que le brindaron durante el torneo: “Gracias Colombia por el apoyo incondicional en cada batalla”.

Los seguidores del futbolista lo apoyaron con reacciones en su publicación y demostraron que siguen atentos a su carrera deportiva, puesto que esperan viéndolo conquistar más logros, bien sea de la mano de la selección Colombia o en los equipos internacionales.

El jugador agradeció a la afición y prometió que la selección volverá a brillar - crédito Dávinson Sánchez / Instagram
El jugador agradeció a la afición y prometió que la selección volverá a brillar - crédito Dávinson Sánchez / Instagram

Tras la eliminación de la Tricolor del Mundial, los seguidores del defensa le dejaron mensajes como: “Lo diste todo. Gracias”, “Grande, Colombia te ama”, “Dávinson no pasa nada! Te jugaste un mundialazo sos el crack. Gracias por pararte en esa defensa. Estamos orgullosos de ti y tu debes estarlo”, “Te quiero mucho, Dávinson. Vamos arriba. Ya se nos dará” y “Papi usted fue el mejor jugador de la sele en el Mundial. Me recordó al gran Iván Ramiro Córdoba, Gracias capo”

No es la primera vez que Dávinson falla un penal

Pese a su excelente desempeño en los partidos, tal parece que la suerte no acompaña al defensa en la tanda de penales, pues no es la primera vez que falla uno de los cobros. La otra situación se presentó en las semifinales de la Copa América 2021 que se disputó en Brasil.

En esa ocasión, jugador tenía la responsabilidad de enfrentar al arquero de la selección Argentina desde el punto penal. Sin embargo, como es costumbre, Emiliano “Dibu” Martínez aplicó una de sus técnicas para desconcentrar al jugador y empezó a decir algunas frases, entre ellas: Mirá que te como, hermano".

Al parecer, el guardameta cumplió su objetivo, debido a que el jugador pateó hacia el palo izquierdo mientras “Dibu” logró celebrar con sus compañeros, teniendo en cuenta que su seleccionado ganó esa tanda por 3-2.

Algunos de sus seguidores lo alentaron tras su desempeño, pues aseguran que los penales son "suerte" - crédito Lee Smith / Reuters
Algunos de sus seguidores lo alentaron tras su desempeño, pues aseguran que los penales son "suerte" - crédito Lee Smith / Reuters

Temas Relacionados

Dávinson SánchezSelección ColombiaMundialColombia-DeportesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vicepresidente electo y ministros designados iniciarán gira en Estados Unidos: así será la agenda del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Durante una semana, los funcionarios sostendrán encuentros con representantes del Gobierno estadounidense, congresistas de ambos partidos y organismos multilaterales, con el propósito de definir la hoja de ruta de la futura relación bilateral

Vicepresidente electo y ministros designados iniciarán gira en Estados Unidos: así será la agenda del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Sofía Petro volvió tiktoker a su papá con audio viral, que desató una ola de comentarios: “Sobrevalorado”

A menos de un mes de entregar el poder, el mandatario dejó los discursos políticos por unos minutos y apareció en redes sociales junto a su hija en un video sobre una famosa película colombiana

Sofía Petro volvió tiktoker a su papá con audio viral, que desató una ola de comentarios: “Sobrevalorado”

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero

Franco Armani fue quien le regaló sus primeros guayos y sus primeros guantes para ser arquero profesional

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero

Transmilenio realizará nuevos cierres y ajustes operativos en varias estaciones y portales por obras del metro hasta finales de julio

El Portal Américas tendrá cierres temporales en las plataformas 1 y 2 hasta el 24 de julio de 2026 por obras de la Línea 1 del metro. El sistema recomendó a los usuarios consultar la TransMiApp para planear sus viajes

Transmilenio realizará nuevos cierres y ajustes operativos en varias estaciones y portales por obras del metro hasta finales de julio

Reconstrucción de Venezuela impulsa oportunidades comerciales para Colombia por US$2.842 millones, según Analdex

El gremio de comercio exterior identificó 99 productos con potencial de venta inmediata, impulsados por la demanda de insumos médicos, alimentos, maquinaria y materiales para restablecer servicios básicos e infraestructura en el país vecino

Reconstrucción de Venezuela impulsa oportunidades comerciales para Colombia por US$2.842 millones, según Analdex
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Deportes

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero

James Rodríguez estaría en la mira de histórico club del fútbol italiano, tras su presencia en el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

América de Cali venció 1-0 a Pumas de México en amistoso de pretemporada: estos serán sus próximos partidos

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo