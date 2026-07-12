James Rodríguez estaría en la mira de histórico club del fútbol italiano, tras su presencia en el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

A sus 35 años y una dilatada carrera, James Rodríguez podría tener su revancha en el fútbol europeo - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Culminado el sueño en la Copa del Mundo para la selección Colombia, que se quedó en el camino en los octavos de final ante su similar de Suiza, tras la dolorosa eliminación por penales sufrida el martes 8 de julio, uno de los nombres que más repercusiones ha causado desde entonces en las redes sociales ha sido, justamente, el del capitán de la Tricolor: el volante James Rodríguez, que sigue sin pronunciarse.

El mediocampista, que el domingo 12 de julio cumplió 35 años, y que recibió múltiples felicitaciones, guarda silencio tras el duro golpe sufrido por el equipo nacional: que no pudo revalidar el favoritismo con el que llegaba a esta instancia y se despidió ante un rival que también mostró sus falencias, pues en la llave de ‘cuartos’ ante Argentina terminó cayendo en el extratiempo, por marcador de 3-1.

PUBLICIDAD

James Rodríguez, que viene de una gris presentación en la Copa del Mundo de la FIFA, cumple 35 años y así lo saludó la Federación Colombiana de Fútbol - crédito @FCFSeleccionCol/X

Aunque aún se aguarda por el pronunciamiento del “10″ del combinado patrio, Rodríguez sigue siendo noticia. Y todo porque, según se conoció, estaría en la órbita de un club europeo, que vería con buenos ojos su contratación para la campaña que se avecina, como el eje conductor del mediocampo. Aunque los grandes reflectores ya no alumbran hacia el jugador, podría tener su revancha en el Viejo Continente.

Y todo porque sería uno de los históricos de la Liga Italiana el que iría por sus servicios, tras un breve paso por el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), club en el que, a decir verdad, no tuvo mayor trascendencia y fue una institución de paso previo a su presencia en el evento de la FIFA. Una noticia que causó fuerte revuelo en las redes sociales, en pleno mercado de fichajes.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el equipo que buscaría tener a James Rodríguez?

Según el periodista Rudy Galetti en sus redes sociales, es Lazio, club tradicional de Roma y que viene de ocupar el noveno puesto en el Calcio, el que evalúa incorporar al mediocampista colombiano, que quedó libre tras su breve periplo por el fútbol norteamericano. El comunicador, que ha hecho parte del espacio Sportitalia Mercato, entregó como exclusiva el interés del equipo capitalino en el futbolista.

De acuerdo con el periodista Rudy Galetti, el mediocampista James Rodríguez estaría en la órbita de Lazio de Italia para la temporada 2026-2027 - crédito @RudyGaletti/X

“La Lazio está evaluando a James Rodríguez mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano", expresó Galetti, pese a que el rendimiento del jugador en el torneo orbital no fue el mejor, con solo 317 minutos jugados.

PUBLICIDAD

La vinculación de James con Lazio no es nueva, pues en mercados anteriores, la prensa italiana ya había vinculado al volante zurdo con el club de la capital. Ahora, la eliminación de Colombia y la condición contractual del jugador reactivan un posible acercamiento; aunque no existe una oferta concreta sobre la mesa y el club ya prepara su temporada, que tendrá presencia en la Europa League.

En caso de concretarse esta posibilidad, el club lombardo sería el número 14 en la ya dilatada carrera del futbolista, que pasó por clubes como:

Envigado F. C. (Colombia)

Banfield (Argentina)

F. C. Porto (Portugal)

A. S. Monaco (Francia)

Real Madrid C. F. (España)

F. C. Bayern Múnich (Alemania)

Everton F. C. (Inglaterra)

Al Rayyan S. C. (Catar)

Olympiakos F. C. (Grecia)

São Paulo F. C. (Brasil)

Rayo Vallecano (España)

Club León (México)

Minnesota United F. C. (Estados Unidos)

El volante James Rodríguez habría disputado en 2026 su último mundial como jugador, tras vestir la 10 de la selección Colombia en las ediciones de Brasil 2014 y Rusia 2018 - crédito Lindsey Wasson/AP

En lo que respecta a la selección, el grupo de Néstor Lorenzo logró superar la fase de grupos con siete puntos de nueve posibles en la llave K, al superar a Portugal, que acumuló cinco; mientras que los dieciseisavos de final se impuso ante Ghana (1-0), aunque no consiguió avanzar más allá de los octavos, pues tras 120 minutos igualó 0-0 ante los suizos, que se llevaron el tiquete desde el punto blanco.

PUBLICIDAD

Uno de los más señalados por este desempeño fue James, que pese a que no estaba en su mejor condición física fue titular en los cinco partidos disputados por el elenco patrio, incluso por encima del volante Juan Fernando Quintero, del registro de River Plate de Argentina y que mostró un mejor nivel. Esto, según versiones extrafutbolísticas habría generado una fuerte discordia al interior del grupo.