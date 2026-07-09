Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

La empresaria afirmó en un video en vivo que avanzó tras recibir permiso de un manifestante, y sostuvo que el vehículo fue rodeado y golpeado mientras intentaba salir de la glorieta Francisco El Hombre - crédito andreavaldirisos1 / TikTok

La empresaria e “influencer” Andrea Valdiri ofreció su versión tras el presunto accidente de tránsito en el que se vio involucrada durante un bloqueo de comerciantes en Riohacha, asegurando que actuó con autorización para avanzar y denunciando agresiones sufridas mientras regresaba de una misión humanitaria en Venezuela.

En una transmisión en vivo realizada desde su vehículo, la empresaria barranquillera relató que el episodio la dejó con un profundo agotamiento emocional. “Me da tristeza Colombia”, expresó la creadora de contenido e insistió en que su intención nunca fue atravesar el bloqueo por decisión propia.

Según relató Valdiri, uno de los manifestantes le permitió el paso mientras ella intentaba salir de la zona bloqueada en la glorieta Francisco El Hombre, en Riohacha. “El señor me dio el paso, me dijo: ‘Pase, yo te ayudo’. Si no, yo no paso”, afirmó. Durante la transmisión mostró cómo varias personas rodeaban su camioneta y golpeaban el vehículo.

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La influencer rechazó las versiones que la responsabilizan del presunto accidente y aseguró que cuenta con material audiovisual para respaldar su relato sobre lo sucedido durante la protesta en la vía - crédito andreavaldirisos1 / TikTok

La “influencer” manifestó su frustración por la situación y advirtió que las imágenes difundidas podrían dar lugar a interpretaciones erróneas. “Quítenme la gente de atrás porque después dicen que yo pisé a alguien”, dijo, resaltando su preocupación por la difusión de versiones que la responsabilizaban del incidente.

El contexto del bloqueo y la misión humanitaria

El hecho ocurrió en medio de una protesta de comerciantes informales que exigían soluciones laborales y mantenían un bloqueo en una de las principales vías de Riohacha. De acuerdo con las versiones preliminares, la camioneta de Andrea Valdiri habría rozado el pie de un manifestante, situación que las autoridades locales mantienen bajo investigación.

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Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre la responsabilidad directa de la “influencer” ni un informe técnico que aclare las circunstancias exactas del presunto accidente.

Andrea Valdiri dio su versión sobre el presunto accidente de tránsito durante un bloqueo de comerciantes en Riohacha y afirmó que avanzó con autorización - crédito andreavaldirisos1 / TikTok

La empresaria regresaba a Barranquilla tras liderar una entrega de ayudas humanitarias en territorio venezolano, donde los recientes terremotos en La Guaira dejaron más de 3.600 víctimas fatales y cientos de miles de damnificados. Según describió la propia Valdiri, su labor consistió en entregar alimentos, ropa e insumos a las familias afectadas.

Denuncia de agresiones y ambiente de hostilidad

Durante el altercado, Valdiri denunció haber sido víctima de insultos y daños materiales a su vehículo. “Me golpearon, me movieron la camioneta, me la rayaron”, afirmó en sus declaraciones. Según su testimonio, los reclamos de los manifestantes incluyeron exigencias sobre el destino de las ayudas que ella había gestionado en Venezuela y cuestionamientos de índole política. “Me decían que yo era abelardista y que ellos eran petristas y cepedistas; todo se volvió un tema político”, narró la empresaria.

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La creadora de contenido reiteró que no ostenta ningún cargo público y que sus acciones humanitarias responden a iniciativas personales. “Yo no soy política, yo ayudo a todo el mundo de mi bolsillo. Yo hago por el pueblo mucho más que un político”, aseguró, insistiendo en que la protesta se tornó violenta y la colocó en una situación de vulnerabilidad.

La influencer Andrea Valdiri aseguró que un manifestante le permitió el paso para salir de la zona bloqueada en la glorieta Francisco El Hombre - crédito andreavaldirisos1 / TikTok

Polémica en redes y versiones encontradas

La difusión de los videos del incidente generó una amplia discusión en redes sociales acerca de los límites de las manifestaciones públicas y la responsabilidad de los actores involucrados. Algunos usuarios acusaron a Andrea Valdiri de haber atropellado a un comerciante, mientras que otros defendieron su labor solidaria y criticaron la violencia ejercida durante la protesta.

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La “influencer” rechazó cualquier señalamiento que la responsabilizara del presunto accidente y afirmó contar con registros audiovisuales que respaldan su versión. “Un señor dice que yo lo pisé, pero fueron ellos quienes movieron la camioneta”, sostuvo.

En su mensaje final, la empresaria compartió su desilusión sobre la situación social del país y el ambiente de conflictividad. “Estoy cansada, agotada… no es un agotamiento físico, es un agotamiento del alma por todas las cosas que uno ve y vive para que las cosas se puedan realizar”, relató Valdiri, agregando que los hechos en Riohacha empañaron el resultado de la labor humanitaria realizada en Venezuela.

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