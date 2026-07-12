Colombia

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

El joven creador de contenido prometió que les explicará a sus seguidores lo que pasó y las razones por las que debió ser hospitalizado de urgencias, provocando una oleada de mensajes de apoyo

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Valentino Lázaro hizo sorprende revelación sobre su intimidad - crédito @valentinolazaroh/IG
Valentino Lázaro hizo sorprendente revelación sobre su estado de salud - crédito @valentinolazaroh/IG

Valentino Lázaro sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una publicación en la que aseguró que llevaba dos días hospitalizado, sin poder ponerse de pie de la camilla de cuidados ni siquiera para poder probar un plato de comida.

El joven acompañó el mensaje con una frase que decía: “Tengo miedito”, por lo que sus seguidores pidieron una explicación referente a su ausencia de redes sociales y lo que puede estar atravesando en este momento.

Adicionalmente, Lázaro pidió perdón a sus seguidores por no aparecer, pues “desde que fui a urgencias en mi cumpleaños me doparon y llevo dos días en cama".

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Sumado a esto, el influencer les pidió a sus seguidores que le envíen buena energía y, que, conforme a cómo avance su estado de salud, transmitirá en vivo para contarles a sus fans qué fue lo que realmente le pasó. El mensaje estuvo acompañado de varios emojis de corazones rotos y caritas con los ojos aguados, firmando con “Att: Tío Tino”.

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Valentino Lázaro reveló que lleva días hospitalizado por una crisis de salud que sufrió - crédito @valentinolazaroh/IG

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia despertó el interés de sus seguidores, que dejaron mensajes como: “Recupérate pronto, tío Tino, te queremos dando lidia en redes”; “Con razón no estuviste presente en el evento de Marcela Reyes y Alexa”; “Te queremos, Tino, te queremos, vuelve pronto, todo saldrá bien”, entre otros.

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Las veces en las que Valentino Lázaro ha estado hospitalizado

Valentino Lázaro ha enfrentado varios episodios de salud que lo llevaron a buscar atención médica de urgencia o a estar al borde de la muerte, y que él mismo ha relatado con una transparencia poco común en el mundo digital.

El más grave ocurrió tras la muerte de su padre en 2019. Según relató en el pódcast UnTalFredo, el duelo lo empujó al consumo de sustancias: “No aceptaba que mi papá se había muerto. Quería hacerme daño en mi cuerpo y en mi cabeza”. Tras tres días de fiesta continua, sufrió una sobredosis que lo dejó en coma entre cinco y siete días, según distintas versiones que él mismo ha dado en entrevistas.

La sobredosis que dañó su corazón

Valentino Lázaro sorprendió a Johanna Fadul al compartir detalles de su estrategia y percepción sobre el juego en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN
Valentino sufrió en el pasado una crisis cardíaca que debilitó su corazón - crédito cortesía Canal RCN

El episodio dejó secuelas permanentes. Lázaro perdió alrededor del 9% de la función cardíaca, lo que, según explicó, hace que su corazón funcione como el de una persona de 45 años. Afirmó que lleva cuatro años sin consumir drogas desde entonces y que ese momento fue el punto de quiebre que lo llevó a priorizar su salud.

El creador de contenido caleño con 1,5 millones de seguidores en Instagram fue diagnosticado con esquizofrenia grado uno y sufre brotes psicóticos, además de episodios severos de ansiedad. Reconoció que estuvo a punto de ser internado durante uno de esos brotes, aunque logró sobrellevarlo con apoyo familiar, terapia y medicación.

La hospitalización de urgencia en 2025

El 13 de noviembre de 2025, Valentino Lázaro volvió a preocupar a sus seguidores con una nueva emergencia médica. A través de sus historias de Instagram, reveló que había ingresado a urgencias por una reacción alérgica severa: “Se me cerró la garganta y no podía respirar, así que me hospitalizaron”. Sus manos enrojecieron y el ardor en el cuerpo fue constante.

El pódcast Tamo En Vivo, del que hace parte, confirmó que se trató de una intoxicación. Los médicos le administraron medicamentos por vía intravenosa y su recuperación fue favorable. Recibió el alta en pocos días.

El golpe emocional tras ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos Colombia
Fue uno de los más polémicos participantes de la tercera temporada del 'reality' - crédito Canal RCN

El capítulo más reciente no implicó una hospitalización física, pero sí una crisis de salud mental pública. En junio de 2026, tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Lázaro confesó atravesar una depresión severa: “Hoy todo el día he estado en la cama solito, viendo el techo, porque tengo mucha depresión y he llorado todo el día”.

El influenciador retomó la asistencia a psicólogo y psiquiatra, y describió la desconexión emocional como uno de los estados más difíciles que ha vivido. Sus seguidores, acostumbrados a su honestidad sobre la salud mental, le pidieron paciencia y cuidado.

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