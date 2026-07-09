Colombia

El mensaje de Lincoln Palomeque a James Rodríguez tras emotivo gesto con sus hijos: “Los niños admiran y valoran eso”

El actor dedicó palabras de gratitud al mediocampista tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, reconociendo el impacto del futbolista tanto en su familia como en una generación de niños colombianos

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Lincoln Palomeque reaccionó en redes sociales a la eliminación de Colombia y destacó el legado de James Rodríguez más allá del resultado - crédito Composición fotográfica: Instagram, Reuters
Lincoln Palomeque reaccionó en redes sociales a la eliminación de Colombia y destacó el legado de James Rodríguez más allá del resultado - crédito Composición fotográfica: Instagram, Reuters

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer en penales ante Suiza en el BC Place de Vancouver, dejó sentimientos encontrados entre hinchas y figuras públicas.

Entre quienes expresaron sus emociones se encuentra el actor Lincoln Palomeque que utilizó sus redes sociales para resaltar la importancia de James Rodríguez más allá del resultado deportivo.

En una publicación que rápidamente generó reacciones, el actor compartió una fotografía de sus hijos junto al futbolista y acompañó la imagen con un mensaje que apeló a la memoria colectiva y al agradecimiento.

La publicación de Lincoln Palomeque incluyó una foto de sus hijos con James Rodríguez y generó reacciones entre los seguidores - crédito @lincpal / Instagram
La publicación de Lincoln Palomeque incluyó una foto de sus hijos con James Rodríguez y generó reacciones entre los seguidores - crédito @lincpal / Instagram

Palomeque, reconocido por su trayectoria en la televisión colombiana, optó por centrar su mensaje en el legado del jugador, al afirmar: “Gracias crack, por tanto fútbol con la selección. Estuve en el Mundial de Brasil en el Maracaná viendo el mejor gol de ese Mundial, siendo también el goleador de la Copa; de los mayores logros de nosotros en la historia en el fútbol. Los niños admiran y valoran eso”. El actor puso en primer plano el efecto de figuras como James en la infancia y en el sentimiento nacional.

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El recuerdo de un gol histórico y la huella de James

El mensaje de Lincoln Palomeque hizo referencia directa a la actuación de James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014, donde el mediocampista alcanzó el título de máximo goleador del torneo y anotó un gol ante Uruguay que fue seleccionado como el mejor de ese campeonato, además de recibir el Premio Puskás 2014. Ese hito marcó un antes y un después en la historia del fútbol colombiano y consolidó a James como referente para las nuevas generaciones.

Para Palomeque, el legado del número 10 trasciende las estadísticas: “Los niños admiran y valoran eso”, escribió el actor, resaltando la importancia de contar con modelos positivos que inspiran desde la cancha y fuera de ella. En la misma línea, la publicación del actor fue interpretada como un recordatorio de que el fútbol deja recuerdos familiares y figuras a seguir.

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El gesto familiar que emocionó a los seguidores

El menor entró al campo de juego de la mano de James - crédito @lincpal / Instagram
El actor afirmó que James Rodríguez inspira a los niños y lo señaló como un referente para las nuevas generaciones de Colombia- crédito @lincpal / Instagram

Además de las palabras de gratitud, la publicación de Lincoln Palomeque incluyó una imagen de sus hijos junto a James Rodríguez. Este gesto familiar adquirió especial relevancia para los seguidores, que encontraron en la fotografía un símbolo de cercanía entre ídolos deportivos y las nuevas generaciones. La reacción de los usuarios en redes sociales reflejó un reconocimiento unánime a la actitud del futbolista y al mensaje del actor.

Colombia se despide del Mundial, pero mantiene referentes

La derrota de la Selección Colombia ante Suiza en los penales (4-3) supuso el cierre de la participación nacional en el torneo. El partido, disputado en Vancouver, terminó sin goles tras 120 minutos, lo que llevó a la definición desde los 12 pasos. Pese al golpe anímico, publicaciones como la de Lincoln Palomeque pusieron en perspectiva el recorrido del equipo y la importancia de valorar los logros alcanzados.

Diversas personalidades, entre ellas la presentadora Carolina Cruz, madre de los hijos de Palomeque, compartieron el impacto que el fútbol tiene en la vida familiar.

La presencia del hijo de la reconocida presentadora y del actor Lincoln Palomeque protagonizó la ceremonia previa en el Metropolitano, donde también participaron hijos de otros jugadores de la selección - crédito @carolinacruzosorio @lincpal / Instagram
Carolina Cruz contó en Día a Día la emoción de ver a su hijo Matías cantar el himno nacional junto a su padre en el partido contra Portugal - crédito @carolinacruzosorio @lincpal / Instagram

Es preciso mencionar que durante la emisión de Día a Día el 3 de julio, la presentadora relató la emoción de ver a su hijo Matías cantar el himno nacional junto a su padre en el partido contra Portugal.

“Voy a volver a chillar. [...] Eso fue un regalo, yo les digo a Dios, que eso es un regalo de Dios y de la vida, no todo el mundo lo puede hacer, y por eso hay que valorar cada oportunidad, cada regalito, cada momento que es tan significativo”, expresó la presentadora en el programa.

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