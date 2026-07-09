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Los números de Colombia en el Mundial 2026: más pelota y pases que goles

Los cafeteros se despidieron con estadísticas que delatan su capacidad de mover el balón y generar situaciones de peligro, pero dificultades para concretarlas

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Las estadísticas de la FIFA ubicaron a Colombia como el segundo equipo con más remates en el Mundial, con 94 intentos, solo por detrás de Bélgica - crédito Paul Childs/REUTERS
Las estadísticas de la FIFA ubicaron a Colombia como el segundo equipo con más remates en el Mundial, con 94 intentos, solo por detrás de Bélgica - crédito Paul Childs/REUTERS

El camino de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó en la tanda de los penaltis ante Suiza.

Pese a controlar el balón y llevar el peso ofensivo durante varios tramos del partido, a los de Néstor Lorenzo los terminó condenando la falta de acierto de cara a portería, con opciones falladas por Jhon Lucumí, Luis Javier Suárez y Jáminton Campaz que forzaron la definición desde los 12 pasos, donde el combinado europeo aprovechó los fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo “Cucho” Hernández para avanzar a los cuartos de final.

Si bien la Tricolor terminó invicta con dos empates y tres victorias, los análisis y conjeturas sobre la continuidad de Lorenzo y lo que pasará con James Rodríguez o Juan Fernando Quintero están en el aire, así como los balances de la séptima participación mundialista de Colombia.

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En esas conclusiones entra a jugar la estadística, que de acuerdo con datos recogidos por la FIFA a lo largo del torneo retratan su participación: mucho dominio, poca definición.

Las cifras recopiladas por el ente organizador del Mundial apuntan a que Colombia realizó un total de 94 remates, siendo el segundo equipo que más intentos realizó en todo el Mundial, solo superado por Bélgica que sí avanzó a los cuartos de final.

La efectividad de remate de la Selección Colombia fue del 5%, un registro que la dejó en el puesto 41 entre 48 selecciones del Mundial 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters
La efectividad de remate de la Selección Colombia fue del 5%, un registro que la dejó en el puesto 41 entre 48 selecciones del Mundial 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

No obstante, pese a ese volumen ofensivo, su efectividad en los remates fue del 5%, lo que la ubicó en el puesto 41 entre 48 selecciones. El número lo dice todo: los cafeteros patearon más que casi cualquier otro equipo y convirtieron menos que casi todos.

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La estadística de los disparos fuera del área fue otra constante del equipo dirigido en esta Copa del Mundo. Para tratarse de un combinado nacional que no se caracteriza por probar de media distancia, en esta ocasión Colombia terminó segunda en esa categoría, solo detrás de Francia, lo que refuerza la imagen de un equipo que generó peligro desde lejos pero que no logró quebrar líneas defensivas desde posiciones más cercanas al arco rival, producto de los esquemas cerrados que se encontró en la mayoría de los partidos.

El trabajo de construcción fue, en cambio, uno de los puntos más sólidos. Con 2.789 pases completados, los cafeteros ocuparon el sexto lugar en esa categoría. Más llamativo aún fue su dominio en los cambios de orientación: con 56 intentos, Colombia fue la selección que más buscó variar el juego de lado a lado en todo el Mundial. En los desmarques entre líneas (848) y en los desmarques por fuera (1.141), también lideró el Mundial hasta los octavos de final, lo que evidencia un sistema de juego con vocación ofensiva y amplitud táctica.

La Tricolor se destacó en la construcción de juego con 2.789 pases completados y lideró el Mundial en cambios de orientación hasta los octavos de final - crédito Raquel Cunha/REUTERS
La Tricolor se destacó en la construcción de juego con 2.789 pases completados y lideró el Mundial en cambios de orientación hasta los octavos de final - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Sin embargo, esa movilidad no se tradujo en goles. El equipo llegó al partido ante Suiza con apenas 31 remates entre los tres palos en todo el torneo, séptimo en esa categoría, una cifra que contrasta con su segundo lugar en disparos totales. La brecha entre los remates efectuados y los que encontraron el arco rival es quizás el número que mejor resume la campaña colombiana.

En materia defensiva, el balance fue más positivo. Colombia registró cuatro porterías a cero en el torneo, segunda cifra más alta de la competencia, solo superada por España. Ese dato convive, no sin tensión, con el hecho de que fue la selección que más veces cayó en posición de fuera de juego: 19 en total, primera en esa categoría. Recibir 70 faltas —la segunda del torneo, solo detrás de Canadá— también habla de un equipo que generó incomodidad constante al rival.

El balance defensivo de Colombia incluyó cuatro porterías a cero, aunque también terminó como la selección con más fueras de juego en el torneo - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters
El balance defensivo de Colombia incluyó cuatro porterías a cero, aunque también terminó como la selección con más fueras de juego en el torneo - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

Uno de los datos más llamativos del informe estadístico es la velocidad media del equipo: 5,63 km/h, la más baja del certamen. Esto genera un contraste con la cantidad de desmarques a la espalda (618, tercer lugar) y desmarques para recibir (2.159, segundo solo tras España), lo que sugiere un equipo que se movió con inteligencia táctica más que con intensidad física, pero a la vez delata que en situaciones de juego donde se requería sorprender al rival no contaba con ese elemento a su favor.

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