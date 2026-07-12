Deportes

América de Cali venció 1-0 a Pumas de México en amistoso de pretemporada: estos serán sus próximos partidos

El ‘Escarlata’ ganó su segundo partido amistoso al hilo de pretemporada y prepara el tercer compromiso que será ante Houston Dynamo

Guardar
Google icon
América de Cali venció 1-0 a Pumas de México, en partido amistoso de pretemporada, con anotación de Yeison Guzmán, al final del partido los hinchas del equipo mexicano abuchearon a los jugadores - crédito @UnivDeportes

América de Cali ganó su segundo partido amistoso de pretemporada, esta vez ante Pumas de México 1-0, en el Estadio Olímpioc Universitario de Ciudad de México. La anotación fue de Yeison Guzmán, a pase de Yani Quintero al minuto 35 del compromiso. El equipo dirigido por David González venía de vencer a Santos Laguna, también por la mínima diferencia, el pasado 10 de julio con anotación de Jhon Murillo al 90+4. Dos victorias al hilo que mantiene conforme a sus hinchas de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026 II.

Los próximos partidos de América de Cali son:

  • Amistoso: Houston Dynamo vs. América de Cali - 15 de julio
  • Copa BetPlay (ida): América de Cali vs. Real Cartagena - 21 de julio
  • Liga BetPlay: Internacional de Bogotá vs. América de Cali - 26 de julio (Estadio El Campín, Bogotá).
  • Copa BetPlay (vuelta): Real Cartagena vs. América de Cali - 29 de julio
  • Liga BetPlay: Once Caldas vs. América de Cali – 5 de agosto
Yeison Guzmán y Luis Quiñones, dos de las máximas figuras de América de Cali, celebrando la anotación ante Pumas de México - crédito América de Cali
Yeison Guzmán y Luis Quiñones, dos de las máximas figuras de América de Cali, celebrando la anotación ante Pumas de México - crédito América de Cali

Los jugadores de América de Cali que debutaron ante Pumas de México

Durante el compromiso, el equipo colombiano logró controlar varios pasajes del juego ante un rival que buscó el empate, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Jean Fernandes, una de las grandes figuras de la noche con intervenciones decisivas para mantener el arco en cero. También sobresalieron Brayan Castillo, Rafael Carrascal y el propio Guzmán, quien además del gol fue uno de los jugadores más influyentes en ataque.

PUBLICIDAD

En cuanto a los refuerzos, Yani Quintero y Luis Quiñones fueron titulares y sumaron sus primeros minutos desde el inicio. Aunque dejaron algunos destellos, todavía están en proceso de adaptación y deberán elevar su nivel para convertirse en piezas determinantes del equipo durante el segundo semestre.

Tomás Ángel también fue titular en el partido de América de Cali ante Pumas de México - crédito América de Cali
Tomás Ángel también fue titular en el partido de América de Cali ante Pumas de México - crédito América de Cali

Mercado de pases de América de Cali

Los fichajes oficiales del América de Cali para el segundo semestre de 2026 incluyen son:

Altas confirmadas:

  • Luis Quiñones: delantero que regresa al fútbol colombiano tras un destacado paso por la Liga MX.
  • Brayan Córdoba: defensor central que retorna a la institución.
  • Juan Pablo Montoya: arquero que llega para pelear la titularidad.
  • Yani Quintero: volante de marca.
  • Yhormar Hurtado: lateral derecho procedente de Always Ready.

Bajas confirmadas:

  • Jorge Soto: el arquero finalizó su contrato y quedó libre.
  • Daniel Bocanegra: finalizó su vínculo contractual y no continúa en el proyecto.
  • Andrés Mosquera Guardia: terminó su etapa con la institución escarlata.
  • Jugadores en negociación de salida: Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan Garcés, quienes no viajaron a la pretemporada internacional.

