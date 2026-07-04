El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

Los hechos de violencia solo generaron daños estructurales - crédito @NubiaCarolinaCC/X

La estación de Policía de Tadó, Chocó, fue atacada el 4 de julio de 2026. De acuerdo con la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, se registraron dos ataques, perpetrados con tres cargas explosivas transportadas por drones.

Estos hechos de violencia no dejaron víctimas fatales ni heridos entre la población civil y la fuerza pública. Únicamente se reportaron daños en la infraestructura.

La gobernadora indicó que desde el 3 de julio se han estado presentando combates y ataques con explosivos en el municipio de San José del Palmar, atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según detalló, el Ejército Nacional todavía continúa haciendo frente a esos ataques armados.

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Desde el 3 de julio se registran combates y ataques con explosivos por parte del ELN en el municipio de San José del Palmar, Chocó - crédito Jair Coll/Reuters

En consecuencia, pidió a la población que no se acerque a las estaciones de Policía durante el día, ante el riesgo de que se sigan presentando más hechos de violencia.

“Le solicitamos a la ciudadanía mantenerse en lo posible alejada de las estaciones de policía durante el día de hoy en que el ELN ha indicado la celebración de un aniversario de bloque como excusa para su acción delictiva. Rechazamos con vehemencia estos actos criminales y a mansalva que no solo afectan a la fuerza pública sino que atemorizan a toda la ciudadanía (sic)”, indicó.

Asimismo, informó que convocará de manera inmediata un Comité de Orden Público. Esto, con el objetivo de gestionar la disposición de recursos del fondo de seguridad. Ese dinero se utilizará para fortalecer las capacidades antidrones de la Policía Nacional desplegada en el departamento.

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La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi convocará un Comité de Orden Público ante ataque con explosivos en Tadó - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Los hechos generaron indignación en el país político colombiano. Una de las personas que se pronunció al respecto es el representante electo del Centro Democrático José Jaime Uscátegui. En una publicación en X, el congresista aseguró que las acciones de los grupos armados contra los uniformados y la población civil son una consecuencia directa de la gestión del Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro.

“Duele ver a nuestros policías bajo ataque en la estación de Policía de Tadó, Chocó. Este es el legado de un gobierno que jugó a los congelados con los criminales. Mi respaldo absoluto a nuestra Fuerza Pública. Falta poco para que los terroristas vuelvan a sentir el peso de la autoridad del Estado”, señaló el legislador electo en la red social.

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El representante electo José Jaime Uscátegui rechazó ataques reportados en Tadó, Chocó - crédito @jjUscategui/X

Los “congelados”: el nuevo escándalo que sacude al Gobierno Petro

El juego de “congelados” al que se refirió Uscátegui corresponde a declaraciones que al parecer dio Danilo Rueda, ex alto comisionado para la Paz del Gobierno Petro. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló audios de una conversación que sostuvo el exfuncionario con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo.

En una de las grabaciones se escucha al excomisionado de Paz pactando el cese de operaciones de la fuerza pública contra la estructura criminal. Esto, debido a que alias Jerónimo pidió que, si la organización optaba por el cese al fuego, el Gobierno debía tener “un gesto” con el grupo criminal: poner freno a las operaciones militares en sus zonas de control y sacar a los “grupos de infiltramiento”.

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Se señala a Danilo Rueda, excomisionado de Paz, de haber pactado acuerdos con el Clan del Golfo - Lina Gasca/Colprensa

“Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿Qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres (...) Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío, pero juguemos a los congelados”, dijo el ex alto comisionado de Paz.

Los audios también indican que el exfuncionario accedió a hacer una “limpieza en la inteligencia policial”. Advirtió que no sería fácil hacer una ”depuración”, pero que ese trabajo ya estaba en marcha. “Hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas”, dijo.

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Danilo Rueda emitió un comunicado en el que aseguró que se está utilizando una información sin contexto para desprestigiarlo y deslegitimar el proceso de paz.