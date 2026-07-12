Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Martina La Peligrosa y Daniel Caballero sorprendieron al público con su conversación sobre las cualidades de Erling Haaland - crédito Daniel Caballero / Instagram

Martina La Peligrosa tuvo una charla con su esposo Daniel Caballero, en la que sorprendió al explicar por qué Erling Haaland despierta interés en las mujeres más allá del fútbol. En medio de la conversación, ella aprovechó para hacer una comparación personal, asegurando que el delantero noruego se parecía a su sobrino y lo definió como “un vikingo criollo”.

El video se viralizó rápidamente, teniendo en cuenta que el jugador de fútbol se ha convertido en la revelación de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, aún después de la eliminación de Noruega ante Inglaterra, teniendo en cuenta que es bastante activo en sus redes sociales en las que se muestra muy genuino.

PUBLICIDAD

Ante ese panorama, Caballero empezó la conversación con la cantante de la siguiente manera: “Te voy a hacer una pregunta. Yo entiendo por qué me gusta tanto a mí Haaland futbolísticamente hablando, pero no entiendo por qué a las mujeres, sobre todo a las que no les gusta el fútbol, les gusta tanto Haaland”.

Aunque el esposo de Martina La Peligrosa le pidió tres o cuatro cosas para entender la atracción que generaba el noruego, ella respondió: “Uff, tengo más”.

Martina la peligrosa no ocultó su emoción al hablar del jugador noruego - crédito @martinalapeligrosa/IG

Martina La Peligrosa se desató en elogios para Haaland

La cantante primero se refirió a sus rasgos de personalidad, lo que ha mostrado en cada entrevista y rueda de prensa que circula por la red: “Es auténtico. No es el típico jugador de fútbol posudito como todos los que saben que son buenos y se creen... Es tremendo jugador, pero es un bacán”.

PUBLICIDAD

Después apoyó su argumento en lo que interpretó de sus apariciones públicas: “Es un man deconstruido. En sus entrevistas se muestra superdeconstruido, que habla acerca de la igualdad”.

Además, Martina sumó atributos físicos al listado entre risas: “Tiene un cuerpazo y un pelazo”.

Cuando Caballero insistió con una cuarta y última cosa que, la cantante añadió otro elemento que completa el atractivo mediático: “Tiene mucho estilo. Tiene un estilazo. Me encanta”.

El sobrino de Martina La Peligrosa

La famosa indicó que le encuentra parecido al famoso futbolista con un sobrino suyo - crédito Erling Haaland y Martina La Peligrosa / Instagram

En medio de sus declaraciones, la artista contó un motivo muy personal para explicar por qué ahora se hizo fanática del futbolista: “Te voy a dar una así como muy personal. De por qué me gusta tanto y me cae tan bien Haaland: se parece a mi sobrino”.

PUBLICIDAD

En la parte final de la conversación, el esposo de la famosa le dijo que ninguna de las apreciaciones que le había dado estaba relacionada con un análisis deportivo: “No me dijiste nada de fútbol”.

Ante esta reclamación, ella contestó: “A mí eso no me importa, si ya se sabe que el man es cule teso” y terminó repitiendo: “¡Haaland, Haaland! Mi amigo, mi hermano”.

Erling Haaland ganó una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo - crédito Ryan Murphy / Reuters

El video tuvo gran cantidad de reacciones entre las que se destacó la de la hermana de Martina La Peligrosa, la también cantante Adriana Lucía, que escribió más elogios para el futbolista: “Me encanta por su estilo de vida que disfruta de lo simple (la mayoría de los jugadores no). No tiene masculinidad frágil. Es un goleador nato, el 9 que nos gusta”.

PUBLICIDAD

Entre otros comentarios se encuentran: “Es cerooooo masculinidad frágil! Masculinísimo pero tierno a la vez. Abraza y besa a sus amigos y eso lo hace un tierno atrapado en el cuerpo grandote ese”, “No solamente confía en su talento si no trabaja para ser mejor, es amable y tierno, además de gracioso. Tiene un estilo genial y no le aterra demostrar afecto en público incluso a otros hombres”, “No es como todos los de la selección Colombia” y “Las que faltaron... dentro de la cancha es un monstruo, pero afuera sonríe, abraza, besa a los demás! Es muy educado, servicial, es lindo con los fans, con los niños, amo su sonrisa, es sencillo, divertido.... mejor dicho”.