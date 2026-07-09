Colombia

Cúcuta tendrá su malecón, la primera promesa de Abelardo de la Espriella: será una inversión de $60.000 millones

El anuncio fue realizado por Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado, durante una jornada de empalme territorial en la capital de Norte de Santander

Guardar
Google icon

Por instrucciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se revisan los detalles para la construcción del próximo malecón en Cúcuta - crédito @defensoresco/X

A un mes de asumir la Presidencia de la República, el mandatario electo Abelardo de la Espriella concretó su primer gran compromiso regional de infraestructura al asegurar la financiación para el Malecón en Cúcuta (Norte de Santander).

El anuncio lo dio a conocer el designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, durante una jornada de empalme territorial en la capital de Norte de Santander.

Con una inversión estatal superior a los 60.000 millones de pesos, la administración entrante busca potenciar el turismo y reactivar la economía de la zona de frontera con Venezuela mediante una megaobra que las comunidades locales venían reclamando desde hace varios años.

PUBLICIDAD

Mauricio Gómez Amín anunció la financiación del nuevo Malecón de Cúcuta, un proyecto turístico y urbano- crédito Senado
Mauricio Gómez Amín anunció la financiación del nuevo Malecón de Cúcuta, un proyecto turístico y urbano- crédito Senado

La noticia se confirmó el miércoles 8 de julio tras una mesa de trabajo conjunta con las autoridades municipales de la ciudad para revisar los cronogramas y viabilidades presupuestales del proyecto, luego de que Abelardo de la Espriella, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y otros líderes lo acompañaran.

De acuerdo con el equipo de empalme del nuevo Gobierno, los recursos para el desarrollo urbanístico se canalizarán a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), al buscar enviar un mensaje de descentralización y priorización de las regiones periféricas semanas antes de que se lleve a cabo el acto formal de posesión en la Casa de Nariño.

PUBLICIDAD

El anuncio oficial del ministro de Comercio designado

A través de la red social X, el futuro ministro Mauricio Gómez Amín resaltó que la consolidación de este corredor turístico responde a una directriz directa del presidente electo para generar oportunidades de empleo e impactar de forma positiva a miles de familias cucuteñas.

El funcionario designado enfatizó que el trabajo articulado con los territorios es la base del programa de gobierno que está por iniciar en el país: “Una obra estratégica que impulsará el turismo, dinamizará la economía y abrirá nuevas oportunidades para miles de familias. Con hechos desde el primer empalme regional, el presidente electo demuestra que la transformación de Colombia comienza en las regiones y se construye con obras que cambian vidas”.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado, habló de los proyectos a los que se comprometió tras la jornada de empalme territorial en Cúcuta - crédito @MauricioGomezCO/X
Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado, habló de los proyectos a los que se comprometió tras la jornada de empalme territorial en Cúcuta - crédito @MauricioGomezCO/X

Revisión técnica de tiempos y presupuestos en el territorio

Durante la jornada de socialización, la delegación del Gobierno entrante difundió un video institucional en el que se observa la mesa técnica de seguimiento instalada junto a la administración local para blindar los recursos de la megaobra.

Gómez Amín reiteró que la presencia del nuevo gabinete en la frontera busca garantizar la transparencia y la celeridad en la ejecución de los proyectos viales y recreativos del municipio.

“Por instrucciones del señor presidente electo Abelardo de la Espriella, estoy con el alcalde de Cúcuta revisando a fondo, con precisión, tiempos y presupuesto del próximo malecón que a través de Fontur construiremos aquí en Cúcuta”, puntualizó el ministro de Comercio designado en un video compartido en X.

De esta manera, el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, celebró la voluntad política de la administración De la Espriella y detalló el tramo exacto donde se ejecutará el ambicioso corredor urbano.

- crédito @Jorgeacevedocuc/X
El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, celebró el respaldo del Gobierno entrante y aseguró que el proyecto representa una oportunidad para mejorar el espacio público - crédito @Jorgeacevedocuc/X

Según el mandatario local, el nuevo espacio público se levantará entre la redoma del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Puente del Acero —famosos sectores por enmarcar importantes corredores viales y proyectos turísticos sobre el río Pamplonita—, con el fin de transformar por completo la infraestructura turística del sector.

