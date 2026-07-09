Colombia

Francisco Barbosa habló de la “verdadera cara” de Gustavo Petro y arremetió contra Iván Cepeda: “Es un títere, no existe”

El exfiscal General calificó el llamado a la desobediencia civil como una salida ajena a la Constitución, advirtió sobre su peligrosidad en un país con conflicto armado y sugirió que debe investigarse a quienes lo promueven

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Francisco Barbosa lanzó nuevos y duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, por su desconocimiento al mandatario electo, Abelardo de la Espriella - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Francisco Barbosa lanzó nuevos y duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, por su desconocimiento al mandatario electo, Abelardo de la Espriella - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En una nueva arremetida contra el saliente presidente de la República, el exfiscal General Francisco Barbosa sostuvo el miércoles 8 de julio de 2026 que Gustavo Petro dejó ver su “verdadera cara” al desconocer la victoria del abogado Abelardo de la Espriella, que se impuso en la contienda del 21 de junio y se convirtió en el nuevo mandatario de la nación, con la responsabilidad de dirigir al país a partir del próximo 7 de agosto.

En una entrevista con NTN24, Barbosa afirmó que la transición institucional ya está en marcha porque la autoridad encargada de avalar la legalidad de la jornada, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), expidió la credencial presidencial y porque se avanza en el proceso de empalme; más allá de la determinación del mandatario electo, que dio por finalizada esta etapa ante el constante desconocimiento de Petro.

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Creo que el presidente Gustavo Petro ha venido mostrando su cara verdadera, es decir, la de una persona que desconoce la democracia, que desconoce el Estado de derecho, que desconoce la institucionalidad”, afirmó Barbosa, en un pronunciamiento que se produjo luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó al presidente de la República y al candidato perdedor Iván Cepeda a respetar los resultados electorales.

Francisco Barbosa - Abelardo de la Espriella
El exfiscal Francisco Barbosa salió en respaldo del presidente electo Abelardo de la Espriella y la institucionalidad que avala su elección - crédito EFE - REUTERS

Barbosa, jefe del ente acusador entre 2020 y 2024, asoció esta lectura a lo que serían una serie de consecuencias penales y disciplinarias si Petro insiste en no aceptar los resultados. A juicio del abogado, que fue precandidato presidencial, desconocer la decisión de la autoridad electoral y hacer un llamado a la desobediencia civil a sus simpatizantes, podría acarrear una investigación por instigación a delinquir.

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Francisco Barbosa reiteró que la credencial electoral blinda la sucesión presidencial

En sus declaraciones al medio citado, el exfiscal sostuvo que, con todo y ello, la conducta del presidente saliente no tiene la fuerza para bloquear el cambio de mando. “No hay riesgo en la democracia colombiana por un tema muy simple. El presidente electo requiere simple y llanamente la decisión de la autoridad electoral que ya le otorgó la credencial como presidente de la República”, dijo Barbosa en su intervención.

Asimismo, el exdirector del organismo de investigación agregó que ese documento fue emitido por la “máxima autoridad electoral del país” y sostuvo en ese orden de ideas que refleja la votación de los colombianos en las urnas. A partir de ese dato, remarcó que el país ya entró en una etapa administrativa de reconocimiento del resultado, con autoridades que trabajan en los procesos de transición de poder.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
El presidente Gustavo Petro continúa insistiendo en un aparente fraude electoral en la segunda vuelta, en la que se impuso Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

En esa misma línea discursiva, Barbosa apuntó al llamado a la desobediencia civil y sostuvo que esa figura “no tiene ningún sentido desde el punto de vista constitucional” y que, en su lectura, equivale a incentivar el incumplimiento de la Constitución y la ley. “Ni existe en el ordenamiento jurídico la idea de desobediencia”, señaló el exfiscal, que se atrevió a señalar que lo que busca es presionar al mandatario electo.

Así pues, el exfiscal afirmó que esa invocación es “muy peligrosa” en un país con conflicto armado, pues podría promover hechos de violencia y por eso dijo que correspondería investigar a sus impulsores por instigación a delinquir, además de evaluar eventuales sanciones disciplinarias a futuro, debido al riesgo del que podría traer para la institucionalidad el que se desconozca la voluntad en las urnas.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda ha sido el impulsor de la desobediencia civil contra el mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS
El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda ha sido el impulsor de la desobediencia civil contra el mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS

Iván Cepeda podría afrontar responsabilidades disciplinarias, según Francisco Barbosa

Por último, en el diálogo con NTN24, Barbosa hizo énfasis en el rol del senador y excandidato presidencial Cepeda en ese posible escenario jurídico, ya que recordó que sigue siendo congresista de la República y que, por esa condición, podría comprometer su responsabilidad si persiste en ese tipo de pronunciamientos en torno a una desobediencia civil, pese a que los resultados de las elecciones no tuvieron reclamaciones.

Con esto, el exfiscal lo calificó como “un acto de tremenda irresponsabilidad” y lanzó una crítica más amplia. “Es la manera en que el país se da cuenta verdaderamente del riesgo que tuvimos al haber elegido el señor Iván Cepeda”, afirmó Barbosa, que vinculó a Cepeda con Petro y se preguntó sobre su lugar dentro del actual tablero opositor. “Básicamente, es el títere de Gustavo Petro. Ustedes han visto que Petro asumió la jefatura de oposición del país y el señor Cepeda no existe”, concluyó.

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