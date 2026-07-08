James Rodríguez se olvidaría de la Selección Colombia y la “tusa” del Mundial 2026: sería fichaje de un histórico equipo

James Rodríguez se quedó eliminado del Mundial 2026 y sin equipo en el mercado de fichajes - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

James Rodríguez terminó el Mundial 2026 como uno de los señalados por la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final, debido a que no aportó goles ni asistencias con el equipo, su condición física tampoco fue la mejor y no terminó ninguno de los cinco partidos.

Pese a eso, James encontraría un nuevo equipo para la temporada 2026/2027, ya que se encuentra como agente libre porque terminó contrato con el Minnesota United, conjunto de la MLS que le ayudó a mejorar su rendimiento para ser convocado a la Copa de la FIFA.

Sin embargo, hay temor en cómo llegue el colombiano porque, a lo largo del año, no tuvo la mejor actuación en la MLS y lo ocurrido con la Selección Colombia pone a pensar que empezaría su ciclo final, tanto en la Tricolor como en la actividad profesional por sus líos a nivel de clubes.

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El posible fichaje de James Rodríguez

No ha sido el mejor momento para el mediocampista de 34 años, pues el primer semestre con Minnesota United no sirvió para llegar en la mejor forma para el Mundial 2026, del que se va con la cabeza baja y en medio de críticas por su rendimiento.

Se conoció que el América de México buscaría a James Rodríguez para el Torneo Apertura 2026, además de la Leagues Cup, y tendría al jugador en carpeta de fichajes para su nuevo entrenador, que se interesaría en un hombre de su experiencia y conocimiento de la Liga MX.

América de México se interesaría en James Rodríguez, aunque por ahora no tendría acercamientos - crédito @MrOFFSIDER/X

“El América de México de Guillermo Almada piensa en varios refuerzos para este mercado de pases. Además del mexicano Luis Chávez, las ‘Águilas’ sueñan con reforzarse con James Rodríguez y Pedro Vite como alternativas en mediocampo“, fue publicado en la cuenta de X @MrOFFSIDER, especializada en noticias de fichajes de América Latina.

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Una de las razones del posible interés del América es que James ya jugó en México, pues pasó por León en la temporada 2025, disputó 34 partidos, marcó cinco goles y nueve asistencias, pero fracasó porque el equipo nunca peleó por el título local ni de la Leagues Cup, además de perderse el Mundial de Clubes por la descalificación de la FIFA.

James Rodríguez jugó un año con León de México, donde logró una de sus temporadas con mayor regularidad en mucho tiempo - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Queda por saber la decisión del jugador, que ahora entrará en unos días de descanso antes de mirar ofertas para su carrera, ya que su deseo sigue siendo volver al fútbol europeo, donde no juega desde enero de 2025 por su salida de Rayo Vallecano de España por mal nivel.

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¿Fin de ciclo en Colombia?

De otro lado, la eliminación de la Tricolor en la Copa del Mundo sería un golpe enorme para el combinado nacional de cara al futuro, ya que habría sido el final de buena parte de la plantilla que acompañó al técnico Néstor Lorenzo en todo su proceso, además de otros entrenadores.

James Rodríguez sería uno de los futbolistas que terminaría su ciclo en la Selección Colombia, debido a su edad, las críticas y el rendimiento con el combinado nacional, pues lo visto en el certamen de la FIFA daría a entender que no contaría con lo suficiente para volver a una convocatoria.

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James Rodríguez consuela a Juan Camilo "Cucho" Hernández, en el que habría sido el último partido del volante en una Copa del Mundo con Colombia - crédito Lindsey Wasson/AP

Para el proceso al Mundial 2030, el volante ya tendrá 38 años que, aunque no sería un impedimento, su condición física es el problema por las constantes lesiones a lo largo de su carrera, lo que significaría un impedimento.

Otros jugadores pondrían punto final a su paso por la Selección Colombia como David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, Johan Mojica, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, todos ellos porque tendrían más de 35 años para la próxima edición de la Copa de la FIFA.