Rumores y operaciones en curso

  • Juan Fernando Quintero: Uno de los rumores de mayor peso para la directiva.
  • Delanteros: El equipo sigue en la búsqueda de concretar al menos dos atacantes adicionales para cerrar la plantilla.
  • Miguel Borja: Sonó como alternativa en el radar escarlata, aunque también se disputa su fichaje con el fútbol mexicano.
En la foto aparecen dos jugadores que son llamados a ser protagonistas con América de Cali en lo que resta del 2026: Yeison Guzmán, quien anotó el gol ante Pumas, y Luis Quiñones - crédito América de Cali
En la foto aparecen dos jugadores que son llamados a ser protagonistas con América de Cali en lo que resta del 2026: Yeison Guzmán, quien anotó el gol ante Pumas, y Luis Quiñones - crédito América de Cali

El nuevo equipo de Jorge Soto tras salir de América de Cali

Jorge Soto continúa sin definir su futuro tras finalizar su vínculo con América de Cali, pero todo indica que seguiría su carrera en el fútbol colombiano. El arquero pereirano, de 32 años, no renovó contrato con el conjunto escarlata, que decidió mantener a Jean Fernandes como su principal opción bajo los tres palos.

PUBLICIDAD

Según la información de Felipe Sierra, periodista colombiano a través de su cuenta de X, Once Caldas es el equipo que lidera la carrera por ficharlo. El cuadro de Manizales busca reemplazar a James Aguirre, quien salió del club, y Jorge Soto aparece como el principal candidato para reforzar el arco de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay. Sin embargo, el técnico Hernán Darío “Arriero” Herrera deberá decidir si el experimentado guardameta será titular o si mantendrá la confianza en Joan Felipe Parra.

Aunque anteriormente también fue relacionado con Atlético Bucaramanga, la opción de Once Caldas es la que toma mayor fuerza y estaría cerca de concretarse en los próximos días.

Temas Relacionados

América de CaliPumas de MéxixoPartidosGolColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

James Rodríguez está celebrando 35 años de edad, nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Santander, por lo que ha sido felicitado por algunos de los clubes donde jugó

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo

Motta comenzó su carrera profesional en Chía F. C. en el año 2004, pasó a La Equidad en el 2005, luego a Atlético Nacional en el 2010 hasta 2011, y dio el salto internacional al Barcelona de Ecuador en 2014, para después culminar su carrera en Cúcuta Deportivo

Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo

Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa de Italia y podría regresar al fútbol profesional colombiano: estas serían las opciones

El extremo consiguió 15 títulos en su carrera por Europa, en donde pasó por Juventus, Inter de Milán, Chelsea y Atalanta

Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa de Italia y podría regresar al fútbol profesional colombiano: estas serían las opciones

Iván Ramiro Córdoba culpó a infraestructura del fútbol colombiano por el fracaso en el Mundial 2026: “No es culpa del entrenador ni de los jugadores”

El capitán de la única Selección Colombia que consiguió un título en la historia del fútbol masculino de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre ser presidente y la continuidad de Néstor Lorenzo

Iván Ramiro Córdoba culpó a infraestructura del fútbol colombiano por el fracaso en el Mundial 2026: “No es culpa del entrenador ni de los jugadores”

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Millonarios se hizo al goleador del semestre anterior para reforzar su delantera tras la salida de Falcao; mientras que Junior quiere buscar el tricampeonato

EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Deportes

James Rodríguez estaría en la mira de histórico club del fútbol italiano, tras su presencia en el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

James Rodríguez estaría en la mira de histórico club del fútbol italiano, tras su presencia en el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

De Banfield a Real Madrid: las felicitaciones que ha recibido James Rodríguez en el día de su cumpleaños

Stalin Motta reveló que un exjugador de Atlético Nacional lo humilló por su salario: este era su sueldo

Juan Guillermo Cuadrado se despidió del Pisa de Italia y podría regresar al fútbol profesional colombiano: estas serían las opciones

Iván Ramiro Córdoba culpó a infraestructura del fútbol colombiano por el fracaso en el Mundial 2026: “No es culpa del entrenador ni de los jugadores”