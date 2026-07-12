Dávinson Sánchez agradece a Colombia y promete revancha: “Este sueño no muere”

El defensor Dávinson Sánchez promete volver tras su penal errado en la eliminación de Colombia - crédito Albert Gea / Reuters

El paso de la selección Colombia por la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ilusionó a muchos de sus seguidores que felicitaron el desempeño de los jugadores en cada uno de los partidos. Sin embargo, en el encuentro por un cupo a los cuartos de final, la Tricolor cayó frente a Suiza. Pese a que el equipo europeo logró avanzar a la siguiente ronda, tras enfrentarse contra Argentina para llegar a la semifinal fue eliminado.

Cabe recordar que el partido de Colombia vs. Suiza fue bastante tensionante, pues empató 0-0, se fue al alargue y finalmente el equipo nacional perdió 4-3 en la definición que se realizó desde el punto penal. Uno de los cobros estuvo a cargo de Dávinson Sánchez, que fue uno de los jugadores que se destacaron durante el torneo.

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El central compartió fotos del torneo y aseguró que el desenlace no borra el recorrido del equipo - crédito Agustin Marcarian / Reuters

Mensaje de Dávinson Sánchez tras la derrota en el mundial

Después de varios días de fallar en uno de los penales que eliminó a la selección Colombia del Mundial, el jugador oriundo de Caloto (Cauca) publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram escribió: “Este sueño no muere, solo se transforma en hambre para lo que viene. Volveremos”.

En el texto que acompañó con fotografías del torneo, el futbolista se refirió al impacto que le dejó el desenlace y del recorrido del equipo durante la Copa del Mundo en el post realizado en la jornada del 12 de julio de 2026: “Un final doloroso no va a borrar el orgullo de haber dejado el alma en la cancha por este país”.

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Del mismo modo, el jugador aprovechó el espacio para dedicar un agradecimiento directo a la afición por el respaldo que le brindaron durante el torneo: “Gracias Colombia por el apoyo incondicional en cada batalla”.

Los seguidores del futbolista lo apoyaron con reacciones en su publicación y demostraron que siguen atentos a su carrera deportiva, puesto que esperan viéndolo conquistar más logros, bien sea de la mano de la selección Colombia o en los equipos internacionales.

El jugador agradeció a la afición y prometió que la selección volverá a brillar - crédito Dávinson Sánchez / Instagram

Tras la eliminación de la Tricolor del Mundial, los seguidores del defensa le dejaron mensajes como: “Lo diste todo. Gracias”, “Grande, Colombia te ama”, “Dávinson no pasa nada! Te jugaste un mundialazo sos el crack. Gracias por pararte en esa defensa. Estamos orgullosos de ti y tu debes estarlo”, “Te quiero mucho, Dávinson. Vamos arriba. Ya se nos dará” y “Papi usted fue el mejor jugador de la sele en el Mundial. Me recordó al gran Iván Ramiro Córdoba, Gracias capo”

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No es la primera vez que Dávinson falla un penal

Pese a su excelente desempeño en los partidos, tal parece que la suerte no acompaña al defensa en la tanda de penales, pues no es la primera vez que falla uno de los cobros. La otra situación se presentó en las semifinales de la Copa América 2021 que se disputó en Brasil.

En esa ocasión, jugador tenía la responsabilidad de enfrentar al arquero de la selección Argentina desde el punto penal. Sin embargo, como es costumbre, Emiliano “Dibu” Martínez aplicó una de sus técnicas para desconcentrar al jugador y empezó a decir algunas frases, entre ellas: Mirá que te como, hermano".

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Al parecer, el guardameta cumplió su objetivo, debido a que el jugador pateó hacia el palo izquierdo mientras “Dibu” logró celebrar con sus compañeros, teniendo en cuenta que su seleccionado ganó esa tanda por 3-2.

Algunos de sus seguidores lo alentaron tras su desempeño, pues aseguran que los penales son "suerte" - crédito Lee Smith / Reuters