América de Cali venció 1-0 a Pumas de México en amistoso de pretemporada: estos serán sus próximos partidos

América de Cali venció 1-0 a Pumas de México, en partido amistoso de pretemporada, con anotación de Yeison Guzmán, al final del partido los hinchas del equipo mexicano abuchearon a los jugadores - crédito @UnivDeportes

América de Cali ganó su segundo partido amistoso de pretemporada, esta vez ante Pumas de México 1-0, en el Estadio Olímpioc Universitario de Ciudad de México. La anotación fue de Yeison Guzmán, a pase de Yani Quintero al minuto 35 del compromiso. El equipo dirigido por David González venía de vencer a Santos Laguna, también por la mínima diferencia, el pasado 10 de julio con anotación de Jhon Murillo al 90+4. Dos victorias al hilo que mantiene conforme a sus hinchas de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026 II.

Los próximos partidos de América de Cali son:

Amistoso: Houston Dynamo vs. América de Cali - 15 de julio

Copa BetPlay (ida): América de Cali vs. Real Cartagena - 21 de julio

Liga BetPlay: Internacional de Bogotá vs. América de Cali - 26 de julio (Estadio El Campín, Bogotá).

Copa BetPlay (vuelta): Real Cartagena vs. América de Cali - 29 de julio

Liga BetPlay: Once Caldas vs. América de Cali – 5 de agosto

Yeison Guzmán y Luis Quiñones, dos de las máximas figuras de América de Cali, celebrando la anotación ante Pumas de México - crédito América de Cali

Los jugadores de América de Cali que debutaron ante Pumas de México

Durante el compromiso, el equipo colombiano logró controlar varios pasajes del juego ante un rival que buscó el empate, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Jean Fernandes, una de las grandes figuras de la noche con intervenciones decisivas para mantener el arco en cero. También sobresalieron Brayan Castillo, Rafael Carrascal y el propio Guzmán, quien además del gol fue uno de los jugadores más influyentes en ataque.

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En cuanto a los refuerzos, Yani Quintero y Luis Quiñones fueron titulares y sumaron sus primeros minutos desde el inicio. Aunque dejaron algunos destellos, todavía están en proceso de adaptación y deberán elevar su nivel para convertirse en piezas determinantes del equipo durante el segundo semestre.

Tomás Ángel también fue titular en el partido de América de Cali ante Pumas de México - crédito América de Cali

Mercado de pases de América de Cali

Los fichajes oficiales del América de Cali para el segundo semestre de 2026 incluyen son:

Altas confirmadas:

Luis Quiñones: delantero que regresa al fútbol colombiano tras un destacado paso por la Liga MX.

Brayan Córdoba: defensor central que retorna a la institución.

Juan Pablo Montoya: arquero que llega para pelear la titularidad.

Yani Quintero: volante de marca.

Yhormar Hurtado: lateral derecho procedente de Always Ready.

Bajas confirmadas:

Jorge Soto: el arquero finalizó su contrato y quedó libre.

Daniel Bocanegra: finalizó su vínculo contractual y no continúa en el proyecto.

Andrés Mosquera Guardia: terminó su etapa con la institución escarlata.

Jugadores en negociación de salida: Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan Garcés, quienes no viajaron a la pretemporada internacional.

Rumores y operaciones en curso

Juan Fernando Quintero: Uno de los rumores de mayor peso para la directiva.

Delanteros: El equipo sigue en la búsqueda de concretar al menos dos atacantes adicionales para cerrar la plantilla.

Miguel Borja: Sonó como alternativa en el radar escarlata, aunque también se disputa su fichaje con el fútbol mexicano.

En la foto aparecen dos jugadores que son llamados a ser protagonistas con América de Cali en lo que resta del 2026: Yeison Guzmán, quien anotó el gol ante Pumas, y Luis Quiñones - crédito América de Cali

El nuevo equipo de Jorge Soto tras salir de América de Cali

Jorge Soto continúa sin definir su futuro tras finalizar su vínculo con América de Cali, pero todo indica que seguiría su carrera en el fútbol colombiano. El arquero pereirano, de 32 años, no renovó contrato con el conjunto escarlata, que decidió mantener a Jean Fernandes como su principal opción bajo los tres palos.

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Según la información de Felipe Sierra, periodista colombiano a través de su cuenta de X, Once Caldas es el equipo que lidera la carrera por ficharlo. El cuadro de Manizales busca reemplazar a James Aguirre, quien salió del club, y Jorge Soto aparece como el principal candidato para reforzar el arco de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay. Sin embargo, el técnico Hernán Darío “Arriero” Herrera deberá decidir si el experimentado guardameta será titular o si mantendrá la confianza en Joan Felipe Parra.

Aunque anteriormente también fue relacionado con Atlético Bucaramanga, la opción de Once Caldas es la que toma mayor fuerza y estaría cerca de concretarse en los próximos días.

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