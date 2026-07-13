Capturaron a seis extraditables aliados de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada: así traficaban droga a Estados Unidos

La Dijín, la Fiscalía y la DEA capturaron en Santa Marta a seis presuntos miembros de una red de tráfico internacional de clorhidrato de cocaína - crédito Dijín

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, ejecutó un operativo en Santa Marta que concluyó con la captura de seis presuntos miembros de una organización dedicada al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína.

Los detenidos están solicitados en extradición por la Corte Distrital del Estado de Ohio, donde deberán responder por delitos relacionados con el envío de cargamentos de droga hacia territorio estadounidense.

Las autoridades colombianas confirmaron que la red desmantelada mantenía alianzas estratégicas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), el grupo armado señalado como el mayor actor criminal en los departamentos de Magdalena y La Guajira. Esta organización proporcionaba respaldo logístico y seguridad para el transporte de la droga.

PUBLICIDAD

Modus operandi: aeronaves privadas y complicidades internas

La organización de narcotráfico mantenía alianzas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para asegurar logística y protección de los cargamentos - crédito Dijín

Las investigaciones, iniciadas en 2024 permitieron establecer que la modalidad empleada consistía en ocultar cargamentos de cocaína en aeronaves privadas que despegaban desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta. La organización contaba con la colaboración de personal con acceso a áreas restringidas del aeropuerto, lo que facilitaba el ingreso de la droga sin ser detectada.

La infiltración de un agente encubierto y el uso de fuentes humanas resultaron determinantes para documentar la estructura jerárquica del grupo. Entre los capturados figura alias Barbas, señalado como el encargado de la producción y la logística de los envíos. También fue arrestado alias Conde, que, de acuerdo con la Dijín, utilizaba su cargo de supervisor de seguridad aeroportuaria para permitir el paso clandestino de la sustancia ilícita a las aeronaves.

PUBLICIDAD

Rutas internacionales y conexiones con otras investigaciones

El proceso investigativo permitió vincular a la organización con la denominada Operación Ohio, en la que se incautaron 40 kilogramos de cocaína en Santa Marta y se capturó a tres personas en flagrancia. Este caso aportó elementos probatorios clave que respaldaron las solicitudes de extradición.

Los seis detenidos están solicitados en extradición por una corte del estado de Ohio por envíos de droga hacia Estados Unidos - crédito Dijín

Las autoridades identificaron que la red utilizaba rutas hacia Estados Unidos y mantenía conexiones con puertos en Europa. Además, la investigación reveló el uso de cruceros turísticos como una vía alternativa para el tránsito de estupefacientes, ampliando el alcance internacional de la operación criminal.

Apoyo logístico de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada

La red de narcotráfico operaba bajo la protección y apoyo de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, grupo que actualmente ostenta el control criminal en buena parte de la región Caribe colombiana. Según información proporcionada por las autoridades la Acsn ofrecía seguridad y logística, permitiendo que los cargamentos llegaran a su destino sin interferencia de otras estructuras armadas o de las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Las autoridades consideran que la articulación entre la red de narcotráfico y las Autodefensas consolidaba una estructura con capacidad para movilizar grandes volúmenes de cocaína, incrementando la sofisticación de los envíos y complicando las labores de interdicción.

Las autoridades identificaron rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos, conexiones con puertos de Europa y el uso de cruceros turísticos para el tránsito de estupefacientes - crédito Captura de Pantalla Pablo David G./Instagram

Extradición de los capturados y continuidad de las investigaciones

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos. La Policía Nacional aseguró que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a otros posibles colaboradores y establecer si existieron más personas implicadas en las actividades de la red.

“Esta operación no solo afecta las rentas ilícitas de los grupos armados ilegales, sino que envía un mensaje claro de contundencia contra el narcotráfico y la corrupción interna”, afirmó la Dijín.

PUBLICIDAD

Las autoridades destacaron que el éxito de la operación se debió a la cooperación internacional y al uso de técnicas avanzadas de investigación, entre ellas la infiltración de agentes y la recolección de información a través de fuentes humanas confiables.