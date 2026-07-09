Cúcuta tendrá su malecón, la primera promesa de Abelardo de la Espriella: será una inversión de $60.000 millones

Por instrucciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se revisan los detalles para la construcción del próximo malecón en Cúcuta - crédito @defensoresco/X

A un mes de asumir la Presidencia de la República, el mandatario electo Abelardo de la Espriella concretó su primer gran compromiso regional de infraestructura al asegurar la financiación para el Malecón en Cúcuta (Norte de Santander).

El anuncio lo dio a conocer el designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, durante una jornada de empalme territorial en la capital de Norte de Santander.

Con una inversión estatal superior a los 60.000 millones de pesos, la administración entrante busca potenciar el turismo y reactivar la economía de la zona de frontera con Venezuela mediante una megaobra que las comunidades locales venían reclamando desde hace varios años.

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Mauricio Gómez Amín anunció la financiación del nuevo Malecón de Cúcuta, un proyecto turístico y urbano- crédito Senado

La noticia se confirmó el miércoles 8 de julio tras una mesa de trabajo conjunta con las autoridades municipales de la ciudad para revisar los cronogramas y viabilidades presupuestales del proyecto, luego de que Abelardo de la Espriella, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y otros líderes lo acompañaran.

De acuerdo con el equipo de empalme del nuevo Gobierno, los recursos para el desarrollo urbanístico se canalizarán a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), al buscar enviar un mensaje de descentralización y priorización de las regiones periféricas semanas antes de que se lleve a cabo el acto formal de posesión en la Casa de Nariño.

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El anuncio oficial del ministro de Comercio designado

A través de la red social X, el futuro ministro Mauricio Gómez Amín resaltó que la consolidación de este corredor turístico responde a una directriz directa del presidente electo para generar oportunidades de empleo e impactar de forma positiva a miles de familias cucuteñas.

El funcionario designado enfatizó que el trabajo articulado con los territorios es la base del programa de gobierno que está por iniciar en el país: “Una obra estratégica que impulsará el turismo, dinamizará la economía y abrirá nuevas oportunidades para miles de familias. Con hechos desde el primer empalme regional, el presidente electo demuestra que la transformación de Colombia comienza en las regiones y se construye con obras que cambian vidas”.

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Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado, habló de los proyectos a los que se comprometió tras la jornada de empalme territorial en Cúcuta - crédito @MauricioGomezCO/X

Revisión técnica de tiempos y presupuestos en el territorio

Durante la jornada de socialización, la delegación del Gobierno entrante difundió un video institucional en el que se observa la mesa técnica de seguimiento instalada junto a la administración local para blindar los recursos de la megaobra.

Gómez Amín reiteró que la presencia del nuevo gabinete en la frontera busca garantizar la transparencia y la celeridad en la ejecución de los proyectos viales y recreativos del municipio.

“Por instrucciones del señor presidente electo Abelardo de la Espriella, estoy con el alcalde de Cúcuta revisando a fondo, con precisión, tiempos y presupuesto del próximo malecón que a través de Fontur construiremos aquí en Cúcuta”, puntualizó el ministro de Comercio designado en un video compartido en X.

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De esta manera, el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, celebró la voluntad política de la administración De la Espriella y detalló el tramo exacto donde se ejecutará el ambicioso corredor urbano.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, celebró el respaldo del Gobierno entrante y aseguró que el proyecto representa una oportunidad para mejorar el espacio público - crédito @Jorgeacevedocuc/X

Según el mandatario local, el nuevo espacio público se levantará entre la redoma del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Puente del Acero —famosos sectores por enmarcar importantes corredores viales y proyectos turísticos sobre el río Pamplonita—, con el fin de transformar por completo la infraestructura turística del sector.

Acevedo agradeció públicamente el respaldo de la nueva Presidencia para hacer realidad un proyecto de gran impacto social para la ciudadanía nortesantandereana: “Al doctor Abelardo de la Espriella por creer en la ciudad de Cúcuta. Vamos a hacer el malecón (...) Va a ser una realidad gracias a la buena voluntad de nuestro presidente”.

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Al cierre de la jornada de planificación regional, el designado ministro Gómez Amín ratificó la importancia de la partida presupuestal asegurada al concluir que se trata de “una inversión de más de 60.000 millones de pesos que cambiará la vida para siempre de los cucuteños”.