Acevedo agradeció públicamente el respaldo de la nueva Presidencia para hacer realidad un proyecto de gran impacto social para la ciudadanía nortesantandereana: “Al doctor Abelardo de la Espriella por creer en la ciudad de Cúcuta. Vamos a hacer el malecón (...) Va a ser una realidad gracias a la buena voluntad de nuestro presidente”.

Al cierre de la jornada de planificación regional, el designado ministro Gómez Amín ratificó la importancia de la partida presupuestal asegurada al concluir que se trata de “una inversión de más de 60.000 millones de pesos que cambiará la vida para siempre de los cucuteños”.

Temas Relacionados

Maurico Gómez AmínMinistro de ComercioAbelardo de la EspriellaCucutáNorte de SantanderColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El FMI confirmó que espera que la economía colombiana no crezca mucho al cierre de 2026: estas son las preocupantes razones

La entidad sostiene su expectativa sobre el país, mientras las calificadoras advierten por riesgos en salarios y política monetaria, y los bancos de inversión ajustan sus pronósticos de moneda y volatilidad

El FMI confirmó que espera que la economía colombiana no crezca mucho al cierre de 2026: estas son las preocupantes razones

Niña de tres años murió aplastada por el vehículo que conducía su madre en Ibagué

El informe del caso indica que una mujer realizaba una maniobra en reversa al salir de su vivienda cuando ocurrió el fatal accidente

Niña de tres años murió aplastada por el vehículo que conducía su madre en Ibagué

Mercado de pases del fútbol colombiano: Juan José Córdoba llega a un equipo de Medellín y Pablo Ortiz a uno de Barranquilla

América de Cali, Águilas Doradas, Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, presentaron movimientos en el mercado de pases del fútbol colombiano

Mercado de pases del fútbol colombiano: Juan José Córdoba llega a un equipo de Medellín y Pablo Ortiz a uno de Barranquilla

Julio Comesaña le dio la razón a Falcao por la falta de formación en el fútbol colombiano: “Todavía no se ha mejorado”

El exentrenador también criticó que no se tenga una tercera división en el país para ayudar a los jóvenes talentos, pese a que ya se tiene aprobación de la FCF

Julio Comesaña le dio la razón a Falcao por la falta de formación en el fútbol colombiano: “Todavía no se ha mejorado”

El gremio del carbón responsabilizó a Petro de dejar al coque colombiano fuera del mercado indio por cinco años

Fenalcarbón cuestionó la actuación del Gobierno durante la investigación antidumping adelantada por India y aseguró que la falta de una defensa técnica y diplomática permitió la entrada en vigor de un arancel que afecta la competitividad del coque metalúrgico colombiano

El gremio del carbón responsabilizó a Petro de dejar al coque colombiano fuera del mercado indio por cinco años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Una infidelidad del pasado tiene en la mira a la bionovela de Jessi Uribe y Paola Jara: dos de las actrices no pueden verse

El mensaje de Lincoln Palomeque a James Rodríguez tras emotivo gesto con sus hijos: “Los niños admiran y valoran eso”

Famosa cadena de televisión apostó por grabar su próximo formato en el set de ‘La casa de los famosos Colombia’

Jessica Cediel mostró su rabia contra el árbitro tras la eliminación de Colombia del Mundial: “Ese árbitro que p…”

Deportes

Mercado de pases del fútbol colombiano: Juan José Córdoba llega a un equipo de Medellín y Pablo Ortiz a uno de Barranquilla

Mercado de pases del fútbol colombiano: Juan José Córdoba llega a un equipo de Medellín y Pablo Ortiz a uno de Barranquilla

Julio Comesaña le dio la razón a Falcao por la falta de formación en el fútbol colombiano: “Todavía no se ha mejorado”

Dávinson Sánchez no ha sido el único: estos son los defensores centrales que han errado penaltis en las Copas del Mundo

Los números de Colombia en el Mundial 2026: más pelota y pases que goles

Gustavo Puerta sufriría otro golpe tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: se caería negocio con importante club