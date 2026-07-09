Colombia

Niña de tres años murió aplastada por el vehículo que conducía su madre en Ibagué

El informe del caso indica que una mujer realizaba una maniobra en reversa al salir de su vivienda cuando ocurrió el fatal accidente

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Humo gris denso puede ser aceite quemado o falla en la mezcla de aire; requiere atención profesional. - crédito Imagen ilustrativa Infobae
La niña de tres años muere arrollada por el carro que su madre retrocedía - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Una niña de tres años murió en la comuna 13 de Ibagué (Tolima) tras ser arrollada de forma accidental por un vehículo particular que conducía su madre, en un hecho ocurrido en el barrio Terrazas del Tejar. La hipótesis preliminar indica un descuido durante una maniobra en reversa.

Según los primeros reportes de los testigos del suceso, el accidente ocurrió cuando la mujer intentaba sacar el carro de su residencia y no se dio cuenta de la presencia de la menor en la trayectoria.

Después de lo ocurrido, la niña fue llevada al centro asistencial más cercano, pero los médicos confirmaron que ingresó al servicio de urgencias sin signos vitales por la gravedad de los traumas.

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El testigo de presión en el tablero le alerta cuando alguna llanta pierde aire; es la primera señal que todo conductor debe conocer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El vehículo particular involucrado tenía la documentación al día y la mujer no estaba alcoholizada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, las autoridades de tránsito informaron al diario local Alerta Tolima que la conductora resultó ilesa y que el automóvil involucrado, de placas GHM-747, tenía la documentación al día.

El reporte oficial también confirmó que la prueba de alcoholemia practicada a la madre dio resultado negativo, por lo que se estima que se trataría de un accidente. Ante la gravedad del caso, se pide a los padres y cuidadores tener precaución con los menores de edad y no descuidarlos en ningún momento.

Asimismo, se dio a conocer que al sitio llegó el grupo de criminalística de la Fiscalía General de la Nación para realizar la respectiva inspección técnica e iniciar la investigación sobre la secuencia de hechos. Por ahora, los peritos sostienen como línea inicial una maniobra de reversa imprudente.

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Debido al fallecimiento de la menor, se pronunció el secretario de Movilidad de Ibagué Camilo Martínez que envió un mensaje de condolencias y pidió reforzar la prevención en zonas residenciales

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Este siniestro nos recuerda la importancia de extremar todas las medidas de precaución al conducir, especialmente al realizar maniobras en reversa, verificando siempre el entorno y la posible presencia de peatones, en especial niños y adultos mayores. Un segundo de distracción puede tener consecuencias irreparables”, afirmó el funcionario.

Las autoridades agregaron que el lunes 6 de julio de 2026 murieron tres personas en distintos siniestros viales en la capital del Tolima. También reiteraron el llamado a verificar puntos ciegos y el entorno antes de iniciar cualquier marcha atrás, en especial por el riesgo para niños y adultos mayores, que son la población que puede verse mayormente afectada por estas situaciones.

Un vehículo circulando con una luz delantera fundida puede generar multas de hasta $1.200.000 y poner en riesgo la seguridad vial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los agentes de tránsito avanzan con los reportes iniciales sobre lo ocurrido en Terrazas del Tejar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Conductor ocasionó accidente en Ibagué y luego huyó

Las autoridades de la capital tolimense buscan a un conductor que presuntamente provocó un accidente frente al colegio Leónidas Rubio y se fugó sin auxiliar a las víctimas. Según el diario local El Nuevo Día, en el lugar quedó la placa GJQ675 de Cali, un dato que podría facilitar su identificación.

De acuerdo con testigos citados por el medio, tras el impacto el responsable se detuvo brevemente y luego huyó en dirección a la Variante. Al parecer, en el vehículo iban un hombre y una mujer.

El hecho dejó heridos a dos motociclistas, que recibieron atención de organismos de emergencia y fueron trasladados a un centro asistencial. Una de las víctimas, una joven madre, presentó múltiples lesiones leves y dolor generalizado, mientras que su acompañante sufrió una herida de mayor gravedad cuando la placa de la motocicleta se incrustó en una de sus piernas por la fuerza del choque.

La familia sufrió un accidente y todos fallecieron en el lugar de los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los motorizados son los actores viales más afectados por los accidentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía Metropolitana y agentes de tránsito avanzan en la recolección de información para identificar al conductor y esclarecer las circunstancias del caso. Mientras, los familiares de los lesionados pidieron que los responsables respondan por los daños, incluida la incapacidad médica otorgada a la joven, que depende de ingresos informales y tiene a su cargo una niña de dos años.